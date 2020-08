Jari Sarasvuo avautuu tv:ssä ikävästä piinasta – epävarmuus vie jopa yöunet: ”Joskus se menee niin pahaksi”

Jari Sarasvuo paljasti Sanna Ukkolan uutuusohjelmassa kokeneensa arvottomuuden tunnetta nuoresta asti.

Yritysvalmentaja Jari Sarasvuo vieraili Alfa Tv:n Sanna Ukkola ja Pandoran lipas -ohjelmassa maanantaina. Keskusteluohjelmasta selvisi, että itsevarman liikemiehen ja puhujan takana on piilossa suuri epävarmuus.

Sanna Ukkolan vieraat löytävät ohjelmassa lippaasta kortin, joka määrittää jakson teeman. Sarasvuo saa lippaasta keskustelun aiheeksi seitsemän kuolemansyntiä. Seitsemän kuolemansyntiä ovat ylpeys, ahneus, himo, kateus, ylensyönti, viha ja laiskuus. Ylpeyden ja huomionhakuisuuden teemoista inspiroituneena Ukkola kysyy Sarasvuolta tämän itsevarmuudesta.

Jari Sarasvuo oli maanantaina Sanna Ukkolan vieraana.

Sarasvuo kertoo kokeneensa arvottomuuden tunnetta nuoresta asti. Se synnytti halun kompensoida omaa riittämättömyyttä menestymällä.

– Mä olen saanut pärjätä elämässä sen takia, että mä olen hyvin epävarma.

– Se itsevarmuus tai aggressiivisuus, tai pelottavuus mitä joskus joidenkin ihmisten silmissä olen esittänyt tai ilmentänyt, niin se tulee tietenkin siitä pelosta, että mua ei rakasteta, Sarasvuo kertoo.

Sarasvuo paljastaa Ukkolalle kärsivänsä ajoittain jopa masennukseksi yltyvistä itsesääli- ja epävarmuusjaksoista. Itseluottamuksen kadotessa myös yöunet jäävät vähäisiksi. Silloin Sarasvuo yrittää keskittyä onnistumisiinsa.

– Joskus se menee niin pahaksi, etten mä oikein nukukaan enää. Mä saatan listata niitä asioita, missä mä oon kaikesta kelvottomuudestani huolimatta onnistunut, ja se lista on melko pitkä, Sarasvuo kuvailee.

Jari Sarasvuota pidetään usein kärkkäänä puhujana.

Sarasvuo arvelee, että monet hänen onnistumisensa johtuvat kuitenkin juuri itse-epäilystä. Sarasvuo osaa mielestään esittää varmaa.

– Mun tyyli on semmoinen ehkä jossain tilanteissa yli-itsevarma ja pelkistävä. Mutta mä en usko siis omia ajatuksiani, enkä omia sanojani, enkä omia väittämiäni kritiikittä, eli mä epäilen itseäni kaiken aikaa, Sarasvuo kertoo ohjelmassa.

– Elämässä se kaikkein paras ja palkitsevin juttu mitä on saanut kokea, on tullut siitä, että ensin on ollut semmoinen raateleva itse-epäily ja riittämättömyyden tunne, ja siitä huolimatta kun on laittanut kaiken peliin, niin on jopa sattuman kautta onnistunut, Sarasvuo pohtii.

1990-luvulla Hyvät, pahat ja rumat -tv-ohjelmasta tunnetuksi tullut Sarasvuo herätti katsojissa tunteita suuntaan ja toiseen. Jari Sarasvuo teki tv:ssä myös Sarasvuo-keskusteluohjelmaa, ja hänellä oli Ylellä oma radio-ohjelma. Juontajanuran lisäksi Sarasvuo on tullut tunnetuksi liikemiehenä ja yritysvalmentajana. Jo 30 vuotta yrittäjänä työskennellyt Sarasvuo on valmennusfirma Trainers´ Housen perustaja. Sarasvuo on ollut ex-hiihtäjä Virpi Sarasvuon kanssa naimisissa vuodesta 2010.