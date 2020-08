Miss Suomi -finalisti Rebecca, 24, viettää talvensa Dubaissa – saa usein härskejä ehdotuksia paikallisilta: ”Sheikit ovat tarjonneet aikamoisia summia...”

Talvet Dubaissa viettävä Rebecca Vuorio, 24, tapasi jo pikkutyttönä Ben Johnsonin ja Joe Frazierin. Koti on upeissa Pispalan maisemissa Tampereella.

Kauneus on poikaa – vai paremminkin tyttöä? – kauneuskilpailuissa. Mutta muutakin missiltä vaaditaan.

Esiintymiskykyä, kielitaitoa, sivistystä, sosiaalista luonnetta ja niin edelleen. Perämetsästä tulevalla ummikolla ei välttämättä ole edustustehtävissä helppoa.

Tältä osin syyskuussa Miss Suomi -finaalissa kilpailevan Rebecca Vuorion pelimerkit ovat hyvät. Maailmaa on nähty, eivätkä suuret tähdetkään kuten vaikkapa pikajuoksulegenda Ben Johnson pelota. Enää.

Dopingkärystään kuulu Ben Johnson noin kymmenkesäisen Rebecca Vuorion seurassa.

– Olin silloin niin pieni, varmaan kymmenvuotias, tamperelainen Vuorio muistelee tapaamistaan erityisesti dopingkärystään tunnetun kanadalaisen kanssa.

– En uskaltanut puhua sille mitään. Olin vaan ujona vieressä.

Rebecca Vuorio vasemmalla vierellään Robin-pikkuveljeä sylissään pitävä Joe Frazier.

IS tapasi 24-vuotiaan Vuorion hänen kotonaan Pispalassa. Näkymä harjun laelta Pyhäjärvelle on ehkä jopa Miss Suomi -kandidaattiakin kauniimpi.

Vanhempiensa luona asuva Vuorio on päässyt sisään kansainväliseen maailmaan tv-tuottajana ja ravintoloitsijana tunnetun isänsä Juha Vuorion kautta.

Tytär tapasi Johnsonin, kun tämä vieraili isä-Juhan tuottamassa Ennätystehdas-ohjelmassa. Vastaavasti yksi kaikkien aikojen nyrkkeilijöistä, olympiavoittaja ja maailmanmestari Joe Frazier vieraili Se on siinä -ohjelmassa – ja pääsi samaan kuvaan pikku-Rebeccan kanssa.

Rebecca Vuorion ulkonäkö villitsee Arabiemiraateissa. Miss Suomi -finalisti on voittanut aiemmin, vuonna 2016 Miss Model Face -kisan.

Maailmanluokan julkkiksia Rebecca Vuorio on tavannut useita muitakin: Cicciolinan, Dennis Rodmanin, Nicholas Anelkan, Thierry Henryn...

Kaksi viimeksimainittua ranskalaista futistähteä ovat asuneet Vuorioiden naapurissa. Ei tosin Pispalassa vaan Dubaissa, jossa perhe on talvehtinut nyt jo kuusi vuotta putkeen.

Kolmen kuukauden vierailut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien suurimmassa kaupungissa ovat olleet opettavaisia. Monilla tavoin.

Nelivuotias yorkshirenterrieri Uno on Rebecca Vuorion uskollinen ystävä.

– Sheikit ovat tarjonneet minulle aikamoisia summia, jos lähtisin niiden mukaan. Kun he näkevät vaalean tytön, he oikein villiintyvät. Mutta aika hyvin he osaavat käyttäytyä, Rebecca Vuorio kertoo.

– Kyllä ne osaa vihjailla: mennään tonne kauppaan, niin saat ostaa mitä vaan. Ovat mukamas hienovaraisia... Mutta en ole lähtenyt mukaan.

Millaisia summia sheikit ovat sinulle tarjonneet?

– Satojatuhansia! Ensin on tarjottu sata tuhatta euroa. Kun vastaan ei, tarjotaan 200 000. Ei!! 300 000? Ei!!!

– Muuta ei tarvitsisi kuin olla seuralainen, lähteä konserttiin tai syömään. Mutta ehkä se ei ole mun juttu.

Rebecca Vuorio unelmoi juontajan ammatista. Myös näytteleminen kiinnostaa.

Koripallokaan ei lopulta ollut Rebecca Vuorion juttu, vaikka hän pelasikin sitä 14 vuoden ajan. Lajivalinta tuli isän kautta, sillä Juha Vuorio pelasi 80-luvulla useita kausia SM-sarjaa synnyinkaupunkinsa Salon lisäksi Turussa.

Isäänsä Rebecca on seurannut myös työelämässä. Takana on jo kuusi vuotta tarjoilijan työtä vanhempien Hook Wings -ravintolassa Tampereen Kehräsaaressa.

Unelmana on kuitenkin ollut pitkään misseys ja sen mahdollistamat näkymät.

– Olen aina halunnut juontajaksi. Pienenä haaveilin myös näyttelijän urasta, ja kyllähän sekin kiinnostaisi, jos saisin rooleja.

Rebecca Vuorion kesä on ollut kiireinen, kiitos missikisojen ja ja tarjoilijan töiden.

– Iskän työn kautta olen kuitenkin kiinnostunut juontajan hommista. Lapsena ihailin, miten siinä laitetaan nätiksi ja saa hienot vaatteet. Ajattelin, että haluan olla mukana tuolla joskus!

Koronavirus on pistänyt myös vuoden 2020 Miss Suomi -kisat uusiksi aikatauluja myöten. Rebecca Vuorio on ollut kaikesta huolimatta innoissaan mukana.

– Olen saanut itsevarmuutta ja tajunnut, että on ok olla ihan oma itsensä. Koen olevani ihan tavallinen ihminen, kiltti, aito ja jalat maassa.

Rebecca Vuorio on tavannut myös maaliskuussa Suomessa käyneen NBA-tähden Ron Artestin, jonka nimi oli tapaamishetkellä Metta World Peace ja toukokuusta alkaen Metta Sandiford-Artest. Kuvassa myös toinen missikandidaatti Laura Hautaniemi.

Kesä on mennyt tiiviisti ravintolatyön ja missihommien parissa.

– Viimeksi oli vapaapäivä toukokuussa!

Mutta muistellaan vielä niitä julkkiksia. Diego Maradona on vielä tapaamatta, mutta hänen Dubaissa asuva serkkunsa Remigio Maradona on naapuri ja hyvä perhetuttu. Maradona työskentelee YK:n yhteistyökumppanina toimivan IIMSAM-järjestön pääsihteerinä. Aliravitsemusta vastaan taisteleva IIMSAM kerää rahaa muun muassa Barack Obaman äidin kotikylään Keniaan.

– Olen tukenut järjestöä työskentelemällä Maradonan kotona ilmaiseksi. Olen tehnyt siellä ruokaa, siivonnut ja muuta sellaista.

Kaikki julkkiskontaktit eivät kuitenkaan ole tulleet isä-Juhan kautta. Kerran lomamatkalla Italian Braccianossa Rebecca tutustui samassa hotellissa olleisiin pienempiin lapsiin ja leikki paljon heidän kanssaan.

Loman aikana selvisi, että lasten isä oli Braccianossa töissä kuvaamassa elokuvaa. Mies paljastui Dariusz Wolskiksi, arvostetuksi puolalaiseksi elokuvaajaksi, joka on kuvannut muun muassa Pirates of the Caribbean -elokuvat.

Suora linkki Hollywoodiin, siis!

Rebecca Vuorio esittelee Joe Frazierilta saatua, nimikirjoituksella varustettua kuvaa, jonka nyrkkeilytähti omisti hänen isoveljelleen Michaelille.

Sosiaalisen luonteensa vuoksi Rebecca Vuorio on vahingossa tutustunut myös Hollywood-elokuvaaja Dariusz Wolskiin.