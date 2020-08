Heidi etsii Maajussille morsian -ohjelmassa sivistynyttä ja tekevää miestä: ”Osaisi tehdä muutakin kuin tutkia pörssikursseja”

Kultaistennoutajien kasvattaja Heidi etsii rinnalleen kumppania, joka pitää eläimistä ja nauttii toimeliaasta arjesta.

Maajussille morsian -suosikkisarjassa rakkautta tavoittelee tällä kertaa kaksi miestä ja kaksi naista. Naisista toinen on kultaistennoutajien kasvattaja Heidi, 51, Kangasalta.

– Kaveripiirissä vitsailimme, että kyllä jonkun meistä pitäisi osallistua. Olen vähän yllätyshullu, joten se olin sitten minä, Heidi kertoo päätöksestään osallistua ohjelmaan.

Heidi kertoo arvostavansa miehessä elämänkokemusta, sivistyneisyyttä ja luotettavuutta. Hän myös haluaisi tehdä spontaanisti yhdessä asioita, joten ripaus yllytyshulluutta ei olisi pahitteeksi. Heidi toteaa, että kumppanilla ei myöskään tulisi olla peukalo ei ole keskellä kämmentä.

– Täytyy osata tehdä muutakin kuin täyttää astianpesukonetta. Olen joskus naureskellut, että olisihan se kiva, jos olisi kokki, puutarhuri, logistiikkapäällikkö ja IT-tuki. Aina on joku vempain rikki, Heidi naurahtaa.

– Arvostan sitä, että mies osaa tehdä muutakin kuin tutkia pörssikursseja, hän jatkaa.

Heidillä on kolme lasta, joista kaksi teini-ikäistä tytärtä asuu hänen luonaan. Hän on viimeiset kaksi vuotta ollut sinkkuna ja keskittynyt työhön sekä lapsiinsa.

– Erot ovat hyvin kurjia tilanteita, enkä haluaisi joutua siihen tilanteeseen, että satuttaisin itseäni tai toista. Ennen tätä päätin tietoisesti elää yksin, hän kertoo.

Heidi on kokeillut myös nettideittailua, jota hän ei kuitenkaan pitänyt omana juttunaan.

Heidin ihannemies olisi eläinrakas.

Heidin tilalla riittää vipinää, sillä farmilla asustaa 20 koiraa ja koiranpentuja aina tilanteen mukaan. Lisäksi Heidillä on ranskanluppakorvakaneja, lampaita, kanoja ja kukko. Hän toivoo, että kumppanilla olisi oma ura.

– Miehellä tulee olla hyvä itsetunto, sillä ehdin harvoin olla sohvalla häntä paijaamassa. Miehen täytyy olla joustava ja ymmärtäväinen työni suhteen.

– Tietysti hänen täytyy myös pitää koirista ja muista eläimistä. Sietäminen ei ehkä riitä, kun ne ovat kokoajan ympärillä, hän summaa.

Kultaistennoutajien kasvattaminen tuli Heidin elämään hänen äitinsä kautta, joka on kasvattanut koiria 1970-luvulta asti. Hän muutti nuorena opiskeluiden perässä kaupunkiin ja valmistui diplomi-insinööriksi. Valmistumisen jälkeen Heidi teki uraa teknologia-alalla, mutta halu takaisin maalle vei hänet synnyinseutunsa historiallisiin maisemiin.

Heidi toteaa olevansa tunnettu koirakasvattaja. Hän vuosien aikana saanut monenlaisia yhteydenottoja.

– Olen tottunut siihen, että minut googlettamalla löytyy yli 10 000 osumaa. Monet tietävät minut koirien kautta.

– Kerran sain viestin, jossa lähettäjä kertoi harkinneensa kultaisennoutajan hankkimista. Hän kertoi itsestään kattavasti ja kirjoitti loppuun ”ps. olen sinkku”, Heidi naurahtaa.

Maajussille morsian MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.