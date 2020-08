Mika Häkkisen perhe palasi lomalta Euroopan-lomalta yksityiskoneella – lapset ja Marketa-vaimo poseeraavat maskit kasvoilla

Mika ja Marketa Häkkisellä on kolme yhteistä lasta.

Marketa Häkkinen kertoo Instagramissa, että perheen lomat ovat nyt ohi ja edessä on paluu arkeen.

Mika Häkkisen perhe poseeraa Marketa Häkkisen tuoreessa kuvassa kesäloman päättymistunnelmissa. Marketa Häkkinen julkaisi perjantaina tilillään kuvan, jossa hän, parin kolme lasta ja valkoinen pieni koira seisovat lentokentällä yksityiskoneen edessä.

Sekä Marketa että kaksoset Lynn ja Daniel ja tytär Ella ovat pukeutuneet kuvassa kasvomaskeihin. Monissa Euroopan maissa on käytössä maskipakko ja maskia on pidettävä aina, jos turvavälejä ei pysty noudattamaan tai liikkuu julkisilla paikoilla.

Marketa Häkkinen kertoo kuvatekstissä, että perheen kesälomat ovat nyt ohi ja lapsilla on edessä paluu kouluun.

– Loma on loppu... takaisin kotiin. Monaco odottaa ja koulu kutsuu, Marketa kertoo kuvansa yhteydessä.

Häkkisten lapset pitelevät kuvassa käsissään erilaisia leluja ja perheen pieni koira on laitettu vaaleaan kassiin, jota 9-vuotias Ella kantaa. Perhe on Marketan Instagramin perusteella käynyt kesän aikana muun muassa Saksassa ja Tšekissä.

Häkkisten perhe on asunut jo pitkään Monacossa, jossa lapset käyvät koulua. Mika Häkkisellä on lisäksi kaksi lasta ex-puolisonsa Erja Häkkisen kanssa: 19-vuotias Hugo-poika ja 15-vuotias Aina-tytär. Hugo on viettänyt välillä aikaa Suomessa suorittaessaan asepalvelusta.

Marketa ja Mika Häkkinen tutustuivat golftapahtumassa Saksassa vuonna 2007, kun pienessä tsekkiläiskylässä kasvanut Marketa oli saapunut maahan töihin. Hänen elämänsä mullistui reilua vuotta myöhemmin täysin, kun hän alkoi seurustella suomalaisen F1-tähden kanssa. Häkkiset menivät naimisiin neljä vuotta sitten Rovaniemellä.

Sittemmin Marketa on päässyt elämään unelmaansa Monacon auringon alla ja panostanut uraansa vaatetusalalla. Hän kertoi aiemmin IS:lle, että vaikka hän haluaa luoda myös omaa uraa, ovat perheen lapset hänelle kaikista tärkein asia.

– Lasten kanssa oleminen on elämäni ykkösasia, mikään ei nyt mene heidän edelleen. Toimistoni onkin siellä, missä lapseni ovat, hän totesi IS:lle.

Kun lapset ovat tarhassa tai koulussa, tekee Marketa töitä. Hän kertoi IS:lle, ettei juuri vietä ylellistä seurapiirielämää tai käy esimerkiksi lounastreffeillä muiden vaimojen kanssa.