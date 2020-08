Bella Westerlund kirjoitti ylioppilaaksi juuri ennen Kirsi-äitinsä kuolemaa – otti koskettavan tatuoinnin äitinsä kunniaksi

Keväällä menehtyneen Kirsi Westerlundin Bella-tytär kirjoitti ylioppilaaksi äidin vakavan sairauden loppuvaiheissa. – Oli vaan pakko päästä eteenpäin, tänään yo-lakkiaan juhliva Bella sanoo nyt.

Näistä juhlista alettiin puhua heti, kun Bella Westerlund, nyt 20, aloitti lukion.

– Jo silloin äiti ja isä sanoivat, että yo-juhlat ovat sitten isot, Bella kertoo.

– Olen luvannut molemmille lapsille suuret yo-juhlat. Kun tulee yo-lakki, tulee myös isän maksamat juhlat, Kurre Westerlund jatkaa.

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna uudet ylioppilaat lakitettiin, mutta isommat juhlatilaisuudet jäivät Westerlundeilla pitämättä kuten muillakin koronakevään ylioppilailla. Bellan kohdalla korona ei kuitenkaan ollut edes se tärkein syy.

– Äiti kuoli tiistaina, en olisi pystynyt juhlimaan lauantaina, vaikka koronarajoituksia ei olisi ollutkaan, Bella perustelee.

Lakituspäivää vietettiin perhepiirissä Westerlundien puutarhassa, mutta jo silloin Kurre kertoi, että tyttären saavutusta juhlittaisiin varsinaisesti elokuun lopulla. Ja nyt juhlat myös pidetään koronasta huolimatta.

– Kaikki sanovat, että olen ansainnut nämä juhlat, Bella sanoo kainosti.

Hän kirjoitti ylioppilaaksi äidin vakavan sairauden loppuvaiheissa. Se vaati henkistä kanttia.

– Vedin kirjoitukset keskittymällä joka hetki juuri siihen, mitä silloin piti tehdä. Ei siinä oikein auttanut muu, oli vaan pakko päästä eteenpäin.

”Olen hyvin ylpeä Bellasta”

Äidinkielen pidemmässä esseessä Bella kirjoitti äidin sairaudesta. Se vähän helpotti oloa. Isän kanssa ruotsia puhuva ja Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana ollut Bella ajatteli kielten olevan kirjoituksissa vahvinta osaamistaan.

– Yllätin itsenikin kirjoittamalla parhaan arvosanan matematiikasta, Bella hymyilee.

– Olen hyvin ylpeä Bellasta. Hän on kaunis, määrätietoinen, elämänhaluinen, positiivinen ja itsenäinen nuori nainen. Hän pärjää omillaan, mutta jos hän tarvitsee minua, olen aina apuna, Kurre muistuttaa.

– Olkoon asia mikä tahansa, voin soittaa isille. Olen aina pystynyt turvautumaan vanhempiini.

Bella halusi pysyvän muiston rakkaasta äidistään. Siksi hänen vasenta kättään koristaa nyt iso tatuointi, jossa lukee The Fighter. Se viittaa äitiin.

– Äiti oli taistelija. Hän ei ehtinyt nähdä tätä, vaikka niin oli tarkoitus. Olin ottamassa tatuoinnin jo keväällä, mutta tatuointiliike sulkeutui koronan takia.

Äiti on tietysti jättänyt Bellaan paljon tärkeämpiäkin jälkiä kuin tatuoinnin. Bella vaalii erityisesti yhtä äidin neuvoista, koska se sopii niin moneen asiaan.

– Seuraa sydäntäsi. Niin äiti aina sanoi. Kun tekee kaikki valinnat sydämellä, ei tarvitse harmitella, koska on valinnut sitä, mitä on silloin halunnut.

Mieli voi muuttua myöhemmin ja silloin voi tehdä uusia ratkaisuja, mutta aiempiakaan ei tarvitse katua, koska ne ovat olleet sitä, mitä siinä elämänvaiheessa on kokenut tärkeäksi.

Lapset ovat jo niin isoja, että he osaavat huomioida myös isää.

– On hienoa huomata, miten kumpikin on kiinnostunut myös minun pärjäämisestäni. On kiva nähdä, miten he välittävät.

Miss Suomi 1992 Kirsi Westerlund menehtyi toukokuussa. Hän oli 50-vuotias.

Bella muutti kesällä yhteen poikaystävänsä kanssa. Hän kantaa huolta isän ja Rock-veljensä selviytymisestä kahdestaan.

– Kumpikaan ei viitsi opetella kokkaamista. Jääkaappi on täynnä valmisaterioita, Bella puuskahtaa.

Suhde pari vuotta vanhempaan poikaystävään on vankalla pohjalla.

– Olemme puhuneet kihloista, ja olen jo näyttänyt hänelle, millaisista kihlasormuksista pidän, Bella myöntää.

– Minulla ei ole kiire naimisiin eikä perheen perustamiseen, mutta kihlat olisivat lupaus tulevasta.

Ylioppilaaksi kirjoittanut Bella Westerlund juhlii saavutustaan lauantaina.

Tytär on antanut uutta toivoa isän elättelemälle haaveelle. Kurre perusti oman isänsä kanssa maahantuontiyrityksen 33 vuotta sitten ja nyt pyörittänyt yritystä parikymmentä vuotta isän jälkeen. Kurre on aina toivonut lapsien aikanaan jatkavan liiketoimintaa.

– Jossain vaiheessa Bella ei ollut alasta kiinnostunut, mutta nyt kiinnostus on alkanut viritä. Hänellä olisi mahdollisuus oppia ja kehittyä kanssani kuten itsekin tein isäni kanssa, Kurre miettii.

Bella antaa perheyritykselle mahdollisuuden.

– Katson nyt vuoden ajan, kuinka omalta työ tuntuu ja löydänkö sieltä paikkani.

Esiintyvät yhdessä yo-juhlassa

Kurren työnkuvaan kuuluu jatkuva matkustelu messuilla ja myyntitapahtumissa, joista yrityksen Suomeen tuomat tuotteet hankitaan. Hän ei ole koskaan aikuisiällä ollut näin pitkään kotimaassa. Se on jättänyt tavallista enemmän aikaa tunteiden tutkiskeluun. Hänelle tunnemyllerrykset merkitsevät yleensä luovuuspuuskia, koska Kurre käsittelee tunteita musiikin avulla.

– Tunnemaailma on tällä hetkellä vahvasti pinnassa. Se purkautuu kohdallani aina ensimmäisenä musiikkiin, joten nyt syntyy uusia biisejä.

Vuoden kuluttua tulee 30 vuotta siitä, kun Kurre nousi kertarysäyksellä parrasvaloihin voittamalla tuon ajan tärkeimmän laulukilpailun Syksyn sävelen kestohitiksi sittemmin muodostuneella Jäit sateen taa -biisillään. Tarkoitus on tehdä juhlakiertue, joka tulee sisältämään melkoisia yllätyksiä.

– Monia muistoja, mutta myös ihan uutta ja odottamatonta, Kurre väläyttää tulevaa.

Bella Westerlundin lähes sadan hengen yo-juhlien ohjelmaan kuuluu myös musiikki. Lavalle ei nouse vain isä Kurre Westerlund vaan myös isä ja tytär yhdessä. Lukiossa musiikkilinjalla ollut Bella on soittanut vuosien varrella pianoa ja käynyt laulutunneilla.

– Bella ehdotti duettoja ja minusta idea oli huikea. On hienoa laulaa yhdessä hänen kanssaan, Kurre Westerlund sanoo.

– Duetoimme ensi kertaa yhdessä, Bella lisää.

Duetointi aloitetaan Lionel Ritchien klassikkokappaleella Hello.

– Sen jälkeen vedämme aidon isä-tytär-biisin eli Frank ja Nancy Sinatran Something Stupid.

Duetointi ei kuitenkaan ennakoi sitä, että Bella aikoisi suunnata musiikkiin. Tosin Kurre muistuttaa, ettei koskaan pidä sanoa ei koskaan.

Luopui vihkisormuksestaan

Pitkän pohdinnan jälkeen Kurre on päättänyt esittää vieraille ensimmäistä kertaa livenä Kirsille kirjoittamansa uutuuskappaleen Sä jäät mun uniin. IS sai tilaisuuden tallentaa illalla nähtävän esityksen, kun Kurre kokeili kitaristinsa Ari Saarelaisen kanssa, onnistuisiko hän laulamaan kappaleen liikuttumatta.

Kurrea jännitti ja tunnelataus oli kova, mutta hän pysyi kasassa esittäessään kappaleen muutamaan kertaan. Se ei silti takaa, etteivätkö kyyneleet pääsisi yllättämään.

– En usko pystyväni laulamaan lauantaina ilman liikutusta. Kun yleisössä joku alkaa kyynelehtiä, se vaikuttaa varmasti myös minuun.

Katso alla olevalta videolta Kurren koskettava esitys:

Bella haluaa äidille omistetun laulun kuuluvan juhlaillan ohjelmistoon. Hän kuuli kappaleen ensimmäisen kerran heti, kun isä oli säveltänyt sen. Biisissä oli tuolloin Kurren tekemät demosanat, ei vielä Paula Vesalan kynäilemä lopullinen sanoitus.

– Itkin, se on niin hieno biisi, Bella kertoo.

IS:n kuvaamassa esityksessä Kurren vasemmassa nimettömässä on avioliiton merkkinä ollut sormus. Esityksen jälkeen Kurre ottaa sen sormesta.

– Tämän jälkeen en enää pidä tätä sormusta, tämä oli viimeinen kerta, Kurre katsoo sormusta pitkään.

– Ehkä tulen käyttämään sitä joskus jossain toisessa sormessa, mutta tähän sisältyy nyt symboliikkaa, kun otan sormuksen pois. Kirsi ymmärtäisi, hän tiesi, että monessa kohtaa ajattelen ja toimin vähän eri lailla.

Kirsin viimeinen toivomus oli, että muu perhe jatkaisi elämistä. Elämänpäiviä ei saisi heittää hukkaan.

– Minun on mentävä eteenpäin. Sormuksesta luopuminen on yksi tapa tehdä niin, Kurre perustelee.