Supertähti Kendall Jenner onnitteli ystäväänsä Instagramissa – kuvassa välähtää suomalaisille erittäin tuttu esine

Huippumalli Kendall Jenner onnitteli ystäväänsä kuvalla, jossa näkyy mitä luultavammin Iittalan Ultima Thule -klassikkosarjan lasi.

Yhdysvaltalaisella tosi-tv-tähti ja malli Kendall Jennerillä on Instagram-tilillään suomalaisille faneille yllätys. Jenner onnitteli maanantaina Instagramin Stories-osiossa ystäväänsä laulaja Justine Skyetä, ja kuvissa vilahti suomalaisille tuttu näky: Skyen kädessä oli nimittäin erehdyttävästi Iittalan Ultima thule -lasilta näyttävä lasi. Jenner on kirjoittanut salamalla otettuun kuvaan syntymäpäiväonnittelut Skyelle.

Justine Skye kippistää Kendall Jennerin Instagram-tarinassa Ultima Thule -lasilla.

Viime vuosina jälleen trendiksi nousseen klassikkosarjan lasi nähdään Jennerin ystävän kädessä puolillaan. Justine Skyellä on kuvassa yllään vaaleanpunainen collegeasu ja aurinkolasit, ja hän ojentaa lasia kohti kameraa. Jennerin jakaman kuvan on nähnyt suuri määrä ihmisiä, sillä ähnellä on Instagramissa 137 miljoonaa seuraaja.–

Skye täytti maanantaina 25 vuotta. Elle-lehden mukaan Jenner juhli ystävänsä merkkipäivää laulaja Justin Bieberin ja tämän vaimon Hailey Bieberin luona Beverly Hillsissä. Jenner ja hänen siskonsa Kylie Jenner olivat liikkeellä ilman kasvomaskeja, vaikka Kaliforniassa niiden käyttöä vaaditaan julkisilla paikoilla.

Jennerin kuvassa ilmeisesti näkyvä Ultima Thule -lasi on yksi sarjan jalallisista juoma-astioista. Tapio Wirkkalan vuonna 1968 suunnittelema Ultima Thule -sarja jäljittelee lumista luontoa ja jäätä. Tunnistettava lasiastiasto on Wirkkalan kuuluisimpia töitä, ja monelle suomelaiselle tuttu. Astiastoon kuuluu useiden lasien lisäksi myös muun muassa tarjoiluvateja ja karahvi.

Sarjan lasit tunnetaan myös maailmalla. Ultima Thule -lasit ovat tuttuja esimerkiksi lentomatkustajien keskuudessa, sillä Finnair käyttää niitä bisnesluokan tarjoilussa. Jalattomat kolmijalkaiset lasit otettiin lentokoneissa käyttöön jo vuonna 1969.

Tv:stä tuttu Kendall Jenner työskentelee myös mallina.

Keeping Up With the Kardashians -tosi-tv-sarjasta tunnetuksi tullut 24-vuotias Kendall Jenner on kuuluisan perheen toisiksi nuorin tytär. Jo teini-ikäisestä uraa mallina maailman muotitaloissa luonut Jenner on myös yksi maailman parhaiten Instagramissa tienaavista julkkiksista.