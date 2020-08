Näin Jaajo Linnonmaa ja Tuukka Ritokoski kommentoivat Janni Hussin Aamulypsy-pestiä – yksi asia vaikutti valintaan ylitse muiden

Janni Hussi astuu pian suuriin saappaisiin, kun hän hyppää mukaan Radio Suomipopin suosittuun Aamulypsy-ohjelmaan. Jaajo Linnonmaa ja Tuukka Ritokoski uskovat, että Hussi on pestiin mitä parhain valinta.

Suomen kuunnelluimpiin radio-ohjelmiin lukeutuvassa Aamulypsyssä tapahtuu syksyn aikana huomattavia muutoksia, kun Janni Hussi astuu äitiyslomalle jättäytyvän Anni Hautalan saappaisiin. Radio Suomipopin suosittua aamuohjelmaa jo vuosien ajan yhdessä Jaajo Linnonmaan kanssa luotsannut Hautala ilmoitti kesällä odottavansa toista lastaan. Pienokaisen isä on niin ikään radiosta tuttu Ilkka Ihamäki, joka tunnetaan paremmin Hovimuusikko Ilkkana.

Linnonmaa sekä Aamulypsy-trion täydentävä Tuukka Ritokoski kertovat ottaneensa uutisen Hussin valinnasta tärkeään rooliin vastaan innoissaan. Linnonmaan mukaan kaksikko, kuten myös Hautala itse saivat alusta asti olla mukana vaikuttamassa siihen, kuka rakastettua juontajaa tämän äitiysloman ajan tuuraisi. Linnonmaa muistuttaakin, että kyse on nimenomaan siitä – tuurauksesta.

– Meillä on ihan äärimmäisen hyvä fiilis tästä jo ihan siitäkin syystä, että Annihan jää mitä parhaimmasta syystä pois radiosta. Olen kerran aikaisemminkin päässyt kokemaan sen, että Anni jää äitiyslomalle ja tiedän, että hän tulee takaisin ja tässä nimenomaan on kyse äitiyslomasijaisuudesta. Tämähän on siis vain kiva ja iloinen asia, Linnonmaa iloitsee Ilta-Sanomille.

– Meiltä kysyttiin ihan ensimmäisenä, että miten tämä menee. Mä itse toki kysyin heti ensimmäisenä Annilta, että onko hänellä mitään ajatusta siitä, kuka tähän tulisi, suosikkijuontaja lisää.

Anni Hautala jää pian äitiyslomalle radiosta.

Siinä missä Linnonmaa ja Hautala ovat tehneet töitä yhdessä jo pitkään, on Ritokoski tuoreempi tulokas radiossa. Ritokoski, 27, tuli mukaan Aamulypsyyn helmikuussa 2019, kun vielä tuolloin ohjelman kolmantena juontajana toiminut Juha Perälä jätti radiotyön taakseen. Ritokoski siis tietää kokemuksesta, millainen koitos Hussilla on pian edessään.

– En tiedä, onko tällä alalla pahempaa paikkaa olemassakaan kuin tulla uutena kolmanneksi Aamulypsyyn. Mä sen hyvin tiedän. Se on ihan sama, kuka siihen tulee, niin sitä roskaa ja palautetta tulee mielin määrin. Mutta mitä olen Jannia tässä oppinut tuntemaan niin tiedän, että hän sen kyllä kestää. Hänet on aika monessa liemessä keitetty, Ritokoski toteaa.

– Sanotaanko, että jos olisi hieman huonommalla itsetunnolla varustettu tai vähän kokemattomampi ihminen, niin se voisi olla ensimmäisen viikon jälkeen siinä, hän nauraa.

Hussin valintaan vaikutti lopulta moni asia. Peräti yhdeksän kertaa vuoden radiojuontajana palkitun Linnonmaan mukaan kyse oli kuitenkin ennen kaikkea kokonaisuudesta. Oli pohdittava, kuka pystyisi parhaiten tuomaan Aamulypsyyn jotakin uutta ja samalla istuisi mukaan satojen tuhansien kuulijoiden rakastamaan konseptiin.

– Tämä ohjelma on aina rakentunut erilaisista palasista. Mä olen naimisissa oleva neljän lapsen isä ja Tuukka on tuollainen juuri kotoa pois muuttanut sinkkumies, Linnonmaa vitsailee Ritokosken pyöritellessä silmiään.

– On siis kiva, että me saadaan mukaan myös Janni. Hänellä ei ole lapsia, mutta hän on kuitenkin parisuhteessa, joten hän osaa tuoda keskusteluihin uusia näkökulmia. Se on myös aina hyvä puoli, kun muuttaa jostakin pienemmältä paikkakunnalta tänne Helsinkiin. Nyt me saadaan tänne kouvolalainen Janni, jolla on varmasti monta hyvää tarinaa kerrottavanaan, Linnonmaa lisää.

Tuukka Ritokoski korvasi helmikuussa 2019 radiotyöt lopettaneen Juha Perälän.

Janni Hussi toimii Anni Hautalan äitiyslomasijaisena radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmassa.

Linnonmaa tai Ritokoski eivät kumpikaan tunteneet Hussia ennen kuin tämä aloitti työt Radio Suomipopin viikonloppujuontajana alkuvuodesta. Sittemmin kolmikko on tehnyt yhdessä töitä muun muassa koelähetyksen tiimoilta. Sen tarkoituksena oli testata, miten Hussi istuisi osaksi roisista ja suorasta huumoristaan tunnettua Aamulypsyä sekä toimisiko kolmikon yhteinen kemia.

– Me jo silloin ensimmäisessä lähetyksessä kokeiltiin vähän kepillä jäätä, että mikä kaikki Jannilla menee läpi. Kaikki meni, mitä kokeiltiin ja silloin tuli sellainen fiilis, että kyllä tästä vielä hyvä tulee. Mutta ei Aamulypsy tule tässä muuttumaan mitenkään radikaalisti, se on mitä se on, Ritokoski lupaa.

– Kyllä mä vielä kesällä soitin Jannille ja kysyin, että onko tämä varmasti se, mitä sä haluat tehdä. Tämä on nimittäin kova paikka, Linnonmaa täydentää.

Jaajo Linnonmaa on palkittu vuoden radiojuontajana peräti yhdeksän kertaa.

Vaikka Hussi on työskennellyt media-alalla jo pitkään, uransa radiossa hän aloitti vasta tämän vuoden puolella. Ritokoskeen ja etenkin Linnonmaahan verrattuna Hussi on siis suomalaisille radion ystäville toistaiseksi melko uusi tuttavuus.

Millaisia neuvoja kokeneemmalla kaksikolla on siis uudelle kollegalleen antaa?

– Ihmiset tuppaavat vastustamaan kaikkea uutta, joten sanoisin Jannille, että antaa asioille aikaa. Muistan omalla kohdallani, että etenkin ensimmäiset kuukaudet olivat vaiketa, kun sitä paskaa tuli ja törmäät siihen joka puolella. Mutta ajan kanssa. Kannattaa olla alusta asti oma itsensä, koska Annia ei voi kukaan korvata kuten ei voinut Perälääkään aikanaan, Ritokoski pohtii.

– Mä sanoisin, että nauttii matkasta. Hän on tehnyt asioita oikein, että on päässyt tähän pisteeseen ja osaksi Suomen suosituinta radio-ohjelmaa. Se palli on nimittäin harvalle tarjolla, Linnonmaa lisää.