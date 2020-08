Mikko Koivusta eroava Helena Koivu avoimena Me Naisille kokemastaan tuskasta: ”Sydämeni meni palasiksi”

Helena Koivu kertoo Me Naiset -lehdelle avioliittonsa Mikko Koivun kanssa ajautuneen kriisiin, kun hän odotti parin kolmatta lasta.

Jääkiekkoilija Mikko Koivusta, 37, eroava Helena Koivu, 34, kertoo kuulumisiaan tuoreessa Me Naiset -lehdessä. Mikko Koivu haki avioeroa yksin 4. helmikuuta 2020. Lehden mukaan Helena Koivu on asunut eron jälkeen ex-parin yhteisessä kodissa Yhdysvaltain Minnesotan osavaltiossa Edinan pikkukaupungissa parin kolmen lapsen kanssa. Vuonna 2014 avioituneilla Koivuilla on kolme lasta: Sofie, 6, Kasper, 5, ja Oskar, 2.

Me Naisten mukaan Helena on ollut lasten kanssa koko kesän Yhdysvalloissa ja Mikko on ollut Suomessa. Lehden mukaan Helena sai kuulla ikäviä huhuja miehestään odottaessaan parin kolmatta lasta. Me Naisten mukaan Helena ei tahdo kommentoida lehtiotsikoissakin olleita pettämisasioita.

– Sydämeni meni palasiksi, Koivu sanoo lehdelle.

Me Naisten mukaan ex-parin tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä avoinna, kuten se minne, kukin asettuu asumaan. Lehden mukaan asianajajat hoitavat parhaillaan eron yksityiskohtia. Me Naisten mukaan Helena toivoo välillä, että perhe voisi vielä pysyäkin yhdessä.

– En halua alkaa kylvää vihaa ja riitelemään. Jos molemmat ovat valmiita tekemään parisuhteen eteen töitä ja keskustelemaan myös niistä ei niin kivoista asioista, uskon, että yhteinen tulevaisuus voisi olla mahdollinen. Yksin ei kukaan voi parisuhteensa eteen taistella.

Kun Ilta-Sanomat helmikuussa kertoi Koivujen avioerosta, mainittiin uutisessa myös, että Helena ja Mikko Koivulla on avioehto. Avioehto on rekisteröity heinäkuussa 2014, ennen pariskunnan häitä. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain.

