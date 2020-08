Main ContentPlaceholder

Uskoisitko? Yksin kotona -tähti täytti jo 40 vuotta – ex-lapsitähti sai somen sekaisin poskettomalla heitollaan

Tällä hetkellä Macaulay Culkin voi paremmin kuin syöksykierteen synkimpinä hetkinä.

Monen on vaikea uskoa, että Macaulay Culkin on jo 40 vuotta. Lapsitähden elämä on ollut tähän asti kuitenkin varsin vaiherikas.