Stefan Thermanille syyte törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta

Liikemiehen epäillään ajaneen päihtyneenä viime pääsiäisenä.

Liikemies Stefan Therman saa syytteen törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Syyte käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, jonne syyttäjä on jättänyt haastehakemuksen viime maanantaina.

Thermanin epäillään ajaneen autoa päihtyneenä viime pääsiäisenä. Hän oli viettänyt pääsiäisviikonloppua huvilallaan Hangossa.

Käräjäoikeus käsittelee syytteet kirjallisessa menettelyssä, jos Therman suostuu siihen ja jos hän myöntää tekonsa. Kirjallisessa menettelyssä voidaan ratkaista tavallisimpia rikoksia, joiden maksimirangaistus ei ylitä kahta vuotta vankeutta.

Kirjallisessa menettelyssä voidaan kuitenkin tuomita enintään yhdeksän kuukautta ehdollista tai ehdotonta vankeutta. Kirjallista menettelyä voidaan käyttää, jos syytetty tunnustaa rikoksen ja jos hän suostuu menettelyyn. Myös uhrin suostumus vaaditaan, jos rikoksella on uhri.

Törkeässä rattijuopumuksessa rangaistusasteikko ulottu 60 päiväsakosta enintään kahden vuoden vankeuteen. Huumausaineen käyttörikoksesta tuomitaan sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Epäiltyjen rikosten tekopäivä on 12. huhtikuuta. Therman seurusteli tuolloin pitkäaikaisen kumppaninsa, hyvinvointialan yrittäjän Martina Aitolehden kanssa.

Seuraavana päivänä rattikäryn jälkeen Aitolehti ilmoitti pariskunnan eronneen. Hän perusteli eroa sillä, ettei hänelle ja lapsille jäänyt muuta mahdollisuutta.

”Jokainen meistä on vastuussa omasta elämästä ja omista valinnoistaan. Nyt mulle ja lapsille ei enää jää vaihtoehtoja kuin päästää irti. Me kuljetaan eri polkuja ja nyt on aika opetella hengittämään uudelleen ja syvempään,” Aitolehti kirjoitti Instagramissa.

Pian eron jälkeen Therman alkoi seurustella fitness-mallina ja -valmentajana tunnetun Sofia Belórfin kanssa. Tämä oli tahollaan juuri eronnut Katiska-huumevyyhdin pääsyytetystä Niko Ranta-ahosta. Belórf on Katiskassa hänkin syytettynä rahanpesusta ja huumausainerikoksesta.

Therman on 33-vuotias yrittäjä, joka harjoittaa tätä nykyä pääasiassa asuntorakennus- ja kiinteistöbisnestä.