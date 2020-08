Janina Fry julkaisi harvinaisen uimapukukuvan – ottaa napakasti kantaa tärkeään aiheeseen

Janina Fryn uimapukukuvan tärkeä sanoma keräsi kiitosta Instagramissa.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa tänä syksynä nähtävä suunnittelija, malli ja juontaja Janina Fry, 46, julkaisi torstai-iltana itsestään harvinaisen uimapukukuvan.

Instagramiin julkaistussa kuvassa ruskettunut Fry seisoo meressä hymyillen. Hän paljastaa uivansa itse meressä liki päivittäin.

– Meri on meille kaikille niin tärkeä ja virkistävä monella tapaa. Käyn itse miltei joka päivä meressä uimassa ja näen mitä siellä tapahtuu vuodenajasta toiseen, Fry hehkuttaa.

Fryn kuvalla on tärkeä sanoma, sillä hän haluaa ottaa kantaa Itämeren tilanteeseen torstaina vietetyn Itämeripäivän kunniaksi.

– Tänään kun olemme viettäneet Itämeripäivää haluan myös omalta osaltani kasvattaa tietoisuutta aiheesta. Mitä me kaikki voimme tehdä parantaaksemme Itämeren kuntoa. Paikka jossa löydät hyviä vinkkejä Itämeren suojeluun on @johnnurmisensaatio Pienet teot kantavat yhdessä tehtynä yllättävän pitkälle, Fry muistuttaa.

Itämeripäivän kunniaksi vesiurheilukeskus Laguuni tiedotti nostaneensa peräti yli 350 kiloa roskaa merestä. Tempaus oli osa koko kesän mittaista Itämeri plogging -hanketta. Kesän aikana on saatu aikaan hienoja tuloksia, sillä yhteensä roskaa nostettu merestä jo 1267,91 kiloa.

Myös Fryn Intagram-seuraajat kehuivat kuvaa ja kiittelivät tärkeän aiheen esiin nostamisesta.

– Upea juttu ja kuva!

– Hienoa, allekirjoitan. Käyn mieheni kanssa järvessä kun ei merta näkyvissä.

– Tärkeä aihe, kiitos kun nostat sitä esille!

Fry työskentelee tällä hetkellä suunnittelijana, mutta hän tuli tunnetuksi voitettuaan Suomen Neito -kauneuskilpailun vuonna 1993. Samana vuonna hän nappasi myös kuudennen sijan Miss Maailma -kisoissa. Hän on luonut uraa myös juontajana ja bloggaajana.

Fryllä on miehensä, Warner Music Finlandin markkinointijohtaja Mark Fryn kanssa vuonna 2007 syntynyt tytär Sophia ja vuonna 2010 syntynyt poika Brandon.

Fry kertoi Ilta-Sanomille keväällä tehneensä suuren elämäntapamuutoksen ja ottaneensa tietoisesti enemmän aikaa itselleen. Fry menetti äitinsä muutamia vuosia sitten rintasyövälle ja joutui poistattamaan omat rintansa rintasyövälle altistavan geenivirheen takia.

Vuosi sitten kesällä Fry päätti pysähtyä ja kuunnella itseään rehellisesti. Hän päätti tehdä arjessaan ratkaisevan muutoksen ja opetteli meditoimaan.

– Viime kesänä aloitin meditaation harjoittamisen. Kävin valmennuksen, jonka kautta opin elämään tässä hetkessä, Fry kertoi IS:lle tänä keväänä.

– Minulla on nykyään puhelimessakin muistutuksia säännöllisesti, että ottaisin itselleni aikaa. Tämä on minulle nykyään oikeastaan ihan elinehto. Omalle itselleen pitää olla rehellinen ja oma keho on temppeli, jota pitää hoitaa. Ilman sitä ei voi tässä maailmassa kuitenkaan elää, Fry muistutti.