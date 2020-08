Suosikkijuontaja Larry Kingin suuri suru: menetti kaksi lapsistaan vain muutaman viikon sisällä

Konkarijuontaja Larry King on murheen murtama, sillä kaksi hänen lastaan kuoli kesällä muutaman viikon sisällä.

Yhdysvaltalainen juontajalegenda Larry King menetti kesällä kaksi lastaan lyhyen ajan sisään. 86-vuotiaan Kingin poika Andy kuoli vain 23 päivää ennen Chaia-tytärtä. People-lehden mukaan äkillisesti menehtynyt Andy King oli kuollessaan 65-vuotias. 51-vuotiaana kuolleella Chaia Kingillä oli keuhkosyöpä.

Surun musertama Larry King kertoi lauantaina menetyksistään koskettavasti Facebookissa.

– Vahvistan surulla ja isän särkyneellä sydämellä menettäneeni äskettäin kaksi lastani, Andy Kingin ja Chaia Kingin. He olivat molemmat hyviä ja kilttejä sieluja, joita tullaan kaipaamaan suuresti, King kirjoittaa.

– Andy menehtyi yllättäen sydänkohtaukseen heinäkuun 28. päivä, ja Chaia kuoli elokuun 20. päivä, vain vähän aikaa sen jälkeen, kun oli saanut keuhkosyöpädiagnoosin, King kertoo Facebookissa.

– Heidän menettämisensä tuntuu niin epätoivoiselta. Yhdenkään vanhemman ei pitäisi joutua hautaamaan lastaan.

Larry King lastensa Andyn, Larry King Jr.:n, Chaian, Chancen ja Cannonin kanssa.

Tekstin päätteeksi King kiittää seuraajiaan tuesta, jota perhe on surun hetkellä saanut.

– Perheeni ja minä kiitämme teitä runsaista ystävällisyydenosoituksistanne ja terveisistänne. Tällä hetkellä tarvitsemme hieman aikaa ja yksityisyyttä surraksemme. Kiitos, kun kunnioitatte sitä.

Chaia King oli Kingin ja tämän ex-vaimo Alene Atkinsin tytär. Andy oli Atkinsin poika tämän aiemmasta suhteesta, ja Kingistä tuli hänen isänsä adoption kautta, kun King ja Atkins menivät naimisiin. King ja Atkins avioituivat vuonna 1961, ja erosivat 1963. He palasivat yhteen vuonna 1967 erotakseen jälleen 1972. Alene Atkins menehtyi vuonna 2017.

Larry Kingiä kohtasi suunnaton suru, kun kaksi hänen lapsistaan kuoli lyhyen ajan sisällä.

Kingillä on lisäksi kolme muuta lasta aiemmista avioliitoistaan. Larry King Jr. syntyi Kingille ja ex-vaimo Annette Kayelle. Parikymppiset pojat Cannonin ja Chancen King sai ex-vaimo Shawn Kingin kanssa. King jätti avioerohakemuksen liitostaan Shawn Kingin kanssa vuosi sitten. Pari oli naimisissa lähes 22 vuotta.

– He riitelivät ja tappelivat jatkuvasti. Mutta tässä oli kyse lasten suojelemisesta. Oikeasti he ovat olleet eron partaalla jo vuosikymmenen ajan ja nukkuneet eri makuuhuoneissa, People-lehden lähde kertoi vuonna 2019.

King on ollut naimisissa yhteensä kahdeksan kertaa, Shawn King oli Larry Kingin seitsemäs vaimo. Pari oli jättänyt avioerohakemuksen kertaalleen jo vuonna 2010, mutta tuolloin avioeroprosessi jätettiin kesken. Vaimon pettämishuhujen ja juontajan terveyshuolien kerrotaan varjostaneen liittoa. Sydänongelmista kärsinyt King sai toukokuussa 2019 hengenvaarallisen sairauskohtauksen.

Shawn ja Larry King erosivat vuosi sitten.

Vuosikymmeniä kattava juontajan ura on tehnyt Larry Kingistä yhden Yhdysvaltojen tunnetuimmista mediapersoonista. Vuonna 1985 alkanut Larry King Live loppui vuonna 2010 ja oli CNN-kanavan pitkäikäisin ja katsotuin ohjelma. Jo 50-luvulla radiossa uraansa aloitellut King tunnetaan myös radio-ohjelma The Larry King Show´sta ja tv-ohjelma Larry King Now:sta. Tällä hetkellä King juontaa vuonna 2013 alkanutta viikottaista Politicking with Larry King -ohjelmaa, joka keskittyy politiikka-aiheisiin.