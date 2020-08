Katariina Souri löysi uuden rakkaan! Elää etäsuhteessa ruotsalaismiehen kanssa

– Voin vahvistaa, että miesystäväni asuu Kööpenhaminassa, taiteilija Katariina Souri kertoo uudesta suhteestaan.

Taiteilija, kirjailija Katariina Souri kertoi 16. elokuuta julkisessa Facebook-päivityksessään olevansa parisuhteessa.

– Kyllä. Miesystäväni asuu Kööpenhaminassa, Katariina Souri avaa Ilta-Sanomille uutta suhdettaan.

Katariina on jo vuosikymmenet ollut julkisuudessa ja hänen suhteistaan on kirjoitettu mediassa. Souri on aina ollut vaitonainen parisuhteistaan, mutta ei ole niitä peitellyt. Hän on ystävällisesti vastannut toimittajien kysymyksiin, kuten nytkin.

– Miesystäväni on ruotsalainen, joka asuu Tanskassa. Mielestäni nyt ei ole ajankohtaista asiaa enempää avata, Katariina Souri sanoo ystävällisesti ja jatkaa:

– Tällä hetkellä korona aiheuttaa haasteita, mutta ei uhkaa.

Souri varmasti miettii parin tulevia tapaamisia. Suomi nimittäin asetti Tanskan osalta maanantaina 24. elokuuta maahantulon rajoitukset ja omaehtoista karanteenia koskevan suosituksen. Ohjeissa sanotaan, ettei Suomeen voi matkustaa Tanskasta, jos ei ole perusteltua syytä maahantuloon (kuten työmatka tai perhesyyt). Tanskakin kehottaa välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista Suomeen, johtuen Suomen asettamista karanteenivaatimuksista ja matkustusrajoitteita.

Souri ja hänen ex-vaimonsa Eliya Zwyberg erosivat heinäkuussa 2019. Souri kertoi asiasta Facebookissa.

– Turhia selityksiä joka suuntaan välttääkseni ajattelin, että on kätevintä täällä julkisesti ilmoittaa että olemme Eliyan kanssa eronneet. Tilanteeseen ei liity mitään ulkopuolista dramatiikkaa, Souri kirjoitti päivityksessään.

Souri kertoi suhteestaan Zweygbergiin ensimmäistä kertaa helmikuussa 2016, kun hän vieraili ISTV:n Tainola Showssa. Souri ei tuolloin paljastanut kumppaninsa nimeä, mutta kertoi olevansa erittäin rakastunut.

– Olen suhteessa naisen kanssa ja rakastunut. On kiinnostavaa pohtia sitä, että ihmisessä on maskuliininen ja feminiininen energia, Souri kommentoi tuolloin tuoretta suhdettaan.

Souri on ollut naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Hänellä on vuonna 1991 syntynyt Kasimir-poika ensimmäisestä avioliitostaan säveltäjä Johnny Lee Michaelsin kanssa, pari oli naimisissa vuodet 1991-1997. Katariina Sourin Kiana-tytär syntyi 2003 parisuhteesta Marcello Gentilen kanssa.

Lisäksi Souri on ollut aviossa liikemies Janne Janhosen kanssa (2005–2009) ja hän viihtyi parin vuoden ajan pian kymmenen vuotta sitten muusikko Anzi Destructionin. Heidän suhteensa päättyi 2012.