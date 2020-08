Apulannan Sipe Santapukilla tapahtumarikas koronakesä – sairaalaan vienyt jalkatulehdus oireilee yhä

The Voice of Finland -ohjelmaa tuomaroiva Sipe Santapukki totuttelee vauva-arkeen ja suunnittelee tulevaa.

Sipe Santapukin viime viikot ovat olleet tapahtumarikkaita. Apulanta -yhtyeen rumpali sai vaimonsa Minna Kaupin kanssa perheenlisäystä viime viikon maanantaina.

Pariskunnalla on entuudestaan tammikuussa 2017 syntynyt Ukko-poika. Santapukin mukaan perheen vauva-arki on vasta pikkuhiljaa käynnistymässä, sillä tyttövauva saatiin kotiin muutama päivä sitten.

– Tämä on niin uusi asia. Me ollaan vasta muutama päivä oltu kotona, Santapukki sanoo.

– Mutta sen verran olen huomannut, että isoveli otti asian tosi hienosti. Ukko on tosi huolehtivainen ja ylpeä isoveli. Kaikki on hienosti.

Sipe Santapukki iloitsee viime viikon maanantaina syntyneestä tyttövauvastaan.

Santapukki kärsii kuitenkin yhä terveysongelmista jalkansa takia. Muusikko joutui elokuun alussa sairaalahoitoon Päijät-Hämeen keskussairaalaan tulehtuneen leikkaushaavan vuoksi.

Viisi viikkoa aikaisemmin leikattu jalka oli tulehtunut, ja rumpali makasi omien sanojensa mukaan ”letkuissa”. Nyt Santapukki kertoo, ettei jalka ole vieläkään täysin tervehtynyt.

– Se on vielä vähän päällä se juttu. Pahin tulehdus saatiin suonensisäisillä antibiooteilla hallintaan, ja pystyin soittamaan yhden keikankin jo, Santapukki sanoo.

– Nyt se on vähän sillä rajalla, että lähteekö se kierteeksi vai eikö lähde. Kovasti tietenkin toivon, että tästä hässäkästä pääsisi jo eroon.

Santapukki ei itsekään ymmärtänyt, miten vakava leikkaushaavatulehdus on, ennen kuin sairastui siihen.

– Jos sellaisesta ei ole kokemusta, niin ei tiedä kuinka inhottavan tuntuinen se on. Se lamauttaa kaiken tekemisen. Ei voinut muuta tehdä, kuin olla jalka kohti kattoa sairaalapedillä.

Apulannan keikat peruuntuivat koronapandemian takia. Kuvassa yhtyeen solisti Toni Virtanen ja Sipe Santapukki.

Rumpali joutui viettämään sairaalassa lähes pari viikkoa. Santapukki iloitsee pystyvänsä jo kävelemään, mikä on hänen mukaansa iso harppaus eteenpäin. Hän myös kiittää sairaalassa saamastaan hoidosta, joka jatkuu yhä.

– Seuraillaan pari kertaa viikossa. Toistaiseksi ei tarvitse uusia toimenpiteitä, ja toivon todellakin, että se näin menisikin.

Leikkaushaavatulehduksen takia Apulanta joutui perumaan esiintymisensä Vaasa Festivaaleilla. Kyseessä on vasta toinen kerta Apulannan liki 30-vuotisen historian aikana, kun keikka joudutaan perumaan.

– Harmitti suunnattomasti, että piti perua se keikka. Mä olin siitä tosi pahoillani, mutta lääkäri totesi, että jos haluat, että sulla jalka vielä on, niin et lähde täältä sairaalasta yhtään mihinkään. Pakko oli totella asiantuntijaa, Santapukki sanoo.

– Ei noissa terveysjutuissa voi oikeastaan ajatella mitään muuta kuin sitä terveyttä, se pitää priorisoida.

Sipe Santapukki tuomaroi The Voice of Finland -formaatin yhdeksättä kautta Redraman, Toni Virtasen ja Anna Puun kanssa.

Nyt Santapukki odottaa innolla The Voice of Finland -ohjelman tuomarointia ja live-esityksien alkamista. Live-kuvaukset siirtyivät koronapandemian takia keväältä syksylle.

– Musta on vaan hienoa, että tämä homma pitkittyi, koska nyt nämä livet on vielä edessä. Odotan kovasti, kuinka hienoa näissä liveissä tulee olemaan.

Santapukilla ja Apulanta -yhtyeellä on tulevaisuuden varalle suuria suunnitelmia. Koronan tyhjentämä aikataulu on antanut mahdollisuuden kunnolla suunnitella tulevaa ja luoda uutta musiikkia. Ensi vuosi on yhtyeelle erityisen merkittävä.

– Me ollaan suunniteltu ensi vuotta todella paljon, sinne on hienoja juttuja työn alla, Santapukki kertoo.

– Jos tämä tilanne tästä normalisoituu, niin meillä tulee kyllä aika hieno ensi vuosi. Se on sattumoisin meidän bändin 30-vuotisjuhlavuosi vielä.