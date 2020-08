Disney-tähti Bella Thorne kauppasi intiimejä kuviaan huippusuositulla aikuisviihdesivustolla – ansaitsi 1,7 miljoonaa euroa alle viikossa

OnlyFans-palveluun liittynyt Bella Thorne teki muhkean tilin intiimeillä kuvilla ja videoilla.

Disney-tähtenä julkisuuteen aikanaan noussut Bella Thorne, 22, on paljastanut ansainneensa jopa 1,7 miljoonaa euroa intiimeillä kuvillaan OnlyFans-palvelussa.

Huippusuosittu OnlyFans-palvelu on rinnastettu aikuisviihdesivustoihin. Sivuston sisältö on maksumuurin takana, ja yksittäisiä esiintyjiä pääsee seuraamaan kuukausitilauksella. Tilauksen hinta vaihtelee 5 dollarista 50 dollariin kuukaudessa per esiintyjä.

Thorne liittyi palveluun vajaa viikko sitten 20 dollarin tilaajamaksulla, joten hän on kerryttänyt miljoonatulonsa ennätysajassa. Thorne kertoi liittymisestään avoimesti Instagram-sivuillaan, jossa hänellä on yli 23 miljoonaa seuraajaa.

Thorne ei ole liittynyt sivustolle pelkästään rahantekomielessä, vaan ohjaajana työskentelevä Thornella on tekeillä elokuva OnlyFansista yhdessä elokuvatekijä Sean Bakerin kanssa.

– Se on maailma, jota tutkimme samalla kun itse olen osa sitä, Thorne kertoi Los Angeles Timesille.

Bella Thorne on pyrkinyt viime vuosina karistamaan Disney-tähden imagoaan.

OnlyFansin kerrotaan mullistaneen nettipornon käytön täysin. Sivusto ei profiloidu perinteiseksi pornosivustoksi, vaan se pyrkii olemaan enemmänkin lapsilta kielletty sosiaalinen media, joka antaa mahdollisuuden rahan tekemiseen. OnlyFans-sivustolla ei ole samanlaisia rajoituksia kuin Instagramissa esimerkiksi alastomuuden suhteen.

Huhtikuun alussa palvelulla oli 17,5 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti.

Sivusto on perustettu Britanniassa jo vuonna 2016, mutta sai roppakaupalla uusia käyttäjiä, kun Beyoncé viittasi siihen huhtikuussa kappaleen sanoituksissa, kertoo Complex. Myös koronaeristyksen uskotaan vaikuttaneen siihen, että uudet ihmiset hakeutuvat OnlyFansin käyttäjiksi.

Sivustolla on myös suomalaisia julkkiksia. Yksi heistä on Portugalin Playboyssakin esiintynyt ja Miss Suomi -kisoissa vuonna 2018 nähty suomalainen Erika Helin. Hän liittyi palveluun kuultuaan, että hänen kuviaan kaupattiin luvatta Instagramissa.

Jo useita vuosia ulkomailla asunut Playboy-kaunotar Taru Kalenov on myös kaupannut kuvia ja videoita OnlyFans-palvelussa. Kalenov tuli alkujaan tunnetuksi Miss Helsinki -kilpailusta vuonna 2015 oltuaan yksi kilpailun finalisteista.

Ohjaajana työskentelevä Thorne tekee parhaillaan elokuvaa kokemuksistaan OnlyFansissa.

Annabella ”Bella” Thorne on yhdysvaltalainen näyttelijä, joka nousi supertähteyteen Disney Channelin sarjasta Shake It Up. Nyt 22-vuotias Thorne oli julkisuuden valokeilaan noustuaan vain 12-vuotias.

Sittemmin hän on pysytellyt tv-viihteen parissa ja pyrkinyt kaikin keinoin karistamaan harteiltaan puhtoista Disney-tähden imagoaan.

Viime vuonna Thorne ravisti viimeisetkin lapsitähden rippeet itsestään ja ryhtyi työskentelemään aikuisviihteen parissa. Hän ohjasi ensimmäisen pornoelokuvansa Pornhub-sivustolle.

– Alkuperäinen visioni oli tehdä jouluinen kauhuelokuva. Sen sijaan toteutin erittäin kauniin, eteerisen visioni, Thorne kertoi elokuvastaan Youtube-videolla.