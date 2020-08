Vicky Rostin Ella-tytär perusti YouTube-tilin vaimonsa kanssa – avoimet videot sateenkaariperheen elämästä kohtasivat rajun alun

Ella Rosti sai kaksi vuotta sitten kaksoset Susanna-vaimonsa kanssa. Virve Rosti käy innokkaasti tapaamassa lapsenlapsiaan.

Susanna Silvander-Rosti, 30, ja Ella Rosti, 33, ylläpitävät suosittua Kaksi äitiä & kaksoset -YouTube-kanavaa, jossa he esittelevät sateenkaariperheensä arkea. Ella Rosti on laulaja Virve ”Vicky” Rostin tytär.

Ella Rosti tottui jo nuorena äitinsä kuuluisuuteen, mutta perheen arkeen se ei vaikuttanut.

– En ole koskaan pitänyt äitini ammattia mitenkään erilaisena, se on ammatti siinä missä muutkin. Meidän arjessamme hänen tunnettuutensa ei ole näkynyt, Ella kertoo.

Vicky Rostin tunnetuimmat hitit tuntevat koko Suomen kansa. Rosti aloitti laulajan uransa jo vuonna 1975 ja sai Iskelmä-Finlandia-palkinnon vuonna 2019. Myös laulajatähden tytär on kokeillut siipiään musiikin saralla. Ella Rosti on laulanut lapsiyhtyeessä The Kids sekä esiintynyt Kuorosota- ja The Voice of Finland -ohjelmissa. Nykyään Ella työskentelee markkinoinnin parissa.

– Harkitsin vakavasti laulajanuraa, mutta ei se kuitenkaan ollut oma juttuni, Ella toteaa.

Virve Rosti Ella-tyttärensä kanssa kesällä 2016.­

Ella on kuvaillut äitiään hyvin rauhalliseksi, tasapainoiseksi ja läsnäolevaksi. Äiti on aina ollut Ellan tukena. Myös silloin, kun tytär ensimmäisen kerran kertoi seksuaalisesta suuntautumisestaan.

– Äiti kysyi vain, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että en saa lapsenlapsia sun suunnalta. Sanoin, että ei tietenkään tarkoita, onhan mulla kohtu kuitenkin. Se oli sitten siinä se hänen huolensa, Ella kertoi IS:n haastattelussa huhtikuussa.

Ellan mukaan hänen äitinsä käy innokkaasti tapaamassa lapsenlapsiaan. Susanna ja Ella saivat kaksosensa vuonna 2018. Nyt he kertovat avoimesti perheensä arjesta Kaksi äitiä & kaksoset -YouTube-kanavalla, jolla on yli 40 000 tilaajaa. Instagramissa heillä on lähes 25 000 seuraajaa.

– Kun odotin kaksosiamme, etsimme vertaistukea, jota Suomesta ei kuitenkaan löytynyt. Ajattelimme, että jonkun täytyy se tehdä, Ella kertoo kanavan perustamisesta.

Aluksi kanava sai ristiriitaisen vastaanoton. Vaikka kommentit olivat pääosin positiivista, mukaan mahtui myös häikäilemättömiä vihakommentteja.

– Ihan alussa saimme myös ikäviä kommentteja, kuten että meidät pitäisi lähettää keskitysleirille. Se kertoi ainoastaan siitä, että tätä tarvitaan, Ella painottaa.

Susanna Silvander-Rosti ja Ella Rosti tyylikkäinä Youtube-gaalassa perjantaina.­

Kaksikko ei kommenteista välittänyt, vaan päätti jatkaa videobloggaamista. Pian ikävät kommentit karisivat pois, ja nyt kanava on kerännyt uskollisen fanikunnan. Pari kertoo, että heidän seuraajansa tulevat usein juttelemaan.

– Ihmiset ovat kiittäneet, kun tuomme arkeamme esille ja normalisoimme asiaa, Ella iloitsee.

Ella ja Susanna ovat viettäneet kotiarkea 2-vuotiaiden kaksostensa kanssa. Markkinoinnin parissa työskentelevät äidit tekevät molemmat etätöitä. He menivät naimisiin muutama vuosi sitten.

Ella ja Susanna edustivat perjantaina Creator Awards Finland -gaalassa, jossa palkittiin vuoden 2020 kiinnostavimpia, vaikuttavimpia ja puhutuimpia tubettajia. Kaksi äitiä & kaksoset -YouTube-kanava voitti Vuoden perhekanava -palkinnon.