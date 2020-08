Britney Spears on keskellä edunvalvontakohua, jossa hänen isänsä vaatii saada jatkaa tyttärensä holhoojana.

Popikoni Britney Spears on keskellä muhkeaa holhoussotkua. Tähden omaisuutta on hallinnut jo vuosien ajan hänen Jamie-isänsä, mutta nyt pikkusisko Jamie Lynn anoo oikeutta osaan Spearsin varoista.

BBC:n mukaan Britney Spearsin pikkusisko Jamie Lynn Spears hakee oikeutta sisarensa omaisuuteen. BBC:n mukaan tuoreet oikeusasiakirjat paljastavat, että Jamie Lynn pyytää saada haltuunsa rahaston, jonka Spears on perustanut lastensa hyvinvoinnin takaamiseksi.

Jamie Lynn on BBC:n mukaan hakenut SJB Revocable Trust -rahaston varojen siirtoa tileille, joiden haltija hän on. Mikäli pyyntö hyväksytään, siirrettäisiin rahat Jamie Lynnin hallinnoimille tileille tuomarin päätöksellä.

Spears perusti rahaston vuonna 2004 ja sen tarkoituksena on turvata hänen lastensa tulevaisuus. Spearsilla on kaksi lasta ex-puolisonsa Kevin Federlinen kanssa.

Oikeusasiakirjojen mukaan Jamie Lynn on lisäksi nimetty yhdeksi Spearsin omaisuuden edunvalvojista jo vuonna 2018. 29-vuotiaan Jamie Lynnin roolista Spearsin miljoonaomaisuuden valvomisessa ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa. Tuoreen vaatimuksen uskotaan kuitenkin tarkoittavan, että sisko hakee aiempaa suurempaa roolia sisarensa varojen hoidossa.

Popikoni Britney Spears on ollut edunvalvonnan ja holhouksen alaisena jo 12 vuoden ajan. Tähden miljoonaomaisuutta on hallinnut hänen isänsä Jamie Spears, 68, sekä hänen asianajajansa. Isä luopui väliaikaisesti holhoojana toimimisesta viime vuonna terveyssyihin vedoten.

38-vuotiaan Spearsin holhousta on kuitenkin jatkettu ensi vuoteen saakka, vaikka poptähden on kerrottu vastustavan voimakkaasti sitä, että hänen isänsä hallinnoisi hänen omaisuuttaan.

BBC:n mukaan edunvalvontaa käytetään usein muun muassa dementoituneiden tai vakavista mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kohdalla. Spearsin tapauksessa edunvalvontaa on perusteltu mielenterveydellisillä syillä. Järjestely otettiin käyttöön vuonna 2007, kun Spears erosi Kevin Federlinesta, sai kuuluisan hermoromahduksensa ja menetti lastensa huoltajuuden.

BBC:n mukaan Spearsin isällä ja asianajajalla on tällä hetkellä omaisuuden lisäksi pääsy myös muun muassa hänen terveystietoihinsa sekä oikeus rajoittaa hänen vierailijoitaan. Spearsin isä on pitänyt lisäksi huolta tämän kodinhoidosta sekä lakiteknisistä ja henkilökohtaisista asioista.

Forbesin mukaan isä käytännössä valvoo kaikkia tyttärensä elämä osa-alueita, eikä Britney voi esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lapsia tai käydä ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Tilanne on herättänyt syvää huolta tähden faneissa, joiden mielestä 38-vuotiaan Britney Spearsin olisi jo korkea aika saada päättää omista asioistaan. Sosiaalisessa mediassa holhouksen päättämistä on vaadittu ”Free Britney” (suomeksi Vapauttakaa Britney) -kampanjalla, jossa tähden isän on syytetty manipuloivan tytärtään ja jopa pitävän häntä vankina.

Jamie Spears on todennut New York Postin haastattelussa aiemmin, että väiteet manipuloinnista ovat tuulesta temmattuja eivätkä ”salaliittoteorioita keksivät ihmiset tiedä mitään”.