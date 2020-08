Erika Helin julkaisi rehellisen kuvan – tässä asussa Playboy-kaunotar tekee etätöitä: ”Onko sama meno muilla?”

Erika Helinin tyyli tehdä etätöitä on varmasti tuttu monelle.

Erika Helin esitteli samastuttavan etätyöasunsa seuraajilleen.

Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut ja sittemmin muun muassa Portugalin Playboyssa poseerannut Erika Helin, 26, julkaisi Instagramin tarinoissa kuvan etätyötunnelmistaan, joihin moni korona-ajan etätyöläinen voi samaistua.

Kuvassa Helin istuu kannettavan tietokoneensa kanssa sohvalla. Valkoiseen t-paitaan pukeutuneella Helinillä on päässään sekä kuulokkeet että hiusten ympärille kiedottu pyyhe.

Kuvan yhteydessä Helin kertoo viettävänsä parhaillaan ruokatuntiaan. Lisäksi kaunotar esittää kuvan yhteydessä seuraajilleen kysymyksen.

– Onko sama meno muilla etäilijöillä?

Erika Helin nousi alunperin julkisuuteen vuonna 2015, kun hän osallistui Paratiisihotelli-tosi-tv-ohjelmaan. Kolme vuotta myöhemmin Helin kilpaili Miss Suomen kruunusta, mutta jäi tuolloin palkintosijojen ulkopuolelle.

Viime vuonna Helin pääsi puolestaan toteuttamaan yhden suurimmista unelmistaan, kun hän pääsi poseeraamaan Portugalin Playboy-lehdelle. Myös tänä kesänä Helinin elämässä on riittänyt vilskettä, sillä hän on ollut mukana muun muassa legendaarisen Maxim-miestenlehden kansikuvakilpailussa sekä alkanut kauppaamaan kuviaan rohkealla Only Fans -sivustolla.

Helin kertoi Ilta-Sanomille kesäkuussa nauttivansa tällä hetkellä villistä sinkkuelämästä pääkaupunkiseudulla. Hän paljasti tosin tuolloin haaveilevansa, että löytäisi miehen, jonka kanssa nauttia kesäisestä Helsingistä.

– Kyllä mä voisin käydä treffeillä vaikka joka päivä. Joku voisi viedä mut vaikka kuumailmapallolennolle, Helin vihjaili tuolloin.