Uutisankkuri Kirsi Alm-Siira joutui töissä jekun kohteeksi – seuraajat yhdistivät tempauksen klassikkosatuun

Kirsi Alm-Siiran pituusaiheinen vitsailu jatkuu: työpaikan sähköpöytä ulottui uutisankkuria leukaan asti.

MTV:n uutisankkuri Kirsi Alm-Siira joutui töissä jekkuilun kohteeksi. Alm-Siira julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän kuikuilee sähköpöydän takaa. Pöytälevy on Alm-Siiran leuan korkeudella. Nimeltä mainitsematon työtoveri on käynyt säätämässä työpöydän korkeudelle, jolla työskentely tuskin Alm-Siiralta luonnistuu. Alm-Siira on 158 senttimetriä pitkä.

– Jaaha. Työkavereistani joku huumoriveikko oli käynyt tekee pöytäkällin, Alm-Siira kirjoittaa kuvatekstissään.

Tekstin perään uutistoimittaja on lisännyt aihetunnisteen #sillaikai ja leikkisän kärrynpyörähymiön. Kuvan kommentit koostuvat enimmäkseen kyynelsilmäisistä nauruhymiöistä. Muutama kommentoija on pistänyt merkille myös sen, että tilanne muistuttaa Liisa Ihmemaassa -klassikkotarinaa. Liisa kutistuu taikajuomaa juotuaan aivan pieneksi, eikä ulotu ottamaan avainta pöydältä.

– Liisa Ihmemaassa -fiilis, sä olet vahingossa juonut sitä pienentävää.

– Liisa Ihmemaassa!

Seuraajat epäilevät sähköpöytäjekun takana olevan uutisankkuri Jan Andersson. Lähes kaksimetrinen Andersson on tuttu Alm-Siiran kollegana uutislähetyksistä.

– Epäilen vahvasti että Jan on tämän takana, eräs seuraajista epäilee.

Alm-Siira kertoi helmikuussa 2019, että työkaverusten pituuserosta lähetetään jopa katsojapalautetta.

– Sain äsken oikein mailia, että ”oot muuten tosi lyhyt”. Mikään uutinen se ei tietenkään itselleni varsinaisesti ole. Eikä muuten sekään, et toi kaippari on toooosi pitkä, Alm-Siira kirjoitti Instagramissa.

– Ollaan juteltu sen kanssa näistä pituusjutuista ja tultu kummiskin semmoiseen lopputulokseen, et ihan sama minkä kokoinen on, jos on näin sairaan kiva ja fiksu kuin me, uutisankkuri kertoi vuonna 2019 Instagramissa.

Alm-Siira on ennenkin vitsaillut pituudestaan. Uutisankkurin Instagram-tilillä nähdään usein kurkistuksia tv-uutisten kulisseihin. Alm-Siira esiintyy tv:ssä usein korkokengissä, mutta pituusaiheiset vitsit naurattavat Instagram-seuraajia silti kerta toisensa jälkeen.