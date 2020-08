Playboy-kaunotar Erika Helin avautuu myrkyllisistä väleistä ex-mieheensä – sai yllättävän puhelun ja pian hänen korviinsa kantautui jotakin pöyristyttävää

Erika Helin on viihtynyt tänä kesänä sinkkuna.

Miss Suomi -kilpailusta tuttu Erika Helin, 26, avautui hiljattain Instagramin tarinat-osiossaan riitaisista väleistään entiseen miesystäväänsä.

Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut ja sittemmin muun muassa Portugalin Playboyssa poseerannut Erika Helin julkaisi perjantaina Instagram-tilillään rehellisen kirjoituksen, jossa hän avautui väleistään entiseen miesystäväänsä.

Instagramin tarinat-osiossa julkaisemissaan päivityksissä Helin, 26, kertoi seuraajilleen, ettei ole ollut juuri missään yhteydessä ex-puolisoonsa kolmeen kuukauteen. Tällä viikolla hän sai kuitenkin mieheltä yllättävän puhelinsoiton. Mies toivoi, ettei Helin puhuisi erosta tai siihen liittyvistä tunteistaan enää julkisuudessa.

– Hän soitti mulle pyytääkseen, että voisinko mä lopettaa mun tunteista julkisesti puhumisen, koska kaikki mikä liittyy meidän eroon voi vaikuttaa hänen uraansa ja yksityiselämäänsä negatiivisesti. Sovittiin, että mä kunnioitan hänen toivettaan ja vastapalveluksena hän ei puhu musta epäkunnioittavaan sävyyn kenellekään ja että aina voi soittaa, jos on oikeasti hätä, Helin kirjoitti Instagramissa.

– Musta oli kiva, että hän osoittaa edes pientä nöyryyttä ja ottaa vastuun teoistaan. Sovittiin, että voidaan olla aikuismaisissa väleissä, moikata kun nähdään ja jatketaan elämää tästä eteenpäin. Hän esitti toiveen, että Erika me ei voida olla tämän enempää yhteyksissä, koska mä rakastun suhun uudelleen, Helin jatkoi kirjoitustaan.

Helin kertoi Instagramin tarinat-osiossaan tehneensä entiselle miesystävälleen selväksi, ettei sovinnosta huolimatta tulisi antamaan tälle anteeksi jo tehtyjä asioita. Helin kertoi miehen muun muassa luvanneen toiselle naiselle jättävänsä Helinin ja että miesystävällä oli suhteen aikana ollut avain muun muassa toisen naisen asuntoon.

– No, mä ajattelin kuitenkin, että tää on ihan fiksu diili haudata vanhat kaunat, olla väleissä ja jättää kaikki tapahtunut menneisyyteen. Mutta kuinka väärässä mä olin. Ei menny kauaakaan, kun se oli puhelun jälkeen käynyt haukkumassa mut ympäriinsä ihan täydeksi sekopääksi. Vau, Helin tilitti Instagramissa.

– Tää oli loistava muistutus siitä, että miks me ei olla oltu tekemisissä. Mulla ei ole hajuakaan siitä, että uskooko tyyppi omia valheitaan vai onks sillä joku suuri master plan muiden ihmisten päänmenoksi. Tämä avautuminen nyt vielä kiitoksena sun lojaaliudesta. Jätä mut rauhaan, missikaunotar täräytti.

Erika Helin on tullut tunnetuksi muun muassa Paratiisihotelli-realityohjelmasta sekä Miss Suomi -kilpailusta.

Erika Helin nousi alunperin julkisuuteen vuonna 2015, kun hän osallistui Paratiisihotelli-tosi-tv-ohjelmaan. Kolme vuotta myöhemmin Helin kilpaili Miss Suomen kruunusta, mutta jäi tuolloin palkintosijojen ulkopuolelle.

Viime vuonna Helin pääsi puolestaan toteuttamaan yhden suurimmista unelmistaan, kun hän pääsi poseeraamaan Portugalin Playboy-lehdelle. Myös tänä kesänä Helinin elämässä on riittänyt vilskettä, sillä hän on ollut mukana muun muassa legendaarisen Maxim-miestenlehden kansikuvakilpailussa sekä alkanut kauppaamaan kuviaan rohkealla Only Fans -sivustolla.

Helin kertoi Ilta-Sanomille kesäkuussa nauttivansa tällä hetkellä villistä sinkkuelämästä pääkaupunkiseudulla. Hän paljasti tosin tuolloin haaveilevansa, että löytäisi miehen, jonka kanssa nauttia kesäisestä Helsingistä.

– Kyllä mä voisin käydä treffeillä vaikka joka päivä. Joku voisi viedä mut vaikka kuumailmapallolennolle, Helin vihjaili tuolloin.