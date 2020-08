Vakavassa onnettomuudessa ollut Simon Cowell ilmestyi ensimmäistä kertaa julkisuuteen turman jälkeen – kuvattiin tuskaisen näköisenä Los Angelesissa

Simon Cowell nähtiin autolla matkalla sairaalaan maanantaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tähti on nähty sähköpyöräonnettomuuden jälkeen.

Tuskaisen näköinen Simon Cowell nähtiin ensimmäistä kertaa sähköpyöräonnettomuuden jälkeen.

Viihdemoguli Simon Cowell, 60, kiidätettiin muutama viikko sitten sairaalaan hänen kaaduttuaan pyörällä. Kyseessä ei ollut mikään pieni haaveri, sillä Cowellin selkä murtui.

Nyt Cowell on nähty ensimäistä kertaa onnettomuuden jälkeen, kertoo The Sun. Tuskaisen näköinen Cowell oli auton kyydissä matkalla sairaalaan Los Angelesissa.

Sairaalaan Cowell oli matkalla tarkastuttamaan selkäänsä, sillä hän toipuu selkäleikkauksesta.

Simon Cowell nähtiin autolla matkalla sairaalaan maanantaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tähti on nähty sähköpyöräonnettomuuden jälkeen.

Aiemmin brittilehdet Mirror ja The Sun kertoivat, että Cowell kaatui upouudella sähköpyörällään Malibussa sijaitsevan kotinsa pihalla. Brittilehtien tietojen mukaan Cowell mursi kolme selkänikamaansa. Selkäleikkaus kesti kuusi tuntia ja hänelle asennettiin selkärankaan metallisauva.

Cowell päivitti leikkauksen jälkeen kuulumisiaan Twitterissä ja kiitti faneja saamistaan kannustusviesteistä.

– Hyvä neuvo... Jos ostatte sähköpyörän niin lukekaa ohjeet ennen ensimmäistä ajoa. Mursin selkäni. Kiitos kaikille viesteistänne, Cowell kirjoittaa Twitterissään.

– Valtavan iso kiitos kaikille hoitajille ja lääkäreille. He olivat eräitä mukavimpia koskaan tapaamiani ihmisiä. Pysykää turvassa.

Tähden lähipiiristä kerrottiin aiemmin Mirrorille, että Cowellilla kävi uskomaton tuuri, sillä hän oli hyvin lähellä halvaantua. Lähteiden mukaan vamma oli vain sentin päässä selkäytimestä.

– Puhuin Simonin kanssa leikkauksen jälkeen ja hän oli valtavissa tuskissa ja sokissa. Selkä murtui useasta kohdasta, mutta hänellä kävi tuuri, Cowellin nimettömänä pysyttelevä ystävä kertoi Mirrorille.

Simon Cowell kuvattuna maaliskuussa 2020.

The Sunin, Mirrorin ja Daily Mailin mukaan Cowell onkin saanut nopeasta toipumisestaan ja selkäoperaatiostaan johtuen lempinimen ”Terminaattori”.

Tällä hetkellä Cowell toipuu leikkauksesta kotonaan Malibussa. Cowellin tukena on kumppani Lauren Silverman, 43.

The Sunin mukaan Cowell odottaa jo paluuta töihin. Cowellin on tarkoitus lentää Lontooseen seuraamaan Britain’s Got Talent -ohjelman finaalia lokakuussa.

Edit: Juttua korjattu 8.18. Simon Cowell loukkantui Malibussa, ei Miamissa kuten jutussa alun perin luki.