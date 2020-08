9-vuotias Lisa Marie Presley kätki salaisen muiston Elviksen arkkuun – Priscilla-äiti huolestui esineen kohtalosta

Hautausurakoitsijan mukaan Lisa Marie Presley halusi laittaa isänsä hautaan esineen, jonka avulla hän olisi ikuisesti tämän kanssa.

Elvis Presleyn kuolemasta tuli elokuun puolivälissä kuluneeksi 43 vuotta. Popin kuninkaan kuolema oli valtava järkytys laulajan miljoonille faneille sekä etenkin hänen perheelleen.

Erityisen syvästi järkyttyi Elviksen ainoa lapsi, tytär Lisa Marie Presley, joka oli isänsä kuoleman aikaan vain 9-vuotias. The Mirrorin mukaan surun murtamalla Lisa Mariella olikin erityinen toive, jonka hän esitti isänsä arkun äärellä.

Elviksen kuolema oli kesällä 1977 valtava uutinen ja samalla hautajaiset muuttuivat suureksi spektaakkeliksi. Tuhannet ihmiset kävivät jättämässä hyvästinsä rakastetulle tähdelle Gracelandissa avoimen arkun äärellä.

Myös Lisa Marie ja surevat läheiset hyvästelivät rakastetun isän ja puolison juuri ennen hautajaisia. The Mirrorin mukaan Lisa Marie halusi jättää isälleen hyvästien lisäksi myös muistoesineen, joka haudattaisiin hänen mukanaan ja joka muistuttaisi ikuisesti hänestä.

Priscilla ja Elvis Presley saivat Lisa Marie -tyttären vuonna 1968.

Brittilehden mukaan hautajaisista vastannut hautausurakoitsija Robert Kendall muistaa, miten pieni Lisa Marie käveli Elviksen avoimen arkun luo, muttei katsonut sen sisällä makaavaa isäänsä. Sen sijaan hän esitti Kendallille tarkkaan harkitun kysymyksen.

– Herra Kendall, voinko antaa tämän isilleni? Lisa Marie kysyi ja näytti kädessään olevaa metallista rannekorua.

The Mirrorin mukaan ajatus rannekorun laittamisesta arkkuun huolestutti kuitenkin Kendallia ja Lisa Marien äitiä, Elviksen ex-puoliso Priscilla Presleytä. He pelkäsivät, että koru saattaisi vangita fanien mielenkiinnon ja joku voisi varastaa sen. Niinpä he yrittivät saada Lisa Marien hylkäämään ajatuksen muistoesineestä isänsä haudassa.

Elvis oli rakastettu laulaja, jonka kuolema järkytti ympäri maailman.

Lisa Marie oli kuitenkin päättäväinen. Hän halusi korun ehdottomasti isänsä mukaan tämän viimeiselle matkalle ja lopulta Kendall lupasi auttaa tyttöä. Hän lupasi huolehtia siitä, että koru päätyisi Elviksen mukana tämän hautaan.

Kendall astui Lisa Marien kanssa arkun äärelle ja kysyi, mihin hän haluaisi laittaa korun. Lisa Marie osoitti omaa rannettaan ja Kendall pujotti korun popin kuninkaan ranteeseen todeten, että Lisa Marie pysyisi nyt ikuisesti isänsä rinnalla.

Vaikka rannekoru lopulta laitettiin Elviksen käteen, kätkettiin se faneilta, jotka tulivat jättämään laulajalle hyvästinsä. Expressin mukaan koru piilotettiin Elviksen paidan hihan alle varkauksien välttämiseksi.

Lisa Marie vuonna 1979.

Elvis kuoli kotonaan Gracelandissa sydänkohtaukseen 16. elokuuta 1977. Hänen vartalostaan löydettiin lukuisien lääkkeiden jäämiä. Laulajan hautajaisia vietettiin pari päivää myöhemmin. Noin 80 000 ihmistä saapui tien varteen matkalle kohti Forest Hillin hautausmaata kunnioittamaan hänen muistoaan.

Isän menettäminen oli Lisa Marie Presleyn elämän ensimmäinen suuri koetinkivi. Myöhemmin hän on kohdannut useita muita tragedioita ja vastoinkäymisiä.

Lisa Marie vuonna 2015.

Presleyn poika Benjamin Keough kuoli tänä kesänä vain 27-vuotiaana. Yhdysvaltalaismedian mukaan hän teki itsemurhan Calabasissa, Los Angelesissa.