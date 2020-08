Sara Chafak julkaisi poikkeavan selfien Instagramissa – ”Täs on mä ilman kuvan editointia, ehostusta tai filtteriä”

Missikaunotar Sara Chafak jakoi seuraajilleen käsittelemättömän kuvan itsestään.

Vuoden 2012 Miss Suomi Sara Chafak, 29, on totuttu näkemään Instagram-sivuillaan mitä upeimmissa otoksissa, mutta nyt hän on päättänyt jakaa seuraajilleen myös aidon puolensa.

Chafak jakoi seuraajilleen kuvan, jossa hän on omien sanojensa mukaan täysin ilman editointia tai filttereitä.

– Täs oon mä. Ilman kuvan editointia, ehostusta tai minkäänlaista filtteriä. Ja ei, en tarvitse kommentteja kuten ”paljon parempi ilman mitään” tai että ”et tarvitse filttereitä”. Tiedän etten tarvitse, mutta pidän niistä ja tykkään editoida kuvia. Se on mielekästä puuhaa mulle, Chafak kertoo.

Samalla Chafak muistuttaa, että hän tekee sosiaalista mediaa pelkästään itseään varten. Hänellä on Instagramissa peräti 134 tuhatta seuraajaa, ja kuvia hän on julkaissut vuosien varrella jo yli 1300 kappaletta. Sosiaalinen media onkin yksi hänen tärkeimmistä tulonlähteistään.

– Tää ig on mulle ikään kuin kuva päiväkirja ja mun on kiva aina selailla silloin tällöin läpi, että mitä kaikkea sitä on tultu tehtyä tai milloin missäkin oltua. Muistakaa, että teen tätä itselleni, niin kuin varmasti joka ikinen meistä tekee itselleen tai ainakin pitäisi tehdä.

Muun muassa tällaisia Instagram-kuvia Sara Chafak on jakanut aiemmin:

Meikittömyys on Chafakille nykyään täysin luonnollista. Ennen hän piti sitä suojakilpenään. Ensimmäistä kertaa täysin riisuttuna, täysin luonnollisena, Chafak nähtiin Selviytyjissä. Kun häntä tuolloin kysyttiin mukaan, edessä oli painava pohdinta.

– Ennen sain liikkua kadulla niin, että kukaan ei tunnistanut mua meikittömänä. Nyt menetin sen pakokeinon ja jengi tunnistaa oli sitten meikkiä tai ei, Chafak kertoi IS:lle heinäkuussa.

Kokiksi valmistuneella Chafakilla on muun muassa ollut oma alan tv-ohjelma. Hän on debytoinut artistina sekä näyttelijänä ja pelannut ammattipokeria.

Chafak kruunattiin Miss Suomeksi 21-vuotiaana, minkä jälkeen hän on tehnyt tiiviisti mallinkuvauksia ympäri maailmaa. Hän on viettänyt pitkiä ajanjaksoja niin Dubain helteessä kuin Los Angelesin sykkeessä.

Viime vuodet tummahiuksinen kaunotar on työskennellyt paitsi mallina myös sosiaalisen median parissa. Television puolella hänet on nähty muun muassa Selviytyjissä ja Farmissa.

Vakavat terveysongelmat ovat piinanneet Sara Chafakia viime aikoina. Missikaunotar kärsii kovista kipukohtauksista, joille ei ole löydetty syytä.

– Sain niin kovia kipukohtauksia, että lyyhistyin lattialle tuskissani. Silloin tajusin, että nyt tälle on saatava selvyys, ex-missi kuvaili heinäkuussa.