Antti Luusuaniemi ja Lili-vaimo viettivät hääpäiväänsä ulkomailla – näyttävä pari ollut naimisissa jo 8 vuotta

Tulevassa Syke-elokuvassa näyttelevä Antti Luusuaniemi on pyrkinyt raivaamaan hektisestä arjestaan aikaa perheelleen.

Näyttelijä Antti Luusuaniemellä, 40, on monta rautaa tulessa. Näyttelijäntöiden lisäksi hän on Nelosen kotimaisten elokuvien päällikkö, Hyvinkäällä järjestettävän Red Carpet -elokuvafestivaalin johtaja, yksi Hyvinkään pesäpallojoukkueen omistajista sekä ennen kaikkea aviomies ja kahden tyttären isä.

Luusuaniemi ja hänen vaimonsa Lili Zoe Ermezein menivät naimisiin heinäkuussa 2012. Pari juhlisti viime kuussa 8-vuotishääpäiväänsä lomamatkalla.

– Olimme Unkarissa lomalla kahdestaan. Kai siellä vähän tuli suukoteltua, Luusuaniemi hymyilee.

Luusuaniemi tapasi vaimonsa tammikuussa 2010 ollessaan Budapestissä mainoskuvauksissa. Lili-vaimo työskenteli samoissa kuvauksissa tuotannon art directorina. Kaksikon suhde eteni nopeasti, ja kesällä Lili jätti elämänsä Budapestissä ja muutti Suomeen. Lili työskentelee nykyään Mirumin strategiajohtajana. Pariskunta elää uusperhearkea: heillä yksi yhteinen tytär ja Luusuaniemellä on toinen tytär edellisestä suhteestaan.

Luusuaniemi toivoisi enemmän aikaa perheelleen, mutta kesällä hänellä on pitänyt kiirettä työrintamalla. Hänet nähdään Luokkakokous 3 -elokuvassa sekä Syke-elokuvassa. Teattereihin vuodenvaihteessa saapuva Syke-trilleri on sarjasta itsenäinen tarina, mutta sitä tähdittävät näyttelijät aina sarjan alkuajoista lähtien. Luusuaniemi on esittänyt sarjassa hurmaavaa sydänkirurgia Max Hanssonia.

Luusuaniemen mukaan tuntemattomat ihmiset tunnistavat ja tulevat juttelemaan eritoten Syke-sarjasta.

– Ihmisiä kiinnostaa kovasti lääketiede ja kuinka hyvin olemme näyttelijöinä siihen perehtyneet. Sarjan kuvauksissa on ollut paikalla konsultteja eli alan ammattilaisia, joiden avulla sarja on näyttäytynyt katsojille hyvin autenttisena, Luusuaniemi kuvaa.

Antti Luusuaniemi nähdään tulevassa Syke-elokuvassa.

Nelosen leffapomo Luusuaniemi työskentelee vuodenvaihteessa valkokankailla nähtävässä Syke-elokuvassa sekä kameran edessä että takana.

– Elokuvaa varten minua pyydettiin kasvattamaan partaani. Eli ei kovin raskas metodi tällä kertaa, Luusuaniemi heittää.

Luusuaniemi on nähty Syke-sarjan lisäksi muun muassa sarjoissa Luottomies ja M/S Romantic sekä elokuvissa Veijarit ja Täydellinen joulu.