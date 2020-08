Ruotsalainen sometähti avautuu riipaisevasti sosiaalisen median kääntöpuolesta: itkuinen kuva paljastaa totuuden kadehdittavan otoksen takaa

Sosiaalisessa mediassa kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää, muistuttaa somevaikuttaja Alexandra Nilsson.

Ruotsalainen sosiaalisen median vaikuttaja Alexandra Nilsson on julkaissut kantaaottavan tekstin sosiaalisen median raadollisuudesta.

Kissie-nimellä tunnettu nainen lisäsi Instagramiin paljonpuhuvan kuvaparin: toisessa kuvassa hän poseeraa iloisena Chanelin ostoskassi kädessään ja toisessa hän on itkuisena. Nilsson haluaa muistuttaa seuraajiaan, ettei sosiaalisen median antama kuva usein vastaa todellisuutta.

– Vasemmanpuoleinen kuva on julkaistu sen jälkeen, kun olen saanut puhelun, etten saanutkaan unelmatyötäni ja luin juorupalstoilta, kuinka ruma ja säälittävä olen. Miten surkea päivä! En kuitenkaan halua ulkopuolisten näkevän minua hajalla, joten esittelen sen sijaan ostokseni. Näytän siltä, että kassin sisältö on saanut minut onnelliseksi...Ei ole! Mutta sitä muiden ei tarvitse tietää. Laitan vielä aihetunnisteiksi #goals, #girlpower, #chanelbag. Ja näin se on valmis julkaistavaksi, Nilsson kirjoittaa.

– Ei ole helppoa tuoda totuutta esiin. Joskus todellisuutta on helpompi kaunistella, kun tuntuu siltä, että olet pettänyt itsesi. Eli ennen kuin koet mustasukkaisuutta, tiedä se, ettei elämä ole sellaista kuin se näyttäytyy Instagramissa, hän tilittää.

Nilsson on lisännyt päivitykseensä sitaatin: ”Älä anna internetin painostaa sinua, kukaan ei postaa epäonnistumisiaan”. Aihetunnisteena hän on käyttänyt #instavsreality.

Päivitys on kerännyt runsaasti kiitosta. Seuraajat toivoisivat näkevänsä enemmänkin aitoa sisältöä.

– En yleensä kommentoi mitään, mutta nyt minun on sanottava, että olet todella rohkea, kun uskallat tuoda tämän esiin. Kuinka monta kertaa tulee kadehdittua Instagramissa toisten elämää? Ja ajateltua kuinka helppoa olisi, jos olisi paljon rahaa, kauneutta, upea vartalo, eivätkä lapset koskaan riitelisi. Haluan sanoa, ettei omaa elämäänsä voi verrata. En voi kuvitella tuskaasi, kun joudut usein tuomitsemisen kohteeksi, mutta olet vahva nainen, eräs seuraajista ylistää.

– Teet upeaa työtä, ja on hienoa, että vaikuttajat muistuttavat todellisuudesta. Meillä kaikilla on upeita sekä kamalia päiviä, toinen kommentoi.

Nilsson on aiemminkin ottanut kantaa aiheeseen ja julkaissut rehellisiä päivityksiä.

Alexandra Nilsson on suosittu sosiaalisessa mediassa. Hänen Instagram-tilillään on yli 280 000 seuraajaa ja Youtubessa 140 tilaajaa.

Myös tunnetut suomalaiset sosiaalisen median vaikuttajat ovat ottaneet kantaa aiheeseen. Ex-missi Sara Sieppi julkaisi hiljattain rohkean kuvaparin, josta näkee kuinka helppoa sosiaalisessa mediassa on huijata.

– Urheilun jälkeinen euforia. Huijasin. Jokainen askel oli ihan perseestä, ex-missi kirjoitti Instagram-julkaisussaan.

– Jokaisen minuutin ja kilometrin jälkeen odotin, että se loppuu. Kotiin tullessa teki mieli laattaa. Mutta arvatkaa mitä, se on tehty. Lokakuussa nautin tästä.

– Kuvien välissä 30 sekuntia ja filtteri, Sieppi paljasti Instagram-julkaisussa.

