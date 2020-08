Vanhemmat sulkivat teini-ikäisen Paris Hiltonin sisäoppilaitokseen – seurapiirikaunotar uskaltaa avautua siellä kokemistaan kauhuista ensimmäistä kertaa vasta nyt

Seurapiirikaunotar Paris Hilton puhuu ensi kertaa painajaismaisesta vuodestaan utahilaisessa sisäoppilaitoksessa.

Hulppeasta elämäntyylistään tunnettu seurapiirikaunotar Paris Hilton, 39, on tuoreessa dokumenttielokuvassa valottanut elämästään osa-alueita, joista hän ei ole koskaan aikaisemmin puhunut julkisuudessa.

Tulevassa YouTube Originals -dokumentissa This is Paris Paris puhuu ensimmäistä kertaa traumaattisesta kaltoinkohtelusta ja pahoinpitelystä, jota hän kohtasi opiskellessaan sisäoppilaitoksessa Utahissa 17-vuotiaana.

– Hautasin totuuden pitkäksi ajaksi, Hilton kertoo Peoplen erikoishaastattelussa yli 20 vuoden takaisista tapahtumista.

– Mutta olen ylpeä siitä, kuinka vahva nainen minusta kasvoi. Ihmiset ehkä olettavat, että kaikki elämässäni on tullut helposti, joten haluan näyttää maailmalle sen, kuka todellisuudessa olen.

Vuosia ennen kuin Hiltonista tuli koko maailman tuntema tv-tähti vuonna 2003, kun hän esiintyi tosi-tv-sarjassa Leidit landella (Simple Life). Varhaiset teinivuotensa hän vietti asuen kuuluisassa newyorkilaishotellissa Waldorf Astoriassa perheensä kanssa.

Elämä suurkaupungissa toi mukanaan paljon houkutuksia.

– Livahdin usein ulos klubeille ja bileisiin. Vanhempani olivat niin tiukkoja, että koin tarvetta kapinoida. He rankaisivat minua viemällä puhelimeni ja luottokorttini, mutta se ei toiminut. Menin silti omia menojani.

”Olen niin tottunut vetämään roolia, että minun on vaikeaa olla normaali”, Hilton kertoo dokumentissa.

Parisin vanhemmat Rick ja Kathy päättivät lähettää 17-vuotiaan tyttärensä Provo Canyon -sisäoppilaitokseen. Hilton vietti oppilaitoksessa 11 kuukautta.

– Tiesin, että se tulisi olemaan kamalin paikka, jossa olin koskaan ollut, Hilton ajatteli välittömästi saapuessaan sisäoppilaitokseen.

Sisäoppilaitoksessa Hilton kohtasi kammottavaa kaltoin kohtelua päivittäin. Pahimpina päivinä hän joutui henkilökunnan pahoinpitelemäksi.

– Minun kuului opiskella, mutta oppitunneilla käyminen oli toissijaista. Aina herätyksestä nukkumaanmenoon saakka joudin sietämään huutamista, joka oli kuin jatkuvaa kidutusta, Hilton kertoo.

– Henkilökunta sanoi kamalia asioita. He kiusasivat minua ja saivat minut tuntemaan itseni surkeaksi. Luulen, että heidän tavoitteena oli murtaa meidät. Se oli myös fyysistä, he löivät ja kuristivat meitä. He halusivat oppilaiden pelkäävän, jotta tottelisimme.

Hilton opiskeli teini-ikäisenä Utahissa sijaitsevassa sisäoppilaitoksessa.

Hiltonin kolme opiskelutoveria esiintyy dokumentissa ja esittävät samanlaisia syytöksiä Provo Canyon -sisäoppilaitoksesta.

Kerran Hilton suunnitteli karkaamista, mutta yksi hänen luokkatovereistaan laverteli aikeista henkilökunnalle. Hilton passitettiin eristysselliä muistuttavaan huoneeseen.

– He käyttivät sitä rangaistuksena, joskus jopa 20 tuntia kerrallaan.

Jatkuvassa pelossa eläminen otti lopulta vallan teini-ikäisestä Hiltonista.

– Sain paniikkikohtauksia ja itkin joka ikinen päivä. Se oli kamalaa. Elin kuin vankilassa ja vihasin elämääni.

Hilton yritti kertoa karmivista olosuhteista vanhemmilleen, mutta koulun henkilökunta rajoitti ja vahti yhteydenpitoa.

– En saanut puhua perheelleni, paitsi ehkä kerran kahdessa kuukaudessa. Kun kerran yritin kertoa vanhemmilleni, jouduin niin pahoihin ongelmiin, etten uskaltanut yrittää sitä enää toiste. He veivät puhelimen ja repivät kirjeet, jotka kirjoitin heille. Vanhemmillani ei ollut aavistustakaan, mitä oli meneillään.

Kun Hilton täytti 18 vuotta vuonna 1999, hän jätti sisäoppilaitoksen ja palasi New Yorkiin. Hän ei uskaltanut kertoa kokemuksistaan kenellekään, sillä liki vuoden kestäneet tapahtumat jättivät häneen syvät traumat.

– Olin niin onnellinen päästessäni pois, että en halunnut tuoda asiaa esiin koskaan. Se oli jotain, mitä häpesin ja mistä en halunnut puhua.

Hilton-hotelliketjun perijä koetteli vanhempiensa rajoja teininä, kun hän asui newyorkilaisessa luksushotellissa.

Hiltonin mukaan dokumentin tekeminen oli lähes terapeuttinen kokemus, vaikka hänen mukaansa hänen olikin vaikeaa olla oma itsensä eikä hahmo, jonka hän oli itsestään luonut.

– Minusta tuntuu siltä, että koko maailma luulee tuntevansa minut. Kukaan ei oikeasti tiedä, kuka minä olen. Välillä en edes itse tiedä, kuka olen. En ollut ennen sellainen, Hilton kertoo.

– Olen niin tottunut vetämään roolia, että minun on vaikeaa olla normaali, hän toteaa dokumentissa.

Paris Hilton on yhdysvaltalainen näyttelijä, laulaja, malli, seurapiirijulkkis ja Hilton-hotelliketjun perijä. Paris nousi julkisuuteen vuonna 2003, kun hänen ja hänen silloisen poikaystävänsä Rick Salomonin yhdessä kuvaama seksinauha vuosi internetiin. Videosta tuli myöhemmin valtava myyntimenestys aikuisviihdealalla.

Paris loi pohjaa tosi-tv-trendille esiintymällä ystävänsä Nicole Richien kanssa Leidit landella -nimellä Suomessa tunnetussa sarjassa (Simple Life). Ohjelmassa oli ideana, että hienoista hepenistään ja luksuselämästään tunnettu Paris yrittäisi elää tavallista maalaiselämää ystävänsä kanssa ilman rikkauksia. Suosittua sarjaa tehtiin useampia tuotantokausia.