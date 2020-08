Ensitreffit alttarilla -unelmapari Anniina ja Ville ovat yhä umpirakastuneita – vain yksi asia saa parin kinastelemaan

Ville ja Anniina osallistuivat Tuttu Juttu Show -ohjelmaan, jossa he selvittivät, kuinka hyvin he todella tuntevat oman kumppaninsa.

Ensitreffit alttarilla -parin Anniinan ja Villen suhde kukoistaa. Pariskunta kertoo nyt, miten heidän kipinänsä on säilynyt ja vinkkinsä tulevan kauden pareille.

Loimaalainen Anniina Marjamäki, 33, ja ylöjärveläinen Ville Manner, 39, tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa alttarilla viime kesänä. Syksyllä parin tutustumista seurattiin Ensitreffit alttarilla -suosikkiohjelmassa ja katsojat suorastaan ihastuivat pirskahtelevaan pariin. Heidän kipinänsä säkenöi kotikatsomoihin asti.

– Yhdessä oleminen tuntui alusta alkaen luonnollisesta. Pian sitä oivalsi, että se oikea on tullut vastaan, Anniina muistelee Tuttu Juttu Show’n kuvauksissa.

– Löysimme heti yhteisen tahdin, ja jo hääpäivästä lähtien oli todella helppoa olla ja toimia yhdessä. Hauska oli huomata, että me jopa kävelimme aivan samaan tahtiin, Ville komppaa.

Nyt vuoden kuluttua häistä Anniina ja Ville ovat yhä umpirakastuneita. He ovat ainut viime kauden yhdessä jatkanut pariskunta.

Vuoteen on mahtunut paljon. Pian tv-kameroiden sammuttua Ville myi asuntonsa ja muutti Anniinan luo Loimaalle. Nyt pariskunta on ostanut oman tontin Loimaalta, jonne he rakentavat taloa. Villen arki mullistui kertaheitolla, kun hän vaihtoi kotipaikkakuntaa ja totutteli Anniinan perheen elämäntyyliin.

– Arkeni aikuisiällä on ollut yksin tien päällä elämistä ja matkustelua ympäri maailmaa, mutta Anniinan perheessä toimitaan yhdessä aktiivisesti. Joskus olen hieman väsynyt siitä ihmispaljoudesta, mutta arvostan kovasti sitä, että perhe on lähellä, Ville hymyilee.

Anniinalla ja Villellä klikkasi jo hääpäivänä.

Kestoaihe kinastelussa

Televisiosta välittyi kuva iloisesta parivaljakosta, jonka välillä ei riitoja nähty.

– Tietty leikkauksen avulla korostettiin niitä ihanimpia hetkiä, sillä ei kaikki aina ollut pelkkää ihanaa. Kokonaisuutena voi sanoa, että tv:stä välittynyt kuva meistä oli aito, hyväntuulinen pari tuumaa.

Pariskunta kertoo, että riitely on heidän suhteessaan hyvin harvinaista. Villen mukaan he eivät oikeastaan ole koskaan kunnolla riidelleet. Jos kinastelua syntyy, se johtuu usein nälkäkiukusta. Konfliktin aiheena on lähes poikkeuksetta parin erilaiset liikunta- ja ruokailutottumukset.

– Villelle ruokavalio ja liikunta ovat todella tärkeitä asioita, kun taas itse en ole tottunut siihen, että joka viikko urheillaan kovasti tai syödään hyvin terveellisesti. Se on sellainen kestoaihe kinastelussa, Anniina kertoo.

– Suklaan ja salmiakin syöntiä olen vähentänyt, kun Ville siitä huomautteli, hän naurahtaa.

Aiheesta ei kuitenkaan tarvitse enää kinastella, sillä pariskunta on aloittanut yhteisen elämäntaparemontin.

– Meillä on oma personal trainer, ja olemme aloittaneet ruokavalion kunnostamisen. Emme tähtää mihinkään tiukkaan tavoitteeseen, vaan tarkoitus on muuttaa elämäntapoja pysyvästi ja saada yhteistä liikuntaa arkeen, Ville taustoittaa.

Kipinä säilynyt

Ville työskentelee yrityskehittäjänä ja Anniina ravintola-alan yrittäjänä. Ravintolan asiakkaat usein tunnistavat Anniinan televisiosta ja tulevat tapaamaan häntä ravintolaan. Loimaalaisnainen on otettu saamastaan huomiosta.

– Jos ei aivan suoraan sanota, että ollaan tultu minun takia, niin se on ehkä aistittavissa, Anniina naurahtaa.

Ville vihjaa, että pari lähtisi mielellään uudestaan johonkin hyvän mielen ohjelmaan, jos sellaiseen kutsu tulisi.

Yrittäjäpariskunnan arki on hektistä, mutta pari raivaa kalenteristaan tilaa toiselle. Ville merkitsee aina vuorotyötä tekevän Anniinan vapaapäivät omaan kalenteriinsa, jotta pari voi suunnitella yhteistä tekemistä. Kipinä on kaksikon mukaan säilynyt ja rakkaus syventynyt.

– Teemme toistemme eteen pikkujuttuja, kuten täytämme tiskikoneen toisen puolesta sekä huomioimme toista arjessa, Anniina kertoo.

– Molempien arki yrittäjinä on välillä stressaavaa, joten iso tekijä on se, että emme aiheuta toisillemme stressiä, vaan päinvastoin, Ville painottaa.

Vaikka pariskunta korostaa arkisten tekojen merkitystä, ei suhteessa vaikuta olevan romantiikasta pulaa. Anniinan mukaan Ville onkin onnistunut romanttisten yllätysten järjestämisessä.

– Ville yllätti ja vei minut Lontoon korkeimmalle näköalapaikalle samppanjalasilliselle. Se oli sellainen paikka, jossa olisin haaveillut jonkun kosivan minua. Se on ollut yksi vuoden hienoimmista hetkistä, Anniina hehkuttaa.

Ensimmäisenä hääpäivänä heinäkuussa pari palasi Suomenlinnaan piknikille muistelemaan tunteikasta hääpäiväänsä.

– Olin Anniinan yllätykseksi jättänyt autoon kirjeen, jossa lausuin kauniita sanoja ja annoin lahjaksi hemmotteluloman Lontooseen. Taisi Anniinalla siinä hetkessä kyyneleet nousta pintaan, Ville muistaa.

Toiset häät

Anniina ja Ville paljastavat aikovansa järjestää uudet häät. Kirkko ja pappi on jo varattu.

– Tv-kuvauksiin saimme mukaan vain kourallisen ihmisiä, joten järjestämme isot juhlat, joihin kutsumme lähes kaikki läheiset ja sukulaiset, Anniina iloitsee.

Pariskunta haaveilee perheenlisäyksestä. Uudessa talossa olisi tilaa pienokaiselle.

– Toivomme lasta kovasti, mutta asiat tapahtuvat omalla painollaan, Ville ja Anniina toteavat.

Ville ja Anniina Tuttu Juttu Show’n kuvauksissa. Susanna Laineen ja Timo Koivusalon ohjelma palaa MTV3-kanavalle lokakuussa.

Uusi Ensitreffit alttarilla -kausi alkaa MTV3-kanavalla syyskuussa. Anniinan ja Villen vinkki tuleville pareille on olla rohkeasti oma itsensä.

– Lisäksi kannattaa puhua todella paljon. Se oli meidän kohdallamme se tärkein juttu. Alku on todella intensiivinen, ja siinä on hyvin vähän aikaa tutustua toiseen ihmiseen ja tehdä päätös, jatkaako toisen kanssa loppuelämän. Itsestään kertominen ja toisesta oppiminen ovat kaiken a ja o, Ville summaa.

Tuttu Juttu Show MTV3-kanavalla lokakuusta lähtien. Ohjelma on katsottavissa myös C More -suoratoistopalvelussa ja mtv-palvelussa.