Sara Sieppi julkaisi roisin rehellisen kuvaparin: ”Kuvien välissä 30 sekuntia ja filtteri”

Sara Sieppi julkaisi rohkean kuvaparin, josta näkee kuinka helppoa sosiaalisessa mediassa on huijata.

Sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu missikaunotar Sara Sieppi, 29, julkaisi Instagram-tilillään rehellisen kuvaparin. Sieppi ottaa julkaisussaan kantaa siihen, kuinka helposti somekuvissa voi huijata.

– Urheilun jälkeinen euforia. Huijasin. Jokainen askel oli ihan perseestä, ex-missi lataa Instagram-julkaisussaan.

– Jokaisen minuutin ja kilometrin jälkeen odotin, että se loppuu. Kotiin tullessa teki mieli laattaa. Mutta arvatkaa mitä, se on tehty. Lokakuussa nautin tästä.

– Kuvien välissä 30 sekuntia ja filtteri, Sieppi paljastaa Instagram-julkaisussa.

Voit selata kuvia klikkaamalla nuolta oikealle.

Ensimmäisessä kuvassa Sieppi on päästänyt pitkät hiuksensa vapaiksi, ja missikaunottaren kasvoilla on aurinkoinen hymy. Seuraavassa kuvassa hän paljastaa treenin jälkeisen todellisuuden: hän on kerännyt hiuksensa sotkuiselle nutturalle ja näyttää kovan treenin uuvuttamalta.

Siepin seuraajat kiiruhtivat ylistämään kommenttikentässä ex-missin rohkeutta ja aitoutta.

– Rohkeaa! Ja kauniilta näytät, yksi faneista ylisti.

– Tuosta ekasta kuvasta en olisi uskonut sun edes käyneen lenkillä, toinen fani totesi.

– Ihana Sara. Hienoa kun oot aito.

Vuonna 2011 Miss Suomeksi kruunattu Sieppi on puhunut useaan otteeseen sosiaalisen median ja julkisuuden varjopuolista. Missikaunotar onkin usein avautunut sosiaalisen median aiheuttamista paineista Instagram-tilillään.

Sara Sieppi on ottanut useasti kantaa sosiaalisen median varjopuoliin.

Alun perin Torniosta kotoisin olevalla Sara Siepillä on takanaan jo lähes kymmenen vuoden ura julkisuuden parissa. Hän nousi otsikoihin vain 19-vuotiaana osallistuttuaan Miss Suomi -kilpailuun. Tätä nykyä Sieppi tunnetaan paremmin sosiaalisen median vaikuttajana, jolla on yli 184 000 seuraajaa.

Viime aikoina Sieppi on tehnyt uusia aluevaltauksia niin urallaan kuin yksityiselämässäänkin. Sieppi paljasti hiljattain myös varsinaisen jättiyllätyksen, että hänen elämäänsä tullaan seuraamaan ensi keväänä ilmestyvän Iholla-sarjan uusimmalla kaudella.

Lisäksi Sieppi on avannut uuden, boheemeja sisustustarvikkeita myyvän verkkokaupan yhdessä Jutta Larmin kanssa. Sieppi toteutti myös toisen suuren unelmansa tänä keväänä, kun hän osti ensimmäisen omistusasuntonsa Helsingistä.