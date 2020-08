Räppäri Redrama sairastui harvinaiseen tautiin, johon hän ei saanut apua Suomessa – kertoo nyt voinnistaan: ”Olen käynyt helvetin läpi”

The Voice of Finlandin tähtivalmentaja Redrama joutui jättämään oman musiikin tekemisen vuosiksi, kun vakava sairastaminen vei voimat.

Räppäri Redrama on kamppaillut viime vuodet rajun sairauden, kroonistuneen borrelioosin kanssa. Redrama, oikealta nimeltään Lasse Mellberg, kertoi huhtikuussa sosiaalisessa mediassa elämästään taudin kanssa. Sairastaminen vei räppäriltä osittain työkyvyn, mutta nyt Mellbergillä on terveen paperit. Uutta musiikkia hän on julkaissut huhtikuusta lähtien.

– Vaikea sanoa, milloin olisin voinut näin hyvin. Olen sataprosenttisen terve, Mellberg kertoo.

Mellbergin mukaan ihmisillä on usein borrelioosista yksipuolinen käsitys. Räppärin tapauksessa sairaus oli kroonistunut, ja se varjosti elämää ja työtä vuosia. Sairaus ei ole kovin tunnettu, ja Mellberg on kiitollinen, että sai siihen hoitoa, joka tepsi. Borrelioosin hoitokäytännöt vaihtelevat eri maiden välillä.

– Vaati reissun Saksaan erikoisklinikalle ennen kuin tulin terveeksi. Se ei täällä onnistunut Suomen lääketieteellä tai meidän sairaalahoidolla. Se on vähän semmoinen väliinputoajasairaus, sitä hoitoa ei täällä saa, Mellberg sanoo.

Redrama on parantunut borrelioosista.

Lääkäriltä toiselle raskaiden oireiden vuoksi kiertänyt Mellberg kertoo, että tauti on vaikeasti nujerrettava. 42-vuotiaan räppärin vointi vaihteli vuosia jaksoittain, ja lopulta hänellä diagnosoitiin borrelioosi. Lääkärin mukaan tauti oli saattanut olla Mellbergillä piilossa jopa vuosikymmenen. Mellbergin mielestä kroonistunut Lymen tauti -termi eli kroonistunut borrelioosi on monelle vieras.

– Kun ihmiset kuulevat sanan borrelioosi, he luulevat että sulla on punkki ja kuumetta. Sitten kun sanot että ei, mulla on ollut se kymmenen tai 20 tai kolme vuotta, niin ihmiset on että miten niin? Että mun kaverilla oli borrelioosi ja se sai antibiootin ja on terve, että mistä sä puhut. Mutta onneksi on olemassa Lymen tauti -termi, Mellberg pohtii.

Mellberg on onnellinen parantumisestaan, mutta matka terveyteen ei ole ollut helppo.

– En sano, että mulla kävi hyvä tuuri, koska olen käynyt helvetin läpi, Mellberg naurahtaa.

The Voice of Finlandin tähtivalmentajina yhdeksännellä kaudella ovat Redrama, Anna Puu, Toni Wirtanen, Sipe Santapukki ja JUha Tapio.

Parantumisen myötä Mellberg on jälleen pystynyt työstämään uutta musiikkia. Työ The Voice of Finlandin tähtituomaristossa jatkui sairaudesta huolimatta, mutta oman musiikin tekeminen jäi tauolle. Nyt energiaa riittää ja uusi musiikki tuo iloa.

– Se on lisännyt suoraan sanoen mun elämänlaatua ja onnellisuutta ihan valtavasti, Mellberg kertoo.

Räppäri teki juuri ennen koronakevättä päätöksen lähteä levy-yhtiöstään ja julkaista musiikkia jatkossa itse. Lähtöön ei liittynyt draamaa, ja Mellberg soittelee entisen levy-yhtiönsä kavereille kuten ennenkin. Nyt mies julkaisee musiikkia oman Non-Genre -nimisen yhtiönsä kautta, ja on tyytyväinen tiiviiseen julkaisutahtiinsa. Uutta musiikkia hän julkaisee kolmen viikon välein.

– Olen kaivannut sitä, että vain teen ja julkaisen, enkä mieti liikoja. Olen kaivannut sitä tosi pitkään, ja tavallaan se toi sen ilon takasin, mistä aloitin 13-vuotiaana tekemään räppiä, kirjottamaan tekstejä, laulamaan melodioita, säveltämään, ja hukkaamaan itseni siihen musaan. Liioittelematta olen saanut sen saman fiiliksen yli 40-vuotiaana, se on ihan valtava asia, Mellberg tunnelmoi.

Redrama eli Lasse Mellberg odottaa The Voice of Finlandin jatkumista innolla.

Syyskuussa jatkuvat vihdoin keväällä keskeytyneet The Voice of Finlandin lähetykset. Pitkään jatkunut epävarmuus jatkosta on nyt takana, ja jo neljänneltä kaudelta lähtien ohjelmassa mukana ollut Mellberg on iloinen päästessään takaisin Logomolle.

– Odotan sitä, että voin mennä treeneihin verkkareissa, ja mennä kuuntelemaan, kun se sali on täynnä kahvikuppeja ja vesipulloja ja treenataan. Sitä odotan tosi paljon. Mä odotan sitä, kun astun ovesta sisään ja tulee se suorien lähetysten fiilis.

Syksyn The Voice of Finlandista lähetetään kevään tapahtumia kertaava Lähtölaskenta-jakso 4. syyskuuta. Livelähetykset esitetään Nelosella 10., 11. ja 18. syyskuuta. Kilpailun finaali nähdään 25. syyskuuta.