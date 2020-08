11 vuotta sitten suosikkisarjassa raikasi tunnari, jota ei koskaan kuultu kokonaisena biisinä – nyt se näyttäytyy aivan uudessa valossa

Kadonneen jäljillä -sarjan tunnuskappaleen musiikkivideo vie Ville Pusan mukaan aikamatkalle aikaan, joka tuntuu nykyään hyvin kaukaiselta.

Vuonna 2009 MTV3-kanavalla alkoi Suomessa ennennäkemätön tv-sarja, jossa tavalliset suomalaiset etsivät kadonneita läheisiään ja sukulaisiaan ympäri maailmaa. Kadonneen jäljillä -sarjasta tuli nopeasti hitti, kun sen koskettavat tarinat saivat ihmiset liimautumaan tv-ruutujen ääreen.

Sarjaa juonsi aluksi Jenni Pääskysaari, Antero Vartia ja Eva Kela. Juontajat matkustivat vuosina 2009–2014 osallistujien kanssa niin Thaimaahan, Bosniaan, Japaniin, Kanadaan kuin Sambiaankin. Myöhemmin sarjan tuotantoyhtiö vaihtui ja sitä alettiin esittää Nelosella uudistuneena.

Isossa osassa alkuperäistä Kadonneen jäljellä -ohjelmaa oli musiikki, joka raikasi aina kohdemaan tyylillä. Välillä kuultiin venäläisiä sävelmiä ja välillä itämaisia nuotteja. Kaiken musiikin takana olivat muusikot Ville Pusa ja Kalle Torniainen.

– Sarjan musiikin säveltäminen oli aika haastavaa puuhaa, koska piti perehtyä täysin uudenlaiseen musiikkityyliin ja tehdä sitä uskottavaksi. Emme nähneet koskaan kuvamateriaalia, vaan teimme musiikit sokkona. Saimme tietää, mihin maahan jaksossa mennään ja sen perusteella meidän piti luoda kappaleet, Pusa kertoo IS:lle.

Ville Pusa päätti julkaista Let this moment -kappaleen nyt, kun koronapandemia on muuttanut maailmaa.

Katsojien mieliin syöpyi koskettavien tarinoiden lisäksi myös sarjan tunnuskappale. Let this moment -biisi aloitti jokaisen jakson räjähtävästi ja tuli monille tutuksi. Kappaleen takana olivat Pusa ja Torniainen, mutta biisiä ei koskaan julkaistu.

Nyt 11 vuotta sarjan alkamisen jälkeen Let this moment näkee vihdoin päivänvalon. Pusa kertoo, että koronapandemian myötä hän alkoi kaivella arkistojaan ja muisti, että moni on vuosien varrella kysellyt, mistä kappaleen voisi kuunnella.

Pusan mieleen juolahti ajatus siitä, että biisin voisi viimein julkaista ja siitä voisi tehdä musiikkivideon, joka palauttaisi ihmisten mieliin alkuperäisen Kadonneen jäljillä -sarjan neljällä tuotantokaudella nähdyt tarinat. Hän hankki luvat materiaaleihin ja elokuvaohjaaja Jere Koistinen toteutti videon, joka julkaistiin perjantaina.

– Video on ikään kuin katsaus vuosiin 2009–2014, kun sarjaa esitettiin. Se on kunnianosoitus ainutlaatuiselle ohjelmalle, joka muutti monen suomalaisen elämän.

Katso Let this moment -musiikkivideo artikkelin videolta!

Eva Kela ja Antero Vartia juonsivat Kadonneen jäljillä -sarjan neljännen tuotantokauden vuonna 2014.

Pusan mukaan on häkellyttävää, miten paljon maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa. Kulunut vuosi ja koronapandemia on pistänyt kaiken uusiksi ja Let this moment -videolla nähdyt lämpimät kohtaamiset ja maailmalle matkustaminen tuntuvat nyt lähes mahdottomilta. Kappale näyttäytyykin nyt täysin uudessa valossa.

– Maailma on ollut ihan valtavan erilainen vain muutama vuosi sitten. On voinut matkustaa, halata ja lentää lentokoneessa. Uskon, että video liikuttaa, koska se on jollakin tavalla aikaa, jonka kaikki toivoisivat palaavan, mutta joka ei välttämättä koskaan palaa. Kukaan ei tiedä, voimmeko enää tehdä näitä asioita, Pusa pohtii.

Koronapandemia on ollut monien muiden tapaan myös Pusalle suuri henkinen koetinkivi. Hän on kokenut, että osa hänestä on kateissa, kun rakas esiintymistyö on joutunut tauolle.

– Alussa ajattelin, että ei tässä mitään, nyt mennään näillä ja muuta ei voi. Luulin, että tämä menee henkisesti ihan ok, mutta jossain vaiheessa aloin huomaamaan, että työ, esiintyminen ja musiikki on ollut niin iso osa elämääni pikkupojasta asti, että hyvin suuri osa minusta on kadoksissa. Se vaikuttaa minuun tosi isosti. Osa persoonaani on ikään kuin hyllyllä.

Vaikka keikat on suurimmaksi osaksi peruttu, on Pusalla toistaiseksi riittänyt töitä uuden musiikin kirjoittamisessa muille artisteille ja kesän 2021 kesäteatterinäytelmien käsikirjoittamisessa. Ja lisää yllätyksiä on miehen mukaan luvassa.

Pusa toivoo, että suomalaiset jaksaisivat sinnitellä koronakurimuksessa ja selviäisivät pandemiasta yhdessä.

– Tämä on kaikin puolin tosi hurjaa ja elämme erikoisia aikoja. Mielestäni nyt ei auta muuta kuin vetää yhtä köyttä ja hoitaa tämä maa kuntoon niin, että pääsemme jossakin vaiheessa takaisin normaalimpaan elämään. Suomen kansa on aiemminkin kohdannut vastoinkäymisiä eli kyllä me tämä selätetään. Pidetään huolta toisistamme.