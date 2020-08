Me Naiset: Vesa Keskinen kertoo elämästään erityislapsen isänä

Kyläkauppias Vesa Keskinen kertoo tuoreessa Me Naiset -lehdessä Maria-tyttärensä olevan lievästi autistinen ja että perhe-elämä on haasteellista.

Kyläkauppias Vesa Keskinen, 53, vastaa tuoreessa Me Naiset -lehdessä lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Yksi aikakauslehden lukijoista kysyy Keskiseltä, miten perhe-elämä kaksikielisessä perheessä sujuu. Keskinen vastaa kysymykseen toteamalla, että perheessä käytetään itse asiassa kolmea kieltä seuraavassa järjestyksessä: suomea, portugalia ja englantia.

– Tyttäremme Maria on erityislapsi eli lievästi autistinen. Perhe-elämämme sujuu haasteellisena, mutta kielet olemme kokeneet vain rikkautena, Keskinen kertoo Me Naiset -lehdessä.

Vesa Keskisellä ja hänen vaimollaan Janella on kaksi lasta: Maria, 6, ja Toivo, 5. Me Naiset -lehdessä Keskinen kertoo myös opista, jota on painottanut Toivo-pojalleen:

– Toivo-pojallemme olen pienestä pitäen opettanut: ”Poikani, onnea ei ole. Se pitää itse tehdä!”

Vesa Keskinen lastensa Toivon ja Marian kanssa Pariisissa kesällä 2019.

Keskinen kertoo lehdessä olevansa myös perhekeskeinen mies. Vesa Keskinen tunnetaan julkisuudessa yritteliäänä kyläkauppiaana, hänet on myös nähty useissa tv-ohjelmissa. Sekä Jane että Vesa työskentelevät Tuurin kyläkaupassa.

Pari kertoi keväällä 2019 IS:n haastattelussa elävänsä hyvin tavallista lapsiperheen arkea. Keskiset kertoivat, että kun lapset ovat päivähoidossa, Jane opiskelee suomen kieltä ja työskentelee Kyläkaupassa. Työajalla Jane ja Vesa eivät liikaa toisiaan näe, sillä Vesa tekee hommia ympäri Kyläkauppaa. Janella on myös oma pomonsa. Pari kertoi IS:lle Janen ottavan enemmän vastuuta lapsista ja vievän lapset päiväkotiin, joten perheen pienokaiset kiukuttelevat aamutoimien ohessa enemmän äidilleen.

Vesa Keskinen myönsi juuri tällaisten pikkujuttujen aiheuttavan perheessä riitaa.

– Se on hankalaa, koska lapset pitäisi saada päiväkotiin, mutta Jane on aina myöhässä. Riitelemme juuri tällaisista pienistä asioita, Vesa Keskinen sanoi tuolloin IS:n haastattelussa.

Brasiliasta kotoisin oleva Jane on kertonut aiemmin muun muassa Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset -ohjelmassa, että sopeutuminen Suomeen ei ollut hänelle aluksi helppoa. Janen muuttaessa Brasiliasta Suomeen jäivät kotimaahan perhe ja ystävät.

Samassa ohjelmassa Jane kertoi, ettei silti haikaile takaisin kotimaahansa, vaan on vaikeiden vuosien jälkeen ruvennut viihtymään Suomessa. Jane kertoi kamppailevansa hyvin samanlaisten asioiden kanssa kuin muutkin pikkulapsien äidit. Aika ei tunnu millään riittävän kaikkeen.

Jane ja Vesa Veskinen kuvattuna Tuurissa helmikuussa 2019.

Tuurin kyläkaupassa työskentely on Janelle mieluisaa puuhaa ja samalla hän pääsee harjoittelemaan suomen kieltä.

– Pidän työnteosta koska saan puhua ihmisten kanssa ja harjoitella suomea. Osaan suomea jo hieman, mutta haluan vain oppia lisää. Suomi on tosi vaikea kieli. Todella vaikea, Jane on sanonut Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset -ohjelmassa.