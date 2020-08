Ben Affleck on kuihtunut liki olemattomiin – tuoreet kuvat paljastavat hurjan muodonmuutoksen

Näyttelijä Ben Affleck palaa Batmanin rooliin ensi vuonna ilmestyvässä The Flash -elokuvassa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Ben Affleckista viime torstaina otetuista kuvista paljastuu huima muodonmuutos, sillä hän näyttää laihtuneen reippaasti. Affleck kuvattiin ostoksilla Los Angelesissa naisystävänsä Ana de Armaksen kanssa.

Kuvissa punaiseen paitaan pukeutunut Affleck on erityisesti kasvoistaan huomattavasti hoikistunut.

Ben Affleck kuvattiin Los Angelesissa huomattavan eri näköisenä.

Syynä hurjaan laihtumiseen saattaa olla rooli supersankarielokuvassa. 48-vuotias Affleck palaa Batmanin rooliin vuonna 2022 ensi-iltansa saavassa The Flash -elokuvassa. The Flashin nimiroolissa nähdään Ezra Miller. Samassa elokuvassa paluun Batmanin rooliin tekee Michael Keaton.

Näyttelijä Ben Affleck on laihtunut selvästi.

Affleck näytteli Batmania myös vuonna 2016 ilmestyneessä Batman v Superman: Dawn of Justice -elokuvassa. Näyttelijä toisti roolinsa viittasankarina myös vuoden 2016 Suicide Squad - ja vuoden 2017 Justice League -elokuvissa.

Ben Affleck palaa Batmanin rooliin The Flash -elokuvassa.

Batmanin roolissa on vuosien varrella esiintynyt useita eri näyttelijöitä, tuoreimpana kasvona Robert Pattinson. Brittiläinen Pattinson näyttelee supersankaria The Batman -elokuvassa, jonka ensimmäinen traileri julkaistiin sunnuntaina. Elokuvan ensi-ilta on syksyllä 2021. Elokuvassa näyttelevät myös muun muassa Zoe Kravitz ja Colin Farrell.

Myös Affleckin oli alun perin tarkoitus olla mukana The Batmanissa ohjaajana ja näyttelijänä, mutta hän jättäytyi pois projektista. Affleck on kamppaillut alkoholismin ja päihderiippuvuuden kanssa. Affleck on kärsinyt myös muista henkilökohtaisista ongelmista. Vuonna 2017 Affleck erosi kymmenen vuoden liitostaan Jennifer Garnerin kanssa. Ex-parilla on kolme lasta.

Ben Affleck vuonna 2017.

Nyt Affleckin elämässä kukoistaa uusi onni, sillä hänen rinnallaan on tätä nykyä kuubalainen näyttelijäkaunotar Ana De Armas. De Armas ja Affleck tapasivat viime syksynä Deep Water -trillerin kuvauksissa. Daily Mailin mukaan pari on pitänyt yhtä vuoden alusta lähtien.

Ezra Miller, Ben Affleck ja Gal Gadot näyttelivät Justice League -elokuvassa supersankareita.

Näyttelijänä tunnetuksi tullut Ben Affleck on voittanut kaksi Oscar-palkintoa, jotka hän sai kuitenkin muista kuin näyttelijäntöistä. Affleckilla on parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen palkinto Good Will Hunting -elokuvasta Matt Damonin kanssa, sekä parhaan elokuvan palkinto Argosta.