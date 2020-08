Lenita Airisto edusti visiirissä: ”Vain lällärit ajattelee, että tämä aika on kuin sota”

Taiteilijaprofessori Jorma Uotisen kirjan julkistustilaisuudessa mentiin terveys edellä. Moni oli pukeutunut maskiin ja Lenita Airisto edusti visiirissä.

Ranskalaissävelet soivat tunteellisesti, kun tanssitaiteen uudistaja, taiteilijaprofessori Jorma Uotisen elämäkerta Jorma Uotinen (Otava) julkistettiin torstaina Helsingissä. 528-sivuisen kirjan on kirjoittanut Sauli Miettinen.

Esiintyjänä oli tietysti Jorma Uotinen itse.

– Olen tyytyväinen elämääni. En olisi voinut toisin elää. Mun on täytynyt elää se, mikä mun on täytynyt elää, Jorma Uotinen kertoi.

Tilaisuuteen osallistui useita Uotisen ystäviä, kuten yrittäjä, kirjailija Lenita Airisto. Airisto oli sonnistautunut visiiriin koronapandemian takia.

–Tämä kirja on kulttuurihistoriaa, Lenita Airisto suitsutti Jorma Uotisen elämäkertaa. Helena Lindgren kuuluu Jorma Uotisen sydänystäviin.

– Olen hankkinut tällaisen, koska kuitenkin tapaan ihmisiä ja kuonokoppa on vähän vaikea, Lenita Airisto sanoi suumaskiin viitaten.

– Tämä on upean näköinen, hän kehui visiiriä.

Airiston kesä on mennyt kirjaa kirjoittaessa. Pitkät lenkit kuuluvat myös päivittäiseen ohjelmaan.

– Ei tätä korona-aikaa voi verrata sotaan, sota-ajan elänyt Lenita Airisto sanoi.

– Vain lällärit ajattelee, että tämä aika on kuin sota. Tässä on jokaisella koti ja terveysdenhoito on maailman parasta.

Airisto muistutti, että Suomessa kaikki pääsevät hoitoon ja ihmisiä testataan.

– En tiedä, mitä valittamista on. Tämä on tällainen rutto ja sitten se menee ohi, hän jatkoi.

Filosofi Esa Saarinen on Jorma Uotisen pitkäaikainen ystävä vaimonsa Pipsa Pallasvesan kanssa.

Filosofi Esa Saarinen saapui tervehtimään vanhaa ystäväänsä Jorma Uotista vaimonsa Pipsa Pallasvesan kanssa.

– Jorma on suuria suomalasia hahmoja ja taiteiljoita, jotka inspiroivat koko Suomea, Esa Saarinen kertoi.

93-vuotias Aira Samulin oli yksi kirjaan haastatteluista Jorma Uotisen ystävistä. He ovat tunteneet toisensa vuosikymmeniä ja ovat viettäneet muun muassa jouluja yhdessä.

Filosofi Esa Saarinen ja tanssinopettaja Aira Samulin olivat pukeutuneet maskeihin.