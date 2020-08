Veronica Verho kertoo nyt, miksi päätti tuoda suhteensa julkisuuteen: päätökseen vaikutti painava keskustelu

Veronica Verholla on takanaan rakkaudentäyteinen kesä Sohvaperunoista tutun Juhani Koskisen kanssa.

Juontaja ja tubettaja Veronica Verho saapui perjantaina Creator Awards Finland -gaalaan säihkyvässä mekossa. Kyseessä on Youtube-gaala, jossa palkitaan vuoden 2020 kiinnostavimpia, vaikuttavimpia ja puhutuimpia tubettajia.

Verhon kesä on ollut työntäyteinen, mutta ennen kaikkea täynnä rakkautta. Verho, 24, seurustelee Sohvaperunat- ja Selviytyjät-sarjoista tutun Juhani Koskisen, 33, kanssa.

– On ollut ihanaa, Verho kuvailee kulunutta kesää hymyillen.

Aiemmin Verho on pitänyt suhdeasiansa yksityisinä, mutta nyt hän on avoimesti kertonut parisuhteestaan.

– Keskustelimme ja kysyin, haluaako Juhani olla julkisuudessa, mihin hän vastasi myöntävästi. Se oli sillä selvä. Jos hän olisi sanonut ei, en olisi missään nimessä tuonut suhdettamme julkisuuteen, Verho perustelee.

Pariskunta elää etäsuhteessa, sillä Juhani asuu Tampereella ja Veronica Helsingissä. Juontajan mukaan he näkevät toisiaan viikonloppuisin.

– Vanhempani ovat olleet sairaan innoissaan, kun käyn usein kotona. Samalla tulee nähtyä sukulaisia, Verho kertoo.

Verho sanoo löytäneensä uudenlaisen arvostuksen vanhaa kotikaupunkiaan kohtaan.

– Voisin joskus ehkä muuttaa takaisin, mutta sen aika ei ole nyt, koska työni on Helsingissä.

Verho ja Koskinen ovat seurustelleet muutaman kuukauden ajan. Verho kertoi aiemmin podcastissaan, että parin rakkaus syttyi vuosien ystävyyden jälkeen.

– Me ollaan oltu Juhanin kanssa ystäviä ehkä kolme ja puoli vuotta. Meidän ystävyys lähti somesta, ruvettiin vaan juttelemaan. Nähtiin Provinssissa kaksi vuotta sitten ensimmäistä kertaa, Verho paljasti.

Veronica Verho aloitti tubettamisen nuorena.

Veronica Verho ponnahti kuuluisuuteen YouTube-sivustolta, jossa hänet tunnetaan nimellä Mariieveronica. Kun Verho aloitti 16-vuotiaana videoidensa julkaisun, oli suomalaisia tubettajia vain kourallinen. Nyt hänellä on Youtubessa yli 233 000 tilaajaa, ja hänen videoitaan on katsottu lähes 60 miljoonaa kertaa. Youtube-gaalassa hän ei kuitenkaan ollut ehdolla, vaan jakamassa palkinnon.

Myöhemmin Verho on luonut uraa radiojuontajana Radio Helsingissä ja radio NRJ:llä. Lisäksi hänet on nähty muun muassa Posse-, Tanssii tähtien kanssa- ja Selviytyjät-sarjoissa. Verhon ja Sita Salmisen juontama POKS-podcast on tämän vuoden toiseksi kuunnelluin podcast.

Vaikka Verho on luonut menestystä urallaan, Youtube on edelleen hänelle tärkeä kanava.

– Youtubessa kuvaan omaa elämääni, joten tubettaminen on minulle yhä tärkeää. En kuitenkaan ota videoiden julkaisemisen suhteen paineita, Verho summaa.