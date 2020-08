Suomalaiskolmikko nousi järisyttävään suosioon pingisvideoillaan – yhteydenottoja jopa maailmankuuluilta futistähdiltä ja muusikoilta

Pongfinity-Youtube-kanavasta on kuhistu maailmalla.

Emil Rantatulkkila, Otto Tennilä ja Miikka O’Connor ylläpitävät valtavan suosittua Pongfinity-Youtube-kanavaa. Heidän videoitaan on katsottu yhteensä yli 333 miljoonaa kertaa, mikä on huima määrä suomalaiselle tubekanavalle.

Pongfinity palkittiin perjantaina Helsingissä järjestetyssä Creator Awards Finland -gaalassa vuoden vientikanavana. Emil Rantatulkkila ja Miikka O’Connor tuulettivat voittoaan Instagramissa.

Videoilla pöytätennispelaajat tekevät erilaisia temppuja, kuten sammuttavat kynttilän pingispallolla.

Pongfinity-kolmikolla on pöytätennistaustaa maajoukkuetasolta. Aluksi he eivät olisi voineet kuvitellakaan, kuinka suosituksi kanava kasvaisi.

– Eräiden treenien jälkeen aloimme kuvailla kikkailujamme. Porukka kiinnostui, ja siitä kaikki lähti, Miikka kertoo.

Emil ja Miikka arvioivat suosion taustalle sen, että heidän sisältönsä on harvinaista. Vastaavanlaisia kanavia on harvassa.

– Lisäksi pingishän on sellainen laji, että jokainen on sitä yrittänyt, mutta kukaan ei ole hyvä siinä, Miikka nauraa.

Englanninkielisestä Pongfinity-kanavasta on kuhistu maailmalla. Heitä on muun muassa pyydetty America's Got Talent -kykyjenetsintäkilpailuun, mutta miehet joutuivat jättämään kisan välistä aikataulusyistä. Lisäksi kohujuontaja Ellen DeGeneres on näyttänyt ohjelmassaan yhden Pongfinity-videon.

Videoita on ollut esillä myös muun muassa Daily Mail-, The Mirror- ja People-lehtien sivuilla. Muutamia vuosia sitten yhdysvaltalainen tv-kanava NBC esitteli Pongfinitya ohjelmassaan kolmen minuutin verran, ja myös Discovery Channel kuvasi heitä.

Emil kertoo, että heidän yleisöstään vain noin prosentti on suomalaisia. Heidän suosionsa kukoistaakin eritoten Yhdysvalloissa, mutta myös esimerkiksi Intiassa ja Brasiliassa.

Miikka O’Connor ja Emil Rantatulkkila edustivat Youtube-gaalassa tyylikkäinä perjantaina.

Emil ja Miikka paljastavat, että suuren luokan tähdet ovat ottaneet heihin yhteyttä. He paljastavat ainoastaan, että kyseessä on ollut muun muassa maailmankuuluja jalkapallopelaajia ja muusikkoja.

Kolmikon uusin projekti on Kiinaan perustettu kanava.

– Meillä on Kiinassa suomalainen yhteistyökumppani, jonka avulla pääsimme Kiinan markkinoille. Koitamme pikku hiljaa valloittaa Kiinan somea, Miikka heittää.

– Olen vähän yrittänyt opiskella kiinan kieltä, mutta kovin sujuvasti ei vielä mene, Emil tunnustaa.

Kolmikko niittää menestystä maailmalla. Tubekanavan lisäksi heillä on Instagram-tili, jolla on yli 260000 seuraajaa.

Tubettajat kertovat tienaavansa sen verran, ettei heidän tarvitse käydä päivätöissä.

– Sanotaanko näin, että hyvin pärjätään tubetuloilla kaikki, Emil hymyilee.