Vakava sairaus vei Virpi Kätkän lauluäänen – korvalääkärin tutkimukset paljastivat vihdoin syyn

Virpi ja Katja Kätkä ovat molemmat kärsineet vakavasta refluksista, joka vei toisen leikkauspöydälle asti.

Laulaja Virpi Kätkälle, 50, kuluva vuosi on muutosten aikaa. Korona on vähentänyt keikkoja kuten kaikilla esiintyjillä, mutta sitäkin enemmän vaikutusta on ollut maaliskuussa havaitulla refluksitaudilla. Reilut puoli vuotta kestänyt oireilu ja lopulta lauluäänen katoaminen saivat diagnoosin ansiosta selityksen.

– Korona tuli siinä mielessä sopivasti, että keikkojen peruuntuessa ääneni sai levätä. Minulle korona oli tavallaan kuin lottovoitto, Virpi Kätkä sanoo.

Äänen menetys oli pelottanut kuukausia, joten tuntui hyvältä antaa äänen toipua rauhassa. Vuosi sitten Kätkä huomasi, että aiemmin vaivattomasti soinut lauluääni alkoi vaatia ponnisteluja.

– Ääni ei meinannut tulla ja syksyn mittaan se alkoi hiipua, kunnes tilanne oli niin paha, että äänestä katosi kaikki voima.

Refluksitauti on koetellut sekä Virpi (vas.) ja Katja Kätkää. Hoidot ovat kuitenkin purreet ja laulu raikuu taas.

Vuoden alussa lauluääni loppui lähes kokonaan. CatCat -duon toinen osapuoli, Katja-sisar joutui yli kymmenen vuotta sitten refluksileikkaukseen, mutta Virpin oireilusta ei ensin epäilty refluksia.

– Päinvastoin kuin Katjalla, minulla pysyi puheääni kunnossa. Siksi en ajatellut refluksia. Pohdin, voisiko sairastamani kilpirauhasen vajaatoiminta saada äänihuulet halvaantumaan.

Korvalääkärin tutkimukset paljastivat vihdoin syyn lauluäänen hiipumiseen. Tulehtuneet äänihuulet eivät sulkeutuneet kuten pitäisi vaan pysyivät koko ajan raollaan.

– Äänihuulet olivat aivan punaiset, koska ruokatorvesta nousi happoja ylös asti.

Puheääni toimi tavanomaiseen tapaan, joten sairaus olisi voinut päästä pahenemaan huomaamatta, jos ammatin takia välttämätön lauluääni ei olisi vaatinut tutkimuksia. Nyt sairauden eteneminen saatiin katkaistua.

– Katja joutui kiertämään vuosia eri lääkäreillä ennen kuin tajuttiin kyseessä olevan refluksi. Onneksi minulla ei käynyt niin. Sain heti vahvan lääkityksen.

Katja kertoo oman leikkauksensa olleen raju kokemus.

– Maatessani leikkauspöydällä kirurgi sanoi, että kun hän tekee tämän leikkauksen, refluksi ei vaivaa minua enää ikinä. Eikä ole vaivannut, mutta toipuminen leikkauksesta säikäytti pahasti. Oli se niin hurja kokemus, Katja Kätkä kertoo.

Tiettyjen ruoka-aineiden aiheuttama närästys oli ollut vuosien ajan sen verran siedettävää, ettei Virpi ollut aiemmin käyttänyt närästyslääkkeitä. Refluksin hoidossa elämäntavoilla on suuri merkitys. Närästystä aiheuttavia ruoka-aineita tulee välttää.

– Aluksi en uskaltanut syödä oikein mitään.

Kahvista Virpi ei ole pystynyt kokonaan luopumaan, vaikka sen tiedetään edistävän närästystä. Aamuisin on saatava kaksi kuppia kofeiinitonta espressoa.

Laulaja uskoo oman toimintansa vaikuttaneen refluksin syntyyn.

– Olen kohdellut itseäni aivan järjettömän huonosti. Aiemmin laihdutin juomalla pelkkää kahvia.

Varsinkin ennen kuvauksia Virpi saattoi olla monta päivää syömättä.

– Vedin vaan pannukaupalla kahvia ja meinasin monta kertaa pyörtyä. Syömättömyys aiheutti myös päänsärkyä. Joskus oli otettava päänsärkylääkkeitä monta kappaletta yhteen menoon.

Virpi Kätkä osallistui vuonna 2017 Filippiineillä kuvattuun Selviytyjät Suomi -ohjelmaan, mistä hän epäilee terveysongelmiensa alkaneen.

Kahvinjuonti ja päänsärkylääkkeet tyhjään vatsaan otettuina laittoivat limakalvot jatkuvalle koetukselle. Kuormitusta lisäsi Virpin osallistuminen pari vuotta sitten Filippiineillä kuvattuun Selviytyjät Suomi-ohjelmaan. Kuvausten ajan hän säilyi terveenä, mutta kun saarelta pääsi hotelliin, tuli syötyä holtittomasti.

– Olin kuukauden unelmoinut ruoasta, joten en välittänyt mistään mitään vaan söin kaikkea.

Myös pöydällä lämpimässä yön yli olleita pizzoja sekä paikallisia hyvin vahvasti maustettuja ruokia. Ruoan mukana tuli kampylobakteeri, joka ei meinannut millään hellittää.

– Tulehdusarvoni olivat niin korkealla, ettei minulle uskallettu antaa antibiootteja. Olo oli viikkokausia heikko eikä mikään pysynyt sisällä.

Kotiin palattuaan Virpi jaksoi vain nukkua.

– Katja kuljetti minut joka päivä terveyskeskukseen, jossa hiljalleen normalisoituneet tulehdusarvoni tarkastettiin.

Virpi uskoo kaiken koetun vaikuttaneen refluksin puhkeamiseen.

– Luulen refluksin lauenneen lopullisesti kaiken tämän summana. Suoliston hyväkin bakteerikanta tuhoutui kuvauksissa ja sen jälkeisessä sairastelussa. Äänen menetys johtui varmaan tästä kaikesta.

Äänihuulet kuvattiin kesäkuussa uudestaan ja tilanne oli paljon parempi kuin maaliskuussa.

– Ruokavalio ja lääke selvästi auttavat, mutta vielä äänihuulet eivät ole kunnossa. Huomaan, ettei lauluääni ole entisellään, vaikka ääntä tuleekin.

CatCat on tehnyt kesällä muutamia keikkoja. Laulamisen lisäksi Virpi on alkanut kulkea kohti toista ammattia. Jyväskylän yliopistossa musiikkia aikanaan opiskellut Virpi tenttii nyt teologiaa avoimessa yliopistossa. Mielessä kajastaa nuoruuden haave.

– Halusin musiikkiopiston rehtoriksi ja uskonnonopettajaksi. Musiikkiopiston rehtorin paperit minulla jo on, joten nyt tuntui hyvältä alkaa edetä toisen toiveammatin suhteen.

Jos opiskelu maistuu, olisi mahdollista edetä Helsingin yliopistoon.

– Papiksi en usko haluvani, mutta jonkinlainen sielunhoitotyö kiinnostaa. Pitää nyt katsoa, miten opiskelu sujuu, koska en halua luopua myöskään esiintymisestä, Virpi aprikoi tulevaa.