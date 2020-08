Jenni Vartiainen julkaisi harvinaisen kuvan kotikaupungistaan New Yorkista – ikkunasta avautuu mykistävä näkymä

Jenni Vartiainen on kotiutunut New Yorkiin hyvin.

Jenni Vartiaisen koti New Yorkissa sijaitsee lähellä Brooklynin sairaalaa pilvenpiirtäjän huipulla.

Laulaja Jenni Vartiainen on asunut New Yorkissa reilun puolentoista vuoden ajan. Suurkaupungissa Vartiainen elää perhe-elämää viime vuonna syntyneen esikoislapsensa kanssa.

Vartiainen on ollut melko vaitonainen uudesta elämästään Atlantin takana ja julkaissut vain harvoin kuvia elämästään sen sykkeessä. Lauantaina Vartiainen teki kuitenkin poikkeuksen ja julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän löhöilee rennosti asunnossa, jonka valtavista ikkunoista avautuu mykistävä näkymä New Yorkin ylle.

Graafiseen asuun pukeutuneen Vartiaisen taustalla siintää joukko pilvenpiirtäjiä ja auringonlaskussa punertava taivas.

– Uninen elokuu, Vartiainen toteaa kuvatekstissä.

Asunnon lattialla lojuu kotoisasti vaatteita ja esineitä ja sen sisustus on rauhallinen ja vaalea. Kuvaan kerääntyneissä kymmenissä kommenteissa ihastellaan henkeäsalpaavia maisemia, joita laulaja saa ihailla New Yorkissa.

Vartiainen ei paljasta, onko kuvassa hänen kotinsa, mutta maisemista päätellen se on todennäköistä. Laulaja nimittäin asuu aivan suurkaupungin ytimessä, New Yorkin Brooklynissä kerrostalon ylimmässä kerroksessa 150 metrin korkeudella. Hänen naapurissaan on Brooklynin sairaala, joka on ollut keskeisessä asemassa koronapandemiaa vastaisessa taistelussa.

Sairaalan pihaan parkkeerattiin keväällä ruumisrekka, joka näkyi Vartiaisen työhuoneeseen. Toisella puolella sairaalaa näkyi teltta, jossa ihmiset jonottivat virustesteihin.

– Se oli todella tukalaa, kun samaan aikaan murehdin Suomessa asuvien läheisteni puolesta ja samaan aikaan täällä tilanne oli todella surullinen. Mitään tällaista ei ole joutunut aiemmin kokemaan, Vartiainen kertoi IS:lle heinäkuussa.

Vartiainen paljasti IS:n haastattelussa, että elämä New Yorkissa muuttui hetkessä, kun koronapandemia levisi ja iski kovaa erityisesti juuri sinne. Hän pysytteli pitkään kotona ja pyrki sopeutumaan tilanteeseen

– On ollut aikamoista. Vaikka New Yorkissa tilanne on rauhoittunut huomattavasti viime keväästä, ei edelleenkään voi täysin antautua elämälle tuolla ulkona, laulaja sanoi heinäkuussa.

– Keväällä kun virus oli tuntematon, se tietämättömyys kävi todella raskaaksi. Kaupasta tullessa kaikki ostokset desinfioitiin, kun ei tiedetty, miten virus tarttuu. Oli rankkaa, kun näkymätön uhka vaani joka kulmalla ja vapautta rajoitettiin, ja edelleenkin on paljon rajoituksia päällä, hän jatkoi.

Kun epävarma ja pelottava tilanne hankaloitti elämää suurkaupungissa, keskittyi Vartiainen äitiyteen ja elämään pienen lapsensa kanssa.

– Meillä on kotona kaikki tosi hyvin. On ollut ihanaa, että on tämä pieni valo vierellä koko ajan. Olen siis todella onnekas, että lähellä on kaikesta huolimatta paljon myös onnen aiheita, hän sanoi.

Vartiaisen kotoa New Yorkista löytyy myös studio, jossa hän on työstänyt uutta musiikkia. Lisäksi hän julkaisi tänä kesänä Aisti-korumalliston yhteistyössä Aarikan kanssa.