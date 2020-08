Lauri ja Anni nousivat maailman julkkiksiksi esineitä murskaamalla: Youtube-videot keränneet yli 400 miljoonaa katselukertaa – jopa Barack Obama kiinnostui

Tamperelaiset Lauri ja Anni Vuohensilta murskaavat esineitä työkseen. Parhaimmillaan he saavat videoistaan kymmeniä tuhansia euroja.

Lauri, 33, ja Anni Vuohensilta, 29, ylläpitävät huippusuosittua Hydraulic Press Channel -Youtube-kanavaa. Yrittäjäpariskunta julkaisee videoita, joissa he murskaavat erilaisia esineitä.

Pariskunta saapui perjantaina Creator Awards Finland -gaalaan, jossa palkitiin vuoden 2020 kiinnostavimpia, vaikuttavimpia ja puhutuimpia tubettajia. He olivat ehdolla Vuoden vientikanava -kategoriassa.

– Olin katsonut samantapaisia videoita, ja aloimme tekemään yksinkertaisia kokeita. Eihän niitä kukaan aluksi katsonut, Lauri kertoo Youtube-uran alkutaipaleesta.

Muutaman kuukauden kuluttua katselijoita alkoi tulvia. Nyt he ovat äimistyttävän suosittuja: heidän Youtube-kanavallaan on huimat 2,6 miljoonaa tilaajaa ja heidän videoitaan on katsottu yli 400 miljoonaa kertaa. Heillä on yli 10 miljoonaa seuraajaa eri kanavilla.

Videoilla he murskaavat puristimen avulla lähes tulkoon kaikkea kattiloista kahvakuuliin.

– Teemme puristuksia Tampereella, jossa meillä on suvun konepaja sekä kuvaushalli, Lauri kertoo.

Hydraulic Press Channel on saanut huomiota peräti Valkoisesta talosta asti.

– Barack Obama lähetti kaapeliboksin meille murskattavaksi. Obamalla oli jokin kaapeliboksiuudistus, ja he halusivat siihen jonkin hauskan näkökulman, pari kertoo.

Lauri ja Anni ovat tehneet yhteistöitä amerikkalaisten brändien, kuten Netflixin kanssa.

– Wolverine-elokuvaa varten yritimme murskata Loganin adamantium-kynnet. Joka vuosi on aina jotain erikoista, Lauri kertoo projekteistaan.

Pariskunta on julkaissut murskausvideoita yli neljän vuoden ajan. Päivätöissä parin ei ole tarvinnut käydä vuosiin.

– Tätä voi kutsua jo elämäntavaksi, elämme ja hengitämme tätä, Anni summaa.

– Jos summista jotain sanoo, niin parhaimmillaan videoista saa kymmeniä tuhansia euroja, Lauri paljastaa.