Yksi hetki Big Brotherissa sai Tarinan masentumaan ja toimintakyvyttömäksi puoleksi vuodeksi – avautuu nyt somessa elämänsä hirveimmästä häpeästä

Big Brotherista tuttu Tarina kertoo tuoreella Youtube-videollaan elämänsä suurimmasta häpeästä ja siitä, kuinka BB:n aiheuttama vihareaktio on vaikuttanut häneen.

Viime vuoden Big Brotherista tuttu Tarina, 23, on julkaissut YouTubessa videon, jossa selittää käytöstään BB-talossa. Big Brotherissa neljä viikkoa ollut Tarina herätti runsaasti erilaisia tunteita sekä katsojissa että talon asukkaissa.

Tarina herätti raivokkaitakin tunteita tv-katsojissa muun muassa silloin, kun hän jäi heti ensimmäisenä BB-yönään ilman omaa sänkyä. Katsojat saivt äänestää, kuka 14 asukkaasa jäi ilman sänkyä. Äänestyksen tuloksen kuultuaan Tarina puhkesi dramaattiseen itkuun ja kuvaili tämän olevan itselleen ”henkilökohtainen helvetti”.

Raivoa herätti myös se, miten Tarina suhtautui ensimmäisessä jaksossa talon muihin asukkaisiin ”yli-innokkaasti”. Kun muut asukkaat astelivat taloon, Tarina riensi heitä vastaan kättelemään jokaista ja tivasi jokaiselta muistisääntöä näiden nimistä, jotta hän muistaisi jokaisen nimen.

Nyt julkaisemallaan YouTube-videolla Tarina myöntää olleensa päällekäyvä ja epäaito Big Brotheriin osallistuessaan. Hän kertoo saaneensa sarjan jälkeen runsaasti palautetta siitä, että hän oli sarjassa epäaito.

– Ehkä yleisin negatiivinen kommentti, mitä saan BB:ssä olo ajasta on se, että olen epäaito. Ja niinhän mä olinkin. BB:ssä mulle tapahtui sellaisia psyykkisiä juttuja, jotka olivat tosi odottamattomia ja joihin en ollut osannut varautua, Tarina kertoo videollaan.

Tarinan tuore YouTube-video alla:

Tarina kuvailee, kuinka 1.9.2019 oli hänen elämänsä jännittävin päivä, sillä silloin hän asteli BB-taloon.

– Siitä tuli lopulta myös tähänastisen elämäni häpeällisin päivä.

Tarina tunnustaa videolla kärsineensä pitkään ennen Big Brotheria tietystä pelosta:

– Yksi isoimmista peloistani pitkään oli ollut kasvojen menettämisen pelko tai julkinen nöyryytys, että jotain sellaista tapahtuu, että iso ihmismassa vihaa mua. Ja tiesin, että Big Brotheriin meneminen on yksi niistä tilanteista, jossa tuollainen voi tapahtua.

Tarina sanoo jännityksen näkyneen hänessä suurieleisyytenä.

– Yleensä ihmisillä käy siten, että he menevät pienemmäksi, kun heitä jännittää, mutta minusta tuli valtava. Kaikista eleistäni tuli tosi paljon isompia ja minusta tuli tosi suurieleinen.

Tarina myöntää, että asiasta puhuminen on hänelle edelleen vaikeaa. Hän kuvailee oman käytöksensä muuttuneen BB-talossa oudoksi ja kontrolloimattomaksi.

– Olin hyperaktiivinen ja kävin kierroksilla. Siinähän kävi sitten siten, että kun menin taloon, niin aloin keksiä muille asukkaille lempinimiä ja siinä oli jokin sellainen idea, että muistaisin heidän nimensä paremmin, mutta koska kävin kierroksilla, en tajunnut, että tuo on sosiaalisesti aika päällekäyvä juttu toiselle.

Tarina myös kertoo järkyttyneensä ensimmäisenä iltana, katsojat äänestivät, että hän jäisi ilman omaa sänkyä.

– Mun järkytys tuli minusta ulos sellaisena tosi dramaattisena itkuna. Ja tämä kyseinen hetki on minulle kaikista vaikein juttu tässä, koska mä en oikein tunnista itseäni siitä. Kävin selkeästi kierroksilla.

Voit katsoa ohjelmassa näkyneen otteen sänkyepisodista alla olevalta videolta:

Tarina toteaa, että hänen käytöksensä ensimmäisenä iltana aiheutti yleisössä vahvan reaktion. Hän ei toki itse tiennyt sitä, sillä hän oli BB-talossa.

– Tää koko juttu hävettää mua tosi paljon. Minua hävettää, että olen käyttäytynyt noin överisti ja tosi moni on nähnyt sen. En tajunnut yhtään, mitä pääni sisällä tapahtui ja miksi käyttäydyin noin.

Kun Tarina äänestettiin talosta ulos, hän kertoo kuulleensa muilta ihmisiltä siitä, että hän oli aiheuttanut tv-katsojissa paljon vihaa ja ärsytystä. Hän kertoo, ettei ollut osannut varautua ihmisten vihareaktioon, vaikka oli kyllä etukäteen ymmärtänyt, että näin voi käydä.

– Iso osa siitä vihasta ja se vihan volyymi tuli minulle isona yllätyksenä. Se oli minulle tosi iso ja vaikea juttu. Siitä tuli elämäni isoin häpeän kokemus. En ole noin suurta häpeää joutunut aikaisemmin käsittelemään. Jotenkin se kaikki häpeä tuntui kulminoituvan siihen sänkyitkuun. Oletan, että se vihapiikki on ollut suurin silloin, Tarina sanoo ja lisää:

– Se hetki oli minulle kaikkein häpeällisin juttu.

Tarina kertoo sänkyepisodin synnyttämän vihan ja siitä syntyneen häpeän olleen itselleen niin iso juttu, että hän masentui.

– Pääni ei vaan pystynyt käsittelemään sitä. Ensimmäiset puoli vuotta BB:n jälkeen olin tosi syvällä ja ensimmäinen ajatukseni aina aamuisin oli, että olen pilannut elämäni 1.9.2019 siihen, kun itkin sitä sänkyä. Minulla oli ollut jo valmiiksi todella iso kasvojen menettämisen pelko ja koin, että niin oli tapahtunut.

Tarina kuvailee tämän aiheuttaneen itsessään suuren lamaantumisen, minkä vuoksi hän ei pystynyt kaikkina päivinä toimimaan.

– En missään vaiheessa saanut masennusdiagnoosia, koska en mennyt sitä hakemaan. Kyllä minä sen verran luotan omaan arviointikykyyni tässä, että uskallan puhua masennuksesta, koska sitä se hyvin varmasti oli.

Tarina toteaa, että eniten häntä tilanteessa satutti se, että todella monet ihmiset olivat nähneet hänet eri tavalla kuin mitä hän itse itsensä näkee. Hän kertoo myös läheistensä olleen sitä mieltä, ettei hän ollut oma itsensä BB-talossa.

– Olin tästä kaikesta niin masentunut ja rikki, että minulla meni oikeasti puoli vuotta ennen kuin pystyin oikeasti käsittelemään, mitä tässä oli tapahtunut ja minkä takia se kuva, jota tosi monet olivat saaneet oli tosi erilainen kuin mitä olen.

Tarina kuvailee, että ensimmäiset puoli vuotta Big Brotherin jälkeen häneltä meni vain päivästä toiseen selviytymiseen. Hän kertoo alkaneensa viime keväänä käsitellä talon tapahtumia syvemmin. Asioiden käsittelyyn vaikutti korona-aika, jolloin Tarina oli yksin ja eristyksissä ja joutui kohtaamaan tunteensa.

– Huomasin, että minussa oli tosi paljon vaikeita tunteita itseeni liittyen. Ne tunteet olivat suurimmaksi osaksi häpeää, katkeruutta ja vihaa. Häpesin itseäni ja miten olin käyttäytynyt niin, etten tunnistanut itseäni siitä käytöksestä. Yleisesti olin katkera.

Tarina kertoo nykyään voivansa hyvin ja tähän vaikutti monen asian ymmärtäminen. Hän alkoi kirjoittaa tunteitaan paperille. Hän sanoo ymmärtäneensä sen, ettei ollut Big Brotherissa oma itsensä, koska hänellä oli todella vahva nähdyksi tulemisen tarve.

– Halusin, että ihmiset näkevät minut ja hyväksyvät minut. Veikkaan että tämä on aika normaali tarve, mutta samalla tämä on tosi huono lähtökohta lähteä tosi-tv-ohjelmaan, Tarina sanoo jatkaa:

– Yksi syy outoon käytökseeni oli se, että pelkäsin todella paljon vihaa. Halusin, että minusta pidetään ja sen vuoksi aloin pelätä vihaa.

Hän toteaa myös sen, miten ohjelman leikkaus vaikutti siihen, millaisen kuvan katsojat hänestä saivat.

– Uskon, että minun kohdallani tarkoituksella on korostettu tunnereaktioitani, konflikteja ja ylipositiivisuutta.

Tarina kuvattuna päivää ennen Big Brotherin alkamista.

Hän sanoo, että on nykyään haastavista kokemuksistaan huolimatta jopa itsevarmempi kuin aiemmin. Tarina sanoo keväällä tajunneensa asian, joka muutti hänen elämässään kaiken.

– Tämä on varmasti itsestään selvä juttu, mutta minulle tämä on tosi iso juttu. Tajusin, että osa ihmisistä tulee vihaamaan minua aina ja että se on ihan sama, mitä teen.

Tarina kertoo ymmärtäneensä, ettei hänen tarvitse yrittää miellyttää kaikkia ihmisiä. Hän sanoo oivaltaneensa, ettei hän tarvitse ketään muuta kertomaan sitä, että hän on hyväksytty, että tärkeintä on, että hän itse hyväksyy itsensä ja että hänen läheisensä hyväksyvät hänet ja ovat hänen tukenaan.

Aiheesta puhuessaan Tarina herkistyy kyyneliin.

– Nyt alan itkeäkin tässä, mutta en tiedä vapauttavampaa ajatusta ja minusta tuntuu, etten ole enää siinä kuoressa.