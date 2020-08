Vappu Pimiä ja Teemu-puoliso ovat olleet liki 10 vuotta naimisissa – juontajatähti kertoo pitkän liittonsa kulmakivet

Vappu Pimiä juontaa jälleen Maajussille morsian -rakkausrealitya.

Juontajakonkari Vappu Pimiä toimii jo neljättä kertaa rakkauden amorina Maajussille morsian -ohjelmassa. Hän kertoo olevansa erityisen iloinen, että tällä kertaa kaudella on mukana kaksi naista.

– Syynä ei ole ollut se, ettei naisia olisi, vaan kun miehet eivät oikein tahdo kirjoittaa kirjeitä. On hienoa, että nyt suomalaiset miehet ovat tarttuneet kynään, juontaja kertoo.

Koronapandemian takia Maajussille morsian -ohjelman kuvaukset viivästyvät muutaman viikon. Pimiä on kuitenkin huojentunut, että tuotanto ylipäätään pystyttiin toteuttamaan, tosin poikkeuksellisella tavalla.

– En päässyt tutustumaan maajusseihin samalla tapaa kuin olisin aiemmin voinut, sillä olemme pyrkineet vähentämään ylimääräisiä kontakteja. Kun alussa koronatilanne oli pahimmillaan, olimme hyvin varovaisia ja noudatimme tarkkaan ohjeistuksia, Pimiä kertoo.

Pimiä on nauttinut rakkausrealityn juontamisesta. Pimiä on itse ollut avioliitossa Teemu-puolisonsa liki kymmenen vuotta. Hänellä on selvä vastaus sille, miksi heidän liittonsa on kestänyt vuosien ajan.

– Arvostus, kunnioitus, huumorintaju ja avoimuus. Ja tietysti se että pussaa, Pimiä vastaa hymyillen kysymykseen pitkän liiton salaisuudesta.

Tässä ovat huippusuositun Maajussille morsian -sarjan uudet maajussit.

Pimiälle kevät oli töiden hyvin epävarmaa aikaa, mutta hän alusta alkaen suhtautui ikävään tilanteeseen toiveikkaana.

– Yrittäjyys on epävarmuuden sietämistä. En ole antanut pelolle valtaa, ja epäilen, että mitä enemmän asioista stressaa, sitä huonommin voi. Yritän miettiä asioiden positiivisia puolia, Pimiä korostaa.

Vappu Pimiä nähdään myös Tanssii tähtien kanssa -hittiohjelman juontajana. Pimiä kertoo kuitenkin ottavansa syksyllä rauhallisemmin töiden suhteen.

– Sosiaalisesta mediasta osa on voinut saada sellaisen mielikuvan, että minulla olisi kokoajan kiire. Todellisuudessa minulla on rutkasti aikaa perheelleni. Se on ollut tärkeää etenkin, kun lapset ovat vielä pieniä, Pimiä hymyilee.