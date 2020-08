Janni Hussin elämä mullistuu pian täysin – uusi tilanne sai latelemaan tiukat säännöt Joel-puolisolle

Janni Hussi on uransa kenties suurimman haasteen edessä, kun hän aloittaa kolmantena juontajana Radio Suomipopin aamuissa. Hän tunnustaa jännittävänsä uutta pestiään enemmän kuin mitään muuta aikaisemmin.

Janni Hussi, 28, on ehtinyt tehdä urallaan jo paljon. 19-vuotiaana Fitnessmalli-kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut Hussi on vuosien varrella onnistunut kartuttamaan mainetta paitsi sosiaalisen median vaikuttajana myös televisiopersoonana, joka on tullut suomalaisille tutuksi niin Suurin pudottaja -ohjelman valmentajana kuin Ennätystehtaan juontajanakin.

Nyt Hussilla on kuitenkin edessään kenties uransa toistaiseksi suurin haaste. Tänä syksynä Hussi astuu suuriin saappaisiin, kun hän aloittaa kolmantena juontajana Radio Suomipopin aamussa Anni Hautala jäädessä äitiyslomalle. Kollegoikseen Hussi saa peräti yhdeksän kertaa vuoden radiojuontajana palkitun Jaajo Linnonmaan sekä nousevan tähden Tuukka Ritokosken.

– Onhan tämä ihan mahtavaa. Olen todella kiitollinen ja otettu, että minussa on nähty tällainen potentiaali. Aion todellakin tehdä parhaani, sillä en olisi ikinä uskonut, että saan tällaisen mahdollisuuden, Hussi iloitsee.

– Mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, ettei mikään asia ole hetkeen jännittänyt näin paljon.

Janni Hussi kertoo haaveilleensa radiotyöstä jo lukioikäisenä. Vasta nyt hän on rohkaistunut tavoittelemaan unelmaansa.

Radio Suomipopin Aamulypsy on yksi Suomen kuunnelluimmista radio-ohjelmista. Siitä todisteena ovat sadat tuhannet uskolliset kuulijat sekä useampaan otteeseen pokattu vuoden radio-ohjelman palkinto. Miten siis vasta tämän vuoden puolella uransa radiossa aloittanut Hussi onnistui lopulta nappaamaan pestin, josta monet vuosia alalla olleet uskaltavat vain haaveilla?

– Tuottajani Elinan kanssa juttelimme ihan muista asioista, kun yllättäen tuli puheeksi Annin äitiysloma. Heitin siinä puoliksi vitsillä, että mä olen kyllä aamuvirkku, jos tarvitsette sijaista. Hän kehotti laittamaan kanavapäällikölle viestiä ja minä sitten laitoin. Tein heidät tietoiseksi siitä, että olen tarvittaessa käytettävissä. Toisin sanoen avasin suuni, kuten tein silloinkin, kun aloin toden teolla haaveilla radiotyöstä ensimmäistä kertaa, Hussi avaa prosessin kulkua.

– Ajatusta pidettiin hyvänä ja juhannusviikolla kävin tekemässä koelähetyksen Jaajon ja Tuukan kanssa, jota kaikki pomot sitten kuuntelivat. En voi sanoa, että se olisi ollut ihan hirveää, mutta en kyllä nukkunut silmänräpäystäkään edellisenä yönä. Ajattelin vain, että nyt jos koskaan sun täytyy onnistua tässä, hän muistelee.

Kun Tuukka Ritokoski helmikuussa 2019 tuli siihen asti Hautalan ja Linnonmaan kanssa Aamulypsyä luotsanneen Juha Perälän tilalle, oli kuulijoilta saatu palaute alussa lähes murskaavaa. Myös Hussi kertoo varautuneensa ennalta siihen, että uutinen hänen uudesta pestistään saattaa herättää ohjelman faneissa ristiriitaisia tunteita. Media-alalla vietetyt vuodet ovat opettaneet hänelle sen, ettei kaikkia voi koskaan miellyttää.

– Mun ei kuitenkaan ole missään nimessä tarkoitus yrittää korvata Annia, vaan tuoda siihen jotain ihan omaa. Tiedän, ettei kukaan meistä tule ikinä olemaan siinä pisteessä, että kaikki tykkäisivät siitä mitä teet. Ei siinä auta kuin olla oma itsensä. Se on ainoa neuvo, jonka Anniltakin sain, että ole oma itsesi. Kulissia on turha ylläpitää, sillä siitä jää aina kiinni, Hussi pohtii.

– Eihän kukaan ole täysin immuuni ikäville kommenteille. Kyllä se tuntuu pahalta, kun joku kertoo vaihtavansa kanavaa aina siinä vaiheessa, kun minä avaan mikrofonin. Mutta mä en voi sille mitään. Ei sekään olisi hyvä, jos olisi ihan hajuton, mauton ja väritön eikä aiheuttaisi kenessäkään mitään reaktiota.

Hussi tunnustaa jännittävänsä erityisesti sitä, miten kuulijat ottavat uutisen hänen uudesta radiopestistään vastaan.

Janni Hussi on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt tehdä urallaan jo paljon. Hän kuitenkin tunnustaa, että haave juuri radiossa työskentelystä on se, joka on kolkutellut hänen takaraivossaan jo lukioikäisenä. Kesti silti vuosia, ennen kuin hän uskaltautui lähteä tavoittelemaan unelmaansa. Pitkäaikaisen haaveen toteutuminen on vaatinut Hussilta paljon oma-aloitteisuutta ja uskallusta.

– Ajatus radiotyöstä on aina tuntunut minusta todella omalta, mutta nuorempana ajattelin, että en riitä ja maailmassa on miljoona ihmistä, jotka ovat tässä parempia kuin minä. Mutta sitten tajusin, että jos en ikinä yritä, kadun sitä vielä kiikkustuolissakin, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, Hussi selittää.

Hussi on tehnyt töitä yrittäjänä siitä asti, kun hän muutti pois kotikaupungistaan Kouvolasta vuonna 2010. Tähän asti hän on saanut itse määrätä niin omat työaikansa kuin työpäiviensä sisällönkin. Hussin arki kokee merkittävän muutoksen, kun töihin on jatkossa herättävä joka arkipäivä kukonlaulun aikaan. Se ei kuitenkaan häntä haittaa, kuten ei myöskään hänen avopuolisoaan. Hussi ja Joel Harkimo ovat asuneet saman katon alla yli vuoden verran ja käytännön järjestelyistä on jo sovittu pariskunnan kesken.

– Mä olen ihan diktaattori näissä nukkumishommissa. Sanoin Jollelle, että yhdeksältä illalla talo hiljenee ja siitä eteenpäin telkkaria katsotaan kuulokkeet korvilla, sillä minä menen nukkumaan. Sama pätee myös toisinpäin. Aamulla töihin hipsiessäni lähden aivan hiiren hiljaa, että hän saa jatkaa uniaan. Joskus saatan myös sanoa hänelle, että älä sitten kulta kuuntele lähetystä, koska saatan puhua siellä sinusta, Hussi kertoo nauraen.

Hussi ja avopuoliso Joel Harkimo ovat yhdessä sopineet pelisäännöistä nyt, kun Hussin täytyy herätä töihin aikaisin aamulla.

Hussi ja liikemiehenä sekä mediapersoonana tunnettu Harkimo kertoivat suhteestaan julkisuudessa lokakuussa 2018 ja seuraavana keväänä he muuttivat ensimmäiseen yhteiseen kotiinsa. Vaikka kuluneiden kahden vuoden aikana on kiirettä pitänyt etenkin työrintamalla, kiittelee Hussi puolisoaan vuolaasti siitä, että tämä on estoitta kannustanut häntä tavoittelemaan unelmiaan. Aina näin ei nimittäin ole ollut.

– Joel on ihmisenä aivan ihana. Sellainen, että mitä tahansa teen, niin hän kannustaa. Se on minulle ihan äärimmäisen tärkeää. Mieluummin olisin yksin kuin sellaisen ihmisen kanssa, joka jatkuvasti kuiskisi korvaani, että et sinä pysty, Hussi toteaa.

– Elämässäni on ollut myös ihmisiä, jotka eivät täysillä tukeneet minua siinä, mitä halusin tehdä ja tuntui, että sen takia kuoppasin myös haaveet radiotyöstä siinä jossakin vaiheessa. Saan olla kiitollinen, että ympärilläni on nyt ihmisiä, jotka uskovat minuun, hän kiittelee.

Edessä häämöttävän Aamulypsy-pestin myötä Hussi on onnistunut saavuttamaan yhden suurimmista unelmistaan. Kun Hussilta kysyy, mistä hän vielä urallaan haaveilee, on hän hetken vaiti. Lopulta Hussi toteaa, että suurimmat haaveet eivät enää liity yksinomaan työhön.

– Toivon, että jossakin vaiheessa pystyihin yhdistämään perheen ja uran. Se, koska sen aika on, niin en tiedä. Nämä ovat sellaisia asioita, ettei niitä pysty loppupeleissä ennalta suunnittelemaan tai asettamaan tarkkaa päivämäärää kalenteriin. Mutta nyt, kun minulle on suotu tällainen unelmieni työpaikka, niin ei ole kiire sen asian kanssa, hän toteaa hymyillen.

Radio Suomipop ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.