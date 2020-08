Tiesitkö? Nämä Hollywood-tähdet ovat yllättävän lyhyitä – Tom Cruise turvautuu varsin erikoiseen kikkaan salatakseen todellisen mittansa

Sosiaalinen media ja televisio eivät välttämättä anna totuudenmukaista kuvaa julkkisten pituudesta.

Sosiaalisen median aikakaudella julkkisten kuvasto saattaa antaa vääränlaisen kuvan ulkonäöstä kuvanmuokkauksen ja kuvakulmien avulla. Usein tähdet näyttävät valkokankaalla ja televisiossa pidemmiltä kuin he todellisuudessa ovat.

Yleisen käsityksen mukaan pitkän ihmisen on helpompi yletä johtoasemaan ja saavutuksiin kuin lyhyen. Monet julkkikset kuitenkin todistavat tätä väitettä vastaan. Listasimme lyhyemmästä päästä olevien julkkisten pituudet.

Naiset alle 160 cm:

Lady Gaga (155 cm)

Poptähti Lady Gaga on totuttu näkemään lavalla massiivissa asuissa ja huimissa koroissa, joten tähden pituus saattaa yllättää. Gaga on nimittäin todellisuudessa vain noin 155 cm.

Lady Gaga tunnetaan näyttävistä asuistaan.

Kim Kardashian (159 cm)

Kim Kardashiania seuraa sosiaalisessa mediassa peräti yli 185 miljoonaa ihmistä. Selfieistä ja poseerauksista on haastavaa päätellä tosi-tv-tähden mittoja. Kim Kardashian on 159 cm, vain hitusen pidempi kuin siskonsa Kourtney Kardashian, joka on 155 cm. Klaanista erottuu Khloé Kardashian, jonka pituus on 177 cm.

Kardashianin siskoilla on pituuseroa.

Shakira (157 cm)

Kolumbiassa syntynyt laulaja Shakira on 157 cm pitkä. Haastatteluissa hän on kertonut pitävänsä siitä, että hän on pienikokoinen.

Jennifer Lopez ja Shakira vetivät säkenöivän show’n Super Bowlin puoliväliajalla. Jennifer Lopez on hieman Shakiraa pidempi, hän on 164 cm pitkä.

Kylie Minogue (152 cm)

Maailman suosituimpiin artisteihin lukeutuva, australialainen Kylie Minogue on 152 cm pitkä. Taannoisessa haastattelussa hänen siskonsa Danni paljasti, että Minogue on välillä väittänyt olevansa todellisuutta pidempi.

Pienikokoinen Kylie Minogue, 52, on tehnyt yli 30-vuotisen musiikkiuran.

Ariana Grande (153 cm)

Poptähti Ariana Grande nähdään lavalla usein korkeissa koroissa. Myös hänen tavaramerkiksi muodostunut, päälaelle laitettu pitkä ja sileä poninhäntä antaa pidemmän vaikutelman. Laulajan todellinen pituus on 153 cm.

Ariane Granden hiukset ovat lähes poikkeuksetta aina korkealla ponnarilla.

Miehet alle 175 cm:

Tom Cruise (170 cm)

Toimintaelokuvien sankari Tom Cruise on vain 170 cm pitkä. Aikoinaan otsikoihin nousi, kun Cruise näytti punaisella matolla yhtäkkiä huomattavasti pidemmältä. Lopulta paljastui, että Cruise käytti kenkiä, joissa oli irtopohjat ja piilokorot. Cruise on kertonut, että häneltä on mennyt joitakin rooleja sivu suun pituutensa takia.

Tom Cruise punaisella matolla kesällä 2018.

Kit Harington (173 cm)

Game of Thrones -komistus Kit Haringtonin pituutta on vaikea arvioida, sillä hittisarjassa hänet nähtiin usein jättiläisten vierellä. Näyttelijä onkin 173 cm pitkä.

Kit Harington nousi maailmanlaajuiseen suosioon Game of Thrones -suursarjan avulla.

Zac Efron (173 cm)

Näyttelijäkomistus Zac Efron on 173cm pitkä. Efron on kertonut olleensa nuorena aina luokkansa lyhyin poika. Efron oli lukioikäisenä vain 155 cm pitkä ja kasvoi parikymppisenä nykyiseen pituuteensa.

Down to Earth With Zac Efron -uutuussarjassa Zac Efron esiintyy varsi erinäköisenä. Hän on kasvattanut parran, ja fanit ovat kutsuneet hänen uutta tyyliään ”iskä-lookiksi”.

Ed Sheeran (173 cm)

Brittitähti Ed Sheeran on noin 173 cm pitkä.

Hurmaava Ed Sheeran on reilu 170-senttinen.

Kanye West (173 cm)

Kim Kardashianin puoliso, räppäri Kanye West on samanpituinen kuin edellä mainitut tähdet eli 173 cm. Hän on rakastaan yli kymmenen senttimetriä pidempi.

Pariskunta punaisella matolla helmikuussa 2020.

Miehet alle 170 cm

Prince (160 cm)

Legendaarinen Prince oli vajaa 160 cm pitkä. Laulaja käytti lavalla usein korkokenkiä.

Prince kuoli vuonna 2016.

Daniel Radcliffe (165 cm)

Harry Potter -näyttelijä Daniel Radcliffe kuuluu alle 170 cm pitkien näyttelijätähtien joukkoon. Hän on noin 165 cm pitkä. Haastattelussa näyttelijä muistutti vitsaillen kahdesta muusta lyhyestä näyttelijästä.

– Dustin Hoffman ja Tom Cruise ovat luoneet hyvin erilaiset urat, ja hekin ovat samaa pituusluokkaa kuin minä. Voisin näytellä sotilasta, sillä täytän merijalkaväen sotilaan vähimmäispituuden, Radcliffe heitti.

Daniel Radcliffe lukeutuu listauksen lyhyimpiin.

Dustin Hoffman (167 cm)

Näyttelijä Dustin Hoffman on noin 167 cm pitkä.

Dustin Hoffmania on syytetty seksuaalisesta ahdistelusta.

Henkilöiden pituudet perustuvat eri yhdysvaltalaismedioista koottuihin tietoihin. Pituudet ovat saattaneet vaihdella lähteestä riippuen, joten valittuna on useimmin esiintyvä pituus.

Alla näkyvältä videolta videolta näet, miltä kuuluisuudet näyttävät 213-senttisen Lauri Markkasen rinnalla.