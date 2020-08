Porsastelujuhlia koronapandemian aikana järjestäneitä TikTok-tähtiä vastaan nostettu syytteet Los Angelesissa

TikTok-tähdet ovat toistuvasti järjestäneet suuria juhlia Los Angelesissa ja rikkoneet näin kaupungin koronarajoituksia.

Yhdysvalloissa Los Angelesissa kahta TikTok-tähteä vastaan on nostettu syytteet koronarajoitusten rikkomisesta. Parikymppisiä Bryce Hallia ja Blake Grayta saattaa odottaa 2000 dollarin sakot ja vuosi vankilassa.

Kaupungin asianajaja Mike Feuer kuvaili nuorten ”influencereiden” eli somevaikuttajien toimintaa ”uskomattoman vastuuttomaksi”.

Nuoret miehet ovat jo aiemmin järjestäneet isoja juhlia Bel Airin hienostoalueella sijaitsevassa 10 miljoonan dollarin arvoisessa huvilassaan. Meluisat sikailujuhlat ovat kiristäneet naapureiden hermoja, mutta nyt myös viranomaiset ovat puuttuneet asiaan.

Hall ja Gray olivat vuokranneet Los Angelesissa huoneistoja 8. ja 14. elokuuta. 14. elokuuta pidetyissä kekkereissä juhlittiin Hallin 21-vuotissyntymäpäivää, ja sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien ja videoiden perusteella huoneistossa oli valtava määrä väkeä ja tungosta. Molemmat illat päättyivät poliisin väliintuloon.

Jo aikaisemmin tässä kuussa miesten huvilasta oli katkaistu sähköt ja vedet. Daily Mail on kertonut naapureiden valittaneen siitä, että huvilalla harrastetaan seksiä autoissa ja ulostetaan ja virtsataan kaduille.

Miehiä syytetään nyt koronarajoitusten ja kaupungin lain rikkomisesta. Suuret kokoontumiset on kielletty Los Angelesissa koronapandemian aikana.

Feuer kuvaili lehdistötilaisuudessa, että kotibileet ovat potentiaalisia ”superleviämistapahtumia” koronavirukselle.

– Jos sinulla on yhteensä 19 miljoonaa TikTok-seuraajaa, keskellä kansanterveydellistä kriisiä sinun tulisi näyttää esimerkkiä hyvästä käytöksestä, parhaista käytännöistä meille kaikille, sen sijaan, että rikkoisit räikeästi lakia ja julkaisisit siitä netissä videoita, Feuer tilitti.

Kalifornia on Yhdysvaltojen osavaltio, jota korona on kurittanut kaikkein pahiten. Osavaltiossa on todettu yli 683000 koronatapausta ja yli 12000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Perjantaina Los Angelesin piirikunta raportoi enemmän uusia koronatapauksia kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana. Uusia tapauksia vahvistettiin Los Angelesissa perjantaina 1600.

Lähde: BBC.