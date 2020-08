Yllätyspäätös! Janni Hussi tulee äitiyslomalle jäävän Anni Hautalan tilalle Radio Suomipopin aamuihin

Sometähtenä ja televisiopersoonana tunnettu Janni Hussi tulee äitiyslomalle jättäytyvän Anni Hautalan tilalle Radio Suomipopin suositussa Aamulypsy-ohjelmassa.

Sosiaalisen median vaikuttajana ja televisiopersoonana suomalaisille tutuksi tullut Janni Hussi tulee pian äitiyslomalle vetäytyvän Anni Hautalan tilalle Radio Suomipopin aamuihin. Uutinen kerrottiin sadoille tuhansille kuulijoille tänä aamuna suorassa radiolähetyksessä.

Radio Suomipopin Aamulypsy on yksi Suomen kuunnelluimpia radio-ohjelmia ja sitä Hautalan kanssa pitkään yhdessä luotsannut Jaajo Linnonmaa on palkittu vuoden radiojuontajana peräti yhdeksän kertaa. Vasta tämän vuoden puolella työt radiossa aloittanut Hussi saa siis heti uransa alkutaipaleella suuret saappaat täytettäväkseen.

– Onhan tämä ihan mahtavaa. Olen tosi otettu, että olen saanut tällaisen mahdollisuuden ja että minussa on nähty sellainen potentiaali. En olisi ikinä uskonut, että päädyn tällaiseen paikkaan ja aion kyllä tehdä parhaani, Hussi iloitsee Ilta-Sanomille.

– Mutta pakko myös myöntää, ettei minua ole varmaan ikinä aikaisemmin jännittänyt mikään asia näin paljon. Jännittää aivan helkkaristi. Ei ole helppo paikka tulla, hän tunnustaa.

Janni Hussi aloitti työt radio Suomipopilla alkuvuodesta. Nyt hän pääsee mukaan kanavan suosituimpaan ohjelmaan.

Hautala ja Linnonmaa ovat olleet osa Aamulypsyä jo useiden vuosien ajan. Helmikuussa 2019 kolmikon täydensi tuolloin Juha Perälän tilalle tullut Tuukka Ritokoski.

Hussi kertoo tiedostavansa, että suositulla ja vahvasti juontajakolmikkoonsa henkilöityneellä radio-ohjelmalla on satoja tuhansia uskollisia kuulijoita, eikä heistä jokainen tule ottamaan uutista Hautalan äitiyslomasijaisesta vastaan riemulla.

– Aamulypsy on niin rakastettu ja vahva konsepti, että varmasti tämä herättää tunteita puolesta ja vastaan. Tiedän myös, miten rakastettu hahmo Anni on Aamulypsyssä ja muutenkin. Mutta tarkoitukseni ei missään nimessä ole yrittää korvata Annia tai mennä Anniksi Annin paikalle, Hussi toteaa.

– Tietysti se jännittää, että miten tämä uutinen otetaan vastaan. Mutta kukaan meistä ei tule ikinä olemaan siinä pisteessä, että kaikki tykkäisivät siitä, mitä teet eikä kaikkia voi miellyttää. Joten ei siinä auta kuin tehdä parhaansa, tehdä omaa juttua ja olla oma itsensä, hän jatkaa.

Samoilla linjoilla Hussin kanssa on myös Hautala itse. Hussi ja Hautala ovat tunteneet toisensa jo pitkään, joten luonnollisesti suosikkijuontaja on antanut ystävälleen myös arvokkaita neuvoja tulevan varalle. Myös Hautala tiedostaa, ettei hänen sijaistamisensa ole Hussille helpoin mahdollinen pesti.

– Ei ole mikään helppo paikka tosiaan. Ainut keino ja ainoa tapa on olla vaan mahdollisimman rehellisesti oma itsensä ja puhua omalla äänellä. Janni osaa sen homman joten uskon, että tämä tulee menemään hyvin, Hautala toteaa Ilta-Sanomille.

– Olen myös onnellinen, että Janni saa tällaisen mahdollisuuden. Tuollaiseen paikkaan harva pääsee, koska tällainen pesti ei ole koskaan vapaana. Tämä on hänelle valtavan hyvä tilaisuus oppia ja toivottavasti tämä poikii hänelle tulevaisuudessa myös uusia mahdollisuuksia, hän lisää.

Aamulypsyä ovat helmikuusta 2019 eteenpäin luotsanneet Anni Hautala, Jaajo Linnonmaa sekä Tuukka Ritokoski.

Hautala kertoo saaneensa olla alusta asti itse mukana prosessissa, jossa vaihtoehtoja hänen sijaisekseen äitiysloman ajalle kartoitettiin. Hautala on tyytyväinen, että valinta osui lopulta Hussiin.

– Minulta kysyttiin paljon mielipiteitä asiaan liittyen, mutta mielestäni vielä tärkeämpää oli, mitä mieltä pojat olivat. Hehän sinne studioon Jannin kanssa jäävät ja minä saan vaan olla himassa, Hautala nauraa.

– Mutta oikein hyvillä mielin jätän pojat Jannin huomaan. Kuitenkin kaikki tietämme, että tämä on äitiyslomasijaisuus eikä tähän liity mitään jännitteitä mihinkään suuntaa. Se on kaikille mukava tilanne. Tämä on kuitenkin vain väliaikaista. Olisi ollut kamalaa, jos jäisin pois jotenkin vastentahtoisesti, mutta tämähän on vaan kaikin puolin ihana asia, hän jatkaa.

Hautala kertoi raskaudestaan toukokuussa suorassa radiolähetyksessä. Pian syntyvä lapsi on Hautalan toinen. Pienokaisen isä on Hovimuusikko Ilkkana tunnettu Ilkka Ihamäki, joka on niin ikään tuttu vieras radio Suomipopin aamuissa. Hautala kiitteleekin Aamulypsyn kuuntelijoita siitä, että he ovat ottaneet vauvauutisen vastaan niin innoissaan.

– Toivon, että meidän kuulijat ottavat myös Jannin vastaan yhtä hyvin. Ihmiset eivät tykkää muutoksista, mutta tämä muutos johtuu kivasta ja ihanasta asiasta, Hautala muistuttaa.

Anni Hautala iloitsee Hussin valinnasta hänen äitiyslomasijaisekseen.

38-vuotias Anni Hautala on tehnyt töitä radiossa jo pitkään, kun taas Hussin, 28, ura Suomipopilla sai alkunsa vasta tämän vuoden puolella. Siitä huolimatta Hautalalla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Hussi pärjäisi tulevassa pestissään erinomaisesti.

– En usko, että hänellä on mitään ongelmaa painella radiossa menemään ihan muina Janni Husseina. Janni on hyvä työssään. Lisäksi nyt pojilla on helppoa, kun nimestä vaihtuu vain yksi kirjain, Hautala nauraa.

– Uskon, että myös pojat pitävät Jannista hyvää huolta. Tai no, huolenpito on ehkä ristiriitainen käsite, koska Aamulypsy on Aamulypsy. Kuka tahansa siihen studioon istahtaisi varmasti tietäisi, että siellä saattaa toisinaan joutua kurmotetuksi. Studiossa on rakkaudelliset hansikkaat, mutta ei välttämättä silkkiset, hän vitsailee.