Brad Pittin väitetystä tyttöystävästä tihkuu lisätietoa – mallikaunottaren huhutaan olevan naimisissa toisen miehen kanssa

Brad Pittin kerrotaan viihtyvän yhdessä 27-vuotiaan saksalaismallin kanssa. Kaksikko bongattiin yhdessä aiemmin tällä viikolla ja nyt heidän väleistään on saatu lisätietoja.

Brad Pittin rakkauselämä nousi tällä viikolla otsikoihin, kun Hollywood-tähti nähtiin Ranskassa nuoren, tummahiuksisen mallikaunottaren kanssa. Pitt, 56, ja saksalainen Nicole Poturalski, 27, saapuivat keskiviikkona yksityiskoneella Ranskaan ja heidän kerrottiin vetäytyneen yhteiselle lomalle näyttelijän Etelä-Ranskassa sijaitsevaan taloon.

Poturalski työskentelee kansainvälisenä mallina. Hän on tehnyt töitä muun muassa Los Angelesissa ja poseerannut useille muotilehdille.

Lehtitietojen mukaan Poturalski olisi Pittin ensimmäinen parisuhde sitten Angelina Jolien. Ex-pari erosi vuonna 2016. Pitt ei ole vahvistanut seurustelevansa Poturalskin kanssa.

Nyt useat kansainväliset mediat ovat saaneet käsiinsä lisätietoja Pittin väitetystä tyttöystävästä. ET Onlinen mukaan Pitt ja Poturalski olisivat vaienneet visusti suhteestaan, eivätkä edes parin ystävät tienneet heidän olevan pari. Sivuston lähteen mukaan huhuttu pari on ollut hyvin tarkka yksityisyydestään.

– Brad ja Nicole tapasivat ystävien kautta ja aluksi, kun he alkoivat tapailla, eivät he kertoneet siitä kenellekään. Jopa jotkut heidän läheisestä ystäväpiiristään saavat tietää vasta nyt.

– Brad on ollut hyvin yksityinen deittailustaan, ja nyt enemmän kuin koskaan, hän ei halua keikuttaa venettä Angelinan kanssa. Hän on tehnyt niin paljon töitä saadakseen yhteishuoltajuuden sujumaan hyvin, kaksikon sisäpiiristä kerrotaan ET Onlinelle.

Pittin ja Angelina Jolien ero oli sotkuinen ja heillä on yhdessä kuusi lasta.

Angelina Jolie ja Brad Pitt olivat Hollywoodin seuratuin pari. Heidän liittonsa päättyi eroon neljä vuotta sitten.

ET Onlinen mukaan Pitt viihtyy Poturalskin seurassa, sillä parilla on paljon yhteistä. Sivuston tietojen mukaan Poturalski on hyvin maanläheinen eikä hätkähdä siitä, että Pitt on maailmankuulu megatähti. Näyttelijä puolestaan nauttii siitä, että Poturalski suhtautuu häneen kuten kehen tahansa.

Parin kerrotaan tapailleen viime syksystä asti. Marraskuussa heidät nähtiin yhdessä Kanye Westin konsertissa Los Angelesissa.

Brittilehti Daily Mailin mukaan kaksikko olisi tavannut Borchardt-ravintolassa Berliinissä viime syksynä. Lehti väittää, että he tapasivat itse asiassa ravintolan omistavan Poturalskin aviomiehen ansiosta.

Lehden mukaan Poturalski olisi naimissa 68-vuotiaan saksalaisen ravintolaomistajan kanssa, johon Pitt tutustui vuonna 2009 kuvatessaan Kunniattomat paskiaiset -elokuvaa Saksassa.

Daily Mailin lähteiden mukaan Poturalski ja ravintoloitsija olisivat yhä naimisissa, mutta heillä olisi avoin liitto. Lehden mukaan ravintoloitsija on myös Poturalskin 7-vuotiaan pojan isä. Ravintoloitsija ei halunnut kommentoida väitteitä. Myöskään Pittin edustajat eivät ole kommentoineet asiaa.