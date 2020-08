Maajussi-Aleksi, 22, kertoo avoimesti paheestaan: ”Joitakin saattaa ällöttää”

22-vuotias Aleksi toivoo löytävänsä kumppanin, joka on iloinen ja sosiaalinen.

22-vuotias lypsykarjatilan isäntä etsii elämänsä rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa.

Uuden Maajussille morsian -kauden nuorin maajussi on 22-vuotias Aleksi, joka pyörittää omaa lypsykarjatilaa Ranualla. Hän pohti pitkään osallistumistaan, sillä ohjelman tuoma julkisuus mietitytti nuorta maajussia. Lopulta ystävien kannustuksesta mies päätti lähteä etsimään elämänsä kumppania.

– Pohdin aluksi, miten tällainen maalaiskylän poika osaa kameroiden edessä puhua tunteistaan. Julkisuus tietyllä tapaa pelotti, mutta tulin siihen tulokseen, että tämä on ainutkertainen mahdollisuus, eikä minulla ole mitään hävittävää, hyväntuulinen Aleksi kertoo.

Maajussille morsian -kauden kuopus kertoo, ettei hän ole ennen ollut vakavassa parisuhteessa.

– En ollut aiemmin valmis, sillä ennen tilan ostoa elämäni oli jokseenkin hajalla, enkä tiennyt mihin päin lähteä. Ei siinä kohtaan ollut järkevää miettiä parisuhdetta. Kokeilin kyllä Tinderiä, mutta se osoittautui sellaiseksi, että sieltä löytää vain yhden illan juttuja, Aleksi toteaa.

Nyt hän on asettunut aloilleen ja toivoo löytävänsä kumppanin loppuelämänsä ajaksi. Aleksi etsii maaseutua ja eläimiä rakastavaa naista, joka nauttii metsän keskellä olemisesta. Hän toivoo löytävänsä kumppanin, jonka kanssa hän voi löytää hyvän keskusteluyhteyden ja joka on aina tukena.

Ranualaismiehen mukaan on tärkeää, että molemmilla olisi omaa aikaa ja itsenäistä tekemistä. Yksi piirre saa hänet perääntymään.

– En siedä yhtään mustasukkaisuutta tai toisen kahlitsemista. Niihin minulla menee hermo hyvin äkkiä. Mustasukkaisuutta olen kokenut, joten haluan tulevan suhteeni perustuvan luottamukseen. Itse en ole mustasukkainen, vaan luotan siihen, ettei toinen hölmöile ja jos joskus hölmöilee, se pitää osata myöntää, mies painottaa.

Aleksi kertoo yllättyneensä kirjeiden määrästä.

Aleksi on iloinen ja menevä maajussi, joka haluaisi nähdä maailmaa ja matkustaa, kun se on töiden puolesta mahdollista. Hän toivoisi tulevalta kumppanilta myös seikkailuhenkisyyttä ja halua lähteä yhdessä matkoille. Vaikka arki maatilalla on sitovaa, Aleksi käy välillä myös juhlimassa.

– Olen sitä mieltä, että alkoholi kuuluu elämään ja joskus pitää myös osata irrotella. Välillä saatan lähteä lyhyellä varoitusajalla kavereideni kanssa juhlimaan.

Vapaamieliseksi itseään kuvaileva Aleksi kertoo paheekseen nuuskan käytön.

– Lopetin tupakanpolton maaliskuussa, mutta käytän nykyään nuuskaa. Joitakin se saattaa ällöttää, hän tuumaa.

Parikymppinen maatilan isäntä

Ennen Aleksi työskenteli muun muassa lomitustyössä karjatilalla sekä baarimikkona. Aleksin rakkaus maaseutua kohtaan juontaa juurensa lapsuuteen, kun hän auttoi mummoaan maatilan töissä. Hän haaveili pienestä pitäen omasta maatilasta, eikä ajatus isännyydestä jättänyt häntä rauhaan. Kun sopiva tila tuli myyntiin, ei Aleksi aikaillut, vaan marssi pankkiin.

Aleksi toteutti unelmansa, mutta nuorelle miehelle lypsykarjatilan pitäminen on vaatinut myös sopeutumista.

– Aluksi itselläni oli vähän liian ruusuinen kuva siitä touhusta. En silti kadu pätkääkään, sillä nautin eläinten kanssa työskentelystä ja maalla olemisesta. Tietysti työ on rankkaa ja todella sitovaa, Aleksi myöntää.

Maajussin arki on työntäyteistä, mutta Aleksi pyrkii järjestämään itselleen mahdollisimman paljon vapaa-aikaa.

– En ole perinteinen maajussi siltä osin, että pääsen välillä kavereideni kanssa rilluttelemaan. En pyri siihen, että ympäri vuorokauden painaisin töitä niska limassa. Yritän elää mahdollisimman normaalia elämää, vaikka olenkin tilallinen, Aleksi kuvaa.

Aleksin mukaan tuleva kumppani voisi halutessaan toteuttaa uraansa muualla, mutta myös tilalta löytyisi hommia kahdelle.

– Toisen täytyy joka tapauksessa ymmärtää minun arkeani, että joskus minua ei näy kotona kuin nukkumassa, hän huomauttaa.

Aleksi olisi jo valmis sitoutumaan ja löytämään elämäänsä kumppanin, jonka kanssa perustaa myöhemmin tulevaisuudessa perhe.

Aleksi toteaa, ettei hän ole kovin romanttinen, mutta osaa kuitenkin huomioida toisen.

– Arvostan arkisia pikkujuttuja, että käydään esimerkiksi syömässä ja elokuvissa. Ei tarvitse olla kokoajan prameaa, vaan itse tyydyn arkiseen ja pieneen, maajussi hymyilee.

Aleksi paljastaa, että kirjeiden määrä on yllättänyt hänet. Hän toivoo, että ohjelman avulla löytyisi sellainen, jonka kanssa tulevaisuudessa mennä naimisiin ja perustaa perhe.

Maajussille morsian MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.