”Hän tiesi, miten arvokas jokainen hetki on” – Chadwick Boseman lähetti näyttelijäystävälleen Josh Gadille koskettavan tekstiviestin ennen kuolemaansa

Chadwick Bosemanin ystävän, Josh Gadin tunnettuja elokuvia ovat muun muassa 21, Love and Other Drugs, Jobs ja Pixels.

Chadwick Boseman kuoli kamppailtuaan vuosia syövän kanssa.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Josh Gad on jakanut Twitterissä tekstiviestin, jonka hän sai hiljattain ystävältään Chadwick Bosemanilta. Bosemanin edustajat ilmoittivat varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa, että Boseman on kuollut.

Erityisesti Black Panther- elokuvasta tunnettu tähti oli kuollessaan 43-vuotias.

Chadwick Boseman palkittiin uransa aikana useilla tunnustuksilla.

Bosemanin ystävä Gad kertoo Twitter-päivityksessään rikkoneensa Twitter-hiljaisuutensa ”jakaakseen maailmalle hiukan kauneutta”.

– Tämä oli yksi viimeisistä tekstiviestistä, jonka sain upealta ja ainutlaatuiselta lahjakkuudelta, Chadwick Bosemanilta.

– Lue tämä ja juhli elämää. Hän tiesi, miten arvokas jokainen hetki on. Tänään taivas on vastaanottanut yhden voimakkaimmista enkeleistään, Gad kirjoitti koskettavassa päivityksessään.

Vapaasti suomennettuna Bosemanin Gadille lähettämä tekstiviesti kuuluu näin:

”Kerää sadetta.

Jos olet Los Angelesissa, heräsit tänä aamuna harvinaiseen ja rauhoittavaan sateen ropinan tasaiseen ääneen. Jos olet niin kuin minä, ehkä katsoit viikon sääennustetta ja huomasit, että nyt pitäisi sataa kolme päivää putkeen; ei ilman aurinkoisia taukoja ja helpotuksia kosteaan synkkyyteen, mutta kyllä, vettä tulee kuin saavista kaatamalla. Mahtavaa. Olemme sisällä jumissa tämän hiton koronakaranteenin takia, ja nyt emme edes voi nauttia auringosta Kaliforniassa. Älä nyt viitsi!

Mutta nyt, kun sade on lakannut ja tämän päivän myrsky on mennyt ohi, kannustan sinua menemään ulos ja vetämään SYVÄÄN henkeä. Huomaa, kuinka raikasta ilma on nyt, kun taivaamme on saanut kolmen viikon tauon tavanomaisesta, perä perään ajavien LA:n työläisten aiheuttamasta hellittämättömästä pakokaasujen ryöpystä, ja tänään sade on antanut Enkelten kaupungille pitkään odotetun ja kaivatun suihkun.

Hengitä sisään ja ulos tätä hetkeä ja kiitä Jumalaa tämän päivän ainutlaatuisista kauneuksista ja ihmeistä. Meidän pitäisi käyttää jokainen hetki jonka voimme iloitaksemme Jumalan luomasta yksinkertaisuudesta, kirkkaasta taivaasta ja auringosta, tai taivasta peittävistä tummista pilvistä.

Ja hei, jos ilma on puhdasta juuri nyt, ja huomenna sataa, saatan jopa laittaa ruukkuja ja astioita ulos ja kerätä sadetta. Heittää sadevedet vesisuodattimeen ja saada vettä, joka on emäksisempää kuin mikään myynnissä oleva pullotettu merkki.”

43-vuotias Boseman kuoli pitkälle edenneeseen paksusuolen syöpään, jota hän sairasti kaikessa hiljaisuudessa. Näyttelijän Instagram-sivulla julkaistun tiedotteen mukaan Bosemanilla diagnosoitiin syöpä vuonna 2016. Hän jatkoi kuitenkin näyttelemistä ja teki uransa suurimpia rooleja samalla, kun hän kävi lukuisissa leikkauksissa ja kemoterapiassa.

Boseman salasi sairautensa visusti julkisuudesta, ja hänen kuolemansa tulikin monille täytenä yllätyksenä.