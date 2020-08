Totuus Khloé Kardashianin muodonmuutoksen takana selvisi, kun kiusallinen kuvapari lähti leviämään somessa – faneilta yllättävä reaktio

Tosi-tv-tähti narahti kuvankäsittelystä.

Keeping Up with the Kardashian -tosi-tv-perheestä tutun Khloé Kardashianin muuttunut ulkonäkö on herättänyt runsaasti keskustelua kuluneiden kuukausien ajan. Kaikki sai alkunsa siitä, kun Kardashian julkaisi toukokuussa tukun selfieitä, joista häntä oli liki mahdoton tunnistaa.

Tuoreissa kuvissa Khloén naama ja nenä vaikuttavat huomattavasti kapeammilta ja tähden iho on virheettömän sileä. 35-vuotiaan tosi-tv-tähden uudet julkaisut ruokkivat epäilyjä uusista kauneusleikkauksista.

Twitterissä on yllättäen lähtenyt leviämään kiusallinen kuvapari, josta käy ilmi, että tähden dramaattinen muodonmuutos on ollut taidokkaan kuvankäsittelyn tuote.

Khloén Instagramissa jakama kuva on otettu samalta hetkeltä, kun häntä on haastateltu perheen tosi-tv-sarjaan. Tuoreessa televisiojaksossa hän näyttää täysin itseltään, kun taas tähden julkaisemaa kuvaa on käsitelty reilulla kädellä.

Kuvapari herätti runsaasti keskustelua Twitterissä. Moni Kardashianin fani ryhtyi kuitenkin puolustamaan kuvankäsittelystä narahtanutta tähteä.

– Tämä on kirjaimellisesti se syy, miksi hän on turvautunut plastiikkakirurgiaan. Häntä on kiusattu julkisuudessa aina, eräs kommentoi.

– En välitä Kardashianeista, mutta eräs asia on vain sanottava ääneen. Kaikki ovat kutsuneet Khloéta rumaksi vuosien ajan, häntä on verrattu siskoihinsa ja hänen kustannuksellaan on pilailtu aina. Nyt kun hän yrittää muuttaa ulkonäköää, olette shokissa?

Khloén ulkomuoto ja vartalo on ollut jatkuvan kritisoinnin kohteena siitä lähtien kun tähti ensimmäisen kerran nousi kuuluisuuteen Keeping Up with the Kardashians -tositelevisiosarjan myötä vuonna 2007.

Tältä Khloé Kardashian näytti vuonna 2007.

Tähti on puhunut julkisuudessa avoimesti ulkonäköpaineistaan ja siitä, kuinka häntä on aina verrattu siskoihinsa.

– Olin aina tukeva. Ystäväni kulkivat bikineissä, mutta en koskaan kokenut olevani sinut sellaisten vaatteiden kanssa, hän sanoi People-lehdelle 2015.

– Tiesin, etten näytä sisariltani eikä minulla ole samanlaisia muotoja kuin heillä, mutten kokenut siinä olevan mitään väärää. Minulla oli rakastavat vanhemmat, jotka saivat minut tuntemaan itseni kauniiksi.

Khloé Kardashian on tullut tutuksi Keep Up With the Kardashians -tv-sarjasta.

Kardashian myöntänyt, että kun hän odotti ensimmäistä lastaan, nousi hänen painonsa runsaasti. Kun True-tytär sitten syntyi huhtikuussa 2018, pudotti hän raskauden aikana kertyneet kilot.

Kardashian karisti raskauskilojaan aluksi pikavauhtia ja laihdutti vain muutamassa kuukaudessa noin 15 kiloa. Sittemmin hän on pudottanut painoaan lähes toisen mokoman.

Viime aikoina Khloé Kardashianin opn huhuttu palanneen yhteen ex-miehensä ja lapsensa isän koripalloilija Tristan Thompsonin kanssa. Pari erosi viime vuonna, kun Thompson petti Khloéta 21-vuotiaan Jordyn Woodsin kanssa.