Suomalais-amerikkalainen Ayla, 4, valloittaa mallimaailmaa – poseerannut jo Vogue-lehdessä ja kävellyt New Yorkin muotiviikoilla

Mallinuraa luovan Aylan äiti on suomalainen ja isä yhdysvaltalainen.

4-vuotias suomalais-amerikkalainen Ayla valloittaa kovaa vauhtia New Yorkin mallimaailmaa. 9 kuukauden ikäisenä mallintyöt aloittanut Ayla on nähty jo tunnettujen vaatemerkkien maailmanlaajuisissa kampanjoissa ja New Yorkin muotiviikoilla.

New Yorkissa syntyneen Aylan äiti Essi Liljama on suomalainen, ja isä Andre on afroamerikkalainen. Aylan uniikkius herätti huomiota jo vauvana.

Liljaman mukaan ajatus Aylan malliurasta syntyi ihmisten ihastelevista kommenteista. Ihmiset kehuivat usein Aylan mallipotentiaalia ja kannustivat Liljamaa viemään tytärtään kuvauksiin.

Myös lapsimalliagentti näki Aylan New Yorkin kadulla, ja pyysi tyttöä mallitoimistonsa listoille. Liljama ei kuitenkaan suostunut pyyntöön, vaan halusi itse ottaa selvää mallimarkkinoista ennen lopullista päätöstä.

– Halusin itse googlailla, että mikä homma tämä on. Eihän suomalaisena edes tiedä, että se on iso markkina, Liljama kertoo.

Lopulta Ayla päätyi New York Models -toimiston listoille. Liljaman mukaan mallitoimisto on New Yorkin isoimpia.

Vauvaikäisenä Ayla teki enimmäkseen kuvauksia printtilehtiin. Ensimmäiseen muotinäytökseen Ayla osallistui 3-vuotiaana.

Sittemmin Ayla on niittänyt menestystä poseeraamalla useasti Gap-vaatemerkin globaaleissa kampanjoissa. Pikkumalli on työskennellyt myös Nike- ja Converse -kenkämerkkien kanssa.

Ayla käveli New Yorkin muotiviikoilla Anta Sports -kiinalaismerkin muotinäytöksessä. Viimeisimpänä Ayla poseerasi Vogue-lehdelle maailmankuulun huippumallin Bella Hadidin kanssa.

Ayla pääsi poseeraamaan huippumalli Bella Hadidin kanssa.

Helppoa mallimarkkinoilla työskentely ei kuitenkaan ole. Liljaman mukaan kuvausaikataulut ovat ailahtelevia, ja ne sovitaan usein viime tingassa.

– Se on tosi haastavaa monelle varmasti, on siis meillekin. Usein kuvausaikataulut tulee päivää ennen. Saat seitsemältä illalla tietää, että huomenna aamulla pitää olla jossain Brooklynissä, Liljama kertoo.

Myös kuljetusten järjestäminen kuvauksiin aiheuttaa päänvaivaa. Liljaman mukaan tilanne olisi mahdoton toimistotyötä tekeville vanhemmille.

– Kyllä se vaatii vanhemmilta tosi paljon joustavaa aikaa. Jos on kaksi ihmistä toimistotöissä, niin ei sitä pysty tekemään.

Liljaman mukaan mallikuvaukset tulevat usein ryppäinä. Brändit kuvaavat kesän lopussa joulun mainokset, marraskuussa kevään mainokset, ja helmikuussa kesän mainokset. Joskus aikataulu on täynnä kuvauksia, joskus niitä ei ole yhtään.

– Käytännössä kaikki brändit kuvaavat samalla aikataululla. Saattaa olla helposti 2–3 viikkoa niin, ettei ole mitään, ja sitten saattaa olla parin viikon ajan joka päivä.

Liljama kertoo, että normaalioloissa kuvauksia olisi nyt paljon. Mallimarkkinat ovat kuitenkin vasta vähitellen palautumassa koronapandemian aiheuttamasta iskusta.

– Ayla on tehnyt kolmet kuvaukset sen jälkeen, kun niitä on taas alettu kuvata.

Huima menestys on saanut monet brändit kiinnostumaan Aylasta. Kaikkeen perhe ei kuitenkaan lähde mukaan, ja Liljama kertoo olevansa valikoiva Aylan työkeikkojen suhteen.

– Ollaan vähän nirsoja, ei välttämättä ihan kaikkeen suostuta menemään. Ei ole sen arvoista.

Viime syksynä Ayla haluttiin mukaan 16 viikkoa kestävään Broadway-musikaaliin. Projekti ei kuitenkaan tuntunut oikealta, ja lopulta vanhemmat päättivät vetää Aylan pois musikaalista.

Musikaalia olisi esitetty kuusi kertaa viikossa, ja rankan aikataulun lisäksi Aylan vanhemmat eivät olisi päässeet harjoituksiin mukaan.

– En uskalla päästää 3-vuotiasta ventovieraiden aikuisten kanssa, Liljama toteaa.

Liljaman mukaan Aylalla on hyvin suomalainen ujo luonne. Mallintöitä tai esiintymistä Ayla ei kuitenkaan ujostele.

– Ayla on tosi ujo, ja niin perus suomalainen luonteeltaan. Semmoinen introvertti, eikä paljon hymyile vieraille.

– Mutta hän on niin pienestä asti tehnyt tuota, että se on tuttu ympäristö, Liljama toteaa viitaten tyttärensä mallintöihin.

Liljaman mukaan Ayla ajattelee mallikuvauksia työn sijaan harrastuksena. Useimmiten Aylan ikäisten lasten kuvauksissa on mukana henkilö, jonka tehtävänä on hauskuuttaa pieniä lapsimalleja. Kuvauksissa on paljon muita lapsia ja leluja, jolloin puuha muistuttaa enemmän leikkiä kuin työtä.

Ayla on kuitenkin pitkä ikäisekseen, ja kuvaa siksi myös 6–7 vuotiaiden vaatteita. Liljama on huomannut, että vanhempien lapsien mallikuvaukset ovat huomattavasti vähemmän leikillisiä.

– 12-vuotiaita kohdellaan kuin aikuismalleja. Ei se varmaan sitten enää ole niin hauskaa, Liljama toteaa.

Liljaman mukaan mallintöitä ei jatketa, jos Ayla ei tulevaisuudessa enää halua osallistua kuvauksiin.

– Jos hän ei tykkää, niin ei me sitä kyllä jatketa, Liljama sanoo.

Liljama haluaa itsekin vetää Aylan pois mallimaailmasta kouluikäisenä.

– Me ollaan mietitty, että 7-vuotiaana otetaan Ayla pois. Jos katsoo jenkeissä niitä, jotka ovat lapsesta asti tehneet noita hommia, niin siellä on monia joilla ei aikuisena ole enää mennyt niin hyvin. On se totta kai pelottavaa.