Barack Obama julkaisi jälleen odotetun listan lempikappaleistaan – mukana 18-vuotias supertähti

Barack Obaman musiikkimaku on kerännyt kehuja.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama riemastuttaa seuraajiaan monipuolisilla soittolistoillaan jo viidettä vuotta.

Musiikin ystävät saivat uuden soittolistan kuunneltavakseen, kun Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama julkaisi Twitterissä tiistaina listan kesän suosikkikappaleistaan. Listaa on osattu odottaa, sillä Obama on julkaissut ennenkin vastaavia katsauksia presidentin ajankohtaisiin musiikkimieltymyksiin. Tämän kesäisellä listalla on 53 entisen presidentin tämänhetkistä suosikkikappaletta.

– Olen viettänyt perheeni kanssa paljon aikaa viime kuukausina kuunnellen musiikkia. Halusin jakaa joitakin suosikkejani kesän ajalta – mukaan lukien muutamien demokraattien puoluekokouksessa esiintyneiden artistien kappaleita. Toivottavasti pidätte siitä, Obama twiittasi.

Obama jakoi listan myös Instagramissaan, ja siellä hän kertoo hieman lisää listan sisällöstä.

– Kuten aina, lista sekoittaa eri genrejä ja kulkee eri aikakausien halki. Luulen, että siellä on jokaiselle jotakin, Obama kirjoittaa.

Obama on merkinnyt tämänviikkoisessa demokraattien puoluekokouksessa esiintyneet artistit listaan tähdillä. Kokouksen esiintyjiin kuuluvat muun muassa viime vuosina supertähdeksi noussut, vasta 18-vuotias Billie Eilish, Jennifer Hudson, Leon Bridges, Maggie Rogers ja John Legend.

Teinisensaatio Billie Eilish on yksi demokraattien puoluekokouksessa esiintyvistä artisteista.

Muita kesän 2020 soittolistalta löytyviä artisteja ja yhtyeitä ovat esimerkiksi Stevie Wonder, Mac Miller, Childish Gambino, Haim, Frank Ocean, Bob Dylan ja Tank and the Bangas. Listalle pääsivät myös Teyana Taylor, Outkast, H.E.R, PARTYNEXTDOOR, Nina Simone, Billie Holiday, Andy Shauf ja Anderson .Paak. Osa listan kappaleista on varsin tuoreita, mutta Obama on kuunnellut myös vanhempia hittejä kesänviettonsa aikana. Listalla kuultavien lajityyppien kirjo on laaja.

Räppäri Frank Oceanin Cayendo-kappale pääsi Obaman soittolistalle.

Obama on tunnettu musiikin ystävä, ja hänen presidentinkaudellaan Valkoisessa talossa vieraili useita artisteja. Obama myös muun muassa palkitsi Bob Dylanin presidentin vapaudenmitalilla vuonna 2012.

Ensimmäisen kesäsoittolistansa Obama julkisti vuonna 2015. Monet Obaman kesälistalle nostamat artistit ovat olleet otettuja tiedosta, että presidentti kuuntelee heidän musiikkiaan.

– Kiitos herra presidentti, iloitsee muun muassa John Legend Instagramissa.

– WOOOOW! Kiitos todella paljon! listalle myös päätynyt artisti Khalid kiittelee.

Barack Obama palkitsi Bob Dylanin presidentin vapaudenmitalilla vuonna 2012.

Presidentin soittolistat ovat vuosien varrella saaneet osakseen paljon kiinnostusta. Moni Obamaa seuraava on löytänyt listoilta uusia suosikkikappaleita, ja ihmiset ovat hämmästelleet presidentin hyvää musiikkimakua. Listoilta löytyy sekä tuoreimpia pop-hittejä, että entisaikojen suosikkeja. Listoilla on nähty monipuolisesti eri lajityyppien musiikkia, mutta Obaman mieltymys hiphopiin välittyy niistä erityisen hyvin.

Obama pitää Haim-yhtyeen keväällä julkaistusta The Steps -kappaleesta.

Myös Michelle Obama on jakanut seuraajilleen soittolistoja. Obamat tekivät viime kesänä suoratoistopalvelu Spotifyn kanssa sopimuksen, jonka kautta he tuottavat podcasteja. Michelle Obaman The Michelle Obama Podcast alkoi heinäkuussa 2020.